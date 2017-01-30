Главные события

30.01.2017 18:43

В Сумах обложат налогами и Дедов морозов и Снегурочек

Как налоговики вычисляют потенциальных налогоплательщиков, сколько в Сумах миллионеров и кому в этом году, в отличие от прошлого, не...

Политика

Об'єднані територіальні громади на Сумщині в 2017 році
24.01.2017 16:05

Об'єднані територіальні громади на Сумщині в 2017 році

Капітальні речі будуються довго, тоді вони стоятимуть віки. Капітальні процеси - це системні процеси. Системні процеси потребують програмного мислення і...

Основні здобутки Сумщини у 2016 році
28.12.2016 15:32
Основні здобутки Сумщини у 2016 році

Напередодні Нового року прийнято підбивати підсумки. Обласній владі є чим звітувати перед громадою Сумщини. Слово голові Сумської облдержадміністрації Миколі Клочку.... 2

Олег Медуница: правоохранители должны назвать имена заказчиков кампании против Яценюка
23.12.2016 12:21
Олег Медуница: правоохранители должны назвать имена заказчиков кампании против Яценюка

В последнее время общество активно обсуждает заявления нардепа Александра Онищенко, который, сбежав от следствия за границу, начал давать частые пресс-конференции.... 1

Сумская власть прячет личико
20.12.2016 16:15
Сумская власть прячет личико

Через год после выборов городские власти по индексу публичности опустились с пятого на десятое место.... 3

view counter

Экономика

Гуляем за свои: обзор дворовых проектов
31.01.2017 19:02

Гуляем за свои: обзор дворовых проектов

В продолжение новой для сумчан темы распределения средств общественного бюджета мы расскажем, в каких дворах по инициативе жильцов появятся зоны...

Общественный бюджет Сум: гуляем за свои
30.01.2017 18:59
Общественный бюджет Сум: гуляем за свои

Впервые в Сумах городские власти обязуются в этом году реализовать проекты, разработанные горожанами. Все идеи сумчан направлены на отдых и...

Ремонты сумских многоэтажек: куда миллионы, туда и контролеры
24.01.2017 19:15
Ремонты сумских многоэтажек: куда миллионы, туда и контролеры

С появлением бюджетных средств на ремонты многоквартирных домов на поприще общественного контроля за их распределением и использованием становится тесно -...

Сумщина виграла 2016 рік, або як правильно читати рейтинги?
19.01.2017 15:55
Сумщина виграла 2016 рік, або як правильно читати рейтинги?

«У звітному періоді Сумська область залишається на останньому місці в Україні за обсягами перевезень морським транспортом, поступившись, навіть, Миколаївській області....

view counter

Общество

Как спастись от мороза
30.01.2017 15:03

Как спастись от мороза

Советы медиков: как избежать вредного воздействия низких температур на организм....

Кирилл Бурлака: «Я считаю, что наша общая задача - двигать людей к изменениям»
28.01.2017 15:08
Кирилл Бурлака: «Я считаю, что наша общая задача - двигать людей к изменениям»

В Сумах, как и других городах, активно растет креативный класс, которой, впрочем, не находя себе применения в экономически депрессивном городе,...

Сковорода для полезного питания: как выбрать ®
25.01.2017 18:33
Сковорода для полезного питания: как выбрать ®

В моде только полезная пища! Хозяйки изучают состав продуктов, ученые с мировым именем бьются над тем чтобы создать самый экологически...

Лунно-посевной календарь 2017 и советы по выращиванию урожайной рассады
25.01.2017 15:13
Лунно-посевной календарь 2017 и советы по выращиванию урожайной рассады

Вырастить здоровую рассаду своими руками хлопотно, но возможно, если знать несколько секретов, соблюдать основные правила и избегать распространенных ошибок....

Право

В Сумах обложат налогами и Дедов морозов и Снегурочек
30.01.2017 18:43

В Сумах обложат налогами и Дедов морозов и Снегурочек

Как налоговики вычисляют потенциальных налогоплательщиков, сколько в Сумах миллионеров и кому в этом году, в отличие от прошлого, не надо...

Сумской стройколледж под угрозой лишения помещений
10.01.2017 17:16
Сумской стройколледж под угрозой лишения помещений

На часть помещений стройколледжа претендует Главное управление Госгеокадастра в Сумской области....

Сумские таможенники составили рейтинг контрабандистов за 2016 год
30.12.2016 11:43
Сумские таможенники составили рейтинг контрабандистов за 2016 год

Накануне Нового года Сумская таможня ГФС рассказала о шестерке наиболее интересных, неординарных и нестандартных случаев выявления незаконного перемещения предметов правонарушения...

С Днем св.Николая! Полицейским подарки нужнее чем детям...
19.12.2016 17:37
С Днем св.Николая! Полицейским подарки нужнее чем детям...

Сопровождавшаяся судебным разбирательством история с бесплатной передачей задержанных на таможне 16 планшетов Apple iPad и 55 мобильных телефонов завершилась 19...

view counter

Досуг

К 10-летию арт-проекта «Владимир Высоцкий в Сумах»
02.02.2017 13:34

К 10-летию арт-проекта «Владимир Высоцкий в Сумах»

Художественный руководитель «Клуба почитателей творческого наследия В.С.Высоцкого» Анна Фесенко – о перспективах развития проекта....

В Сумах впервые звучал этноджаз… В исполнении йогов
23.01.2017 18:19
В Сумах впервые звучал этноджаз… В исполнении йогов

В муниципальной галерее 17 января дала концерт группа "The heavenly river"....

Чернігів дав Диканьку
14.01.2017 13:53
Чернігів дав Диканьку

У Сумах 13 січня показали спектакль Чернігівського академічного театру ім. Т.Шевченка «Ніч перед Різдвом»....

Открыли «Америку»
09.01.2017 12:27
Открыли «Америку»

Сумские участники «Х-фактора» к Новому году открыли «Америку»....

view counter

Спорт

Егор Лугачев: из футболиста в барберы
02.02.2017 14:23

Егор Лугачев: из футболиста в барберы

Экс-игрок молодежной сборной Украины, уроженец Сум Егор Лугачев рассказал о своей карьере, ошибках молодости и работе барбера....

ПФК «Сумы»: перезагрузка
26.01.2017 11:27
ПФК «Сумы»: перезагрузка

В украинский футбол пришли китайские деньги....

Лайв ставки на бейсбол ®
10.01.2017 17:05
Лайв ставки на бейсбол ®

Большое количество людей регулярно делает ставки и пытается обеспечить себя дополнительным доходом. Наибольшей популярностью пользуются командные виды спорта....

Победа перед Рождеством
06.01.2017 20:48
Победа перед Рождеством

МСК «Сумчанка» выиграл домашний рождественский турнир по индорхоккею, который прошел 4-6 января....

view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.