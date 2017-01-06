Напередодні Нового року прийнято підбивати підсумки. Обласній владі є чим звітувати перед громадою Сумщини. Слово голові Сумської облдержадміністрації Миколі Клочку.... 1
В последнее время общество активно обсуждает заявления нардепа Александра Онищенко, который, сбежав от следствия за границу, начал давать частые пресс-конференции.... 1
Через год после выборов городские власти по индексу публичности опустились с пятого на десятое место.... 3
38-річний Микола Клочко вже майже два роки є керівником нашої області. Термін гідний для досить фахового обговорення проблем нашого краю.... 1
Чтобы не клюнул жареный петух, лучше его не жарить...
Сумчанка Оксана Мартимьянова извела два мешка гречки, экспериментируя с рецептом гречневых конфет, и спустя полтора года запускает свое маленькое конфетное...
Если в ноябре Сумская область стала лидером по росту цен на алкогольные напитки (на 3,3%), то в декабре сумчане пьют самое... 3
Сумы-Сумы без суммы: в прошлом году сумской аэропорт ввел маршрут Сумы-Сумы, совершенно бесплатный для коммунального предприятия... 8
Сумщину славлять багато видатних особистостей. Одним з них по праву можна назвати Анатолія Заступа....
Директор Сумської філії Центру розвитку місцевого самоврядування Олександр Хоруженко на своєму персональному сайті представив на загальне обговорення концепцію реформування госпітальних...
Сумские активисты обсудили ситуацию вокруг строительства торгово-развлекательного центра напротив Спасо-Преображенского собора....
В следующем году для оказания первичной медицинской помощи каждый сумчанин должен будет выбрать себе врача....
Накануне Нового года Сумская таможня ГФС рассказала о шестерке наиболее интересных, неординарных и нестандартных случаев выявления незаконного перемещения предметов правонарушения...
Сопровождавшаяся судебным разбирательством история с бесплатной передачей задержанных на таможне 16 планшетов Apple iPad и 55 мобильных телефонов завершилась 19...
Наезд на универмаг «Киев» по внешней рекламе – не что иное, как дымовая завеса, скрывающая нежелание чиновников демонтировать незаконные растяжки...
В полицию часто поступают заявления от граждан, ставших жертвами разнообразных мошеннических схем....
Сумские участники «Х-фактора» к Новому году открыли «Америку»....
Современное искусство, подобно экспериментам в квантовой механике, оставляет в состоянии неопределённости не только рядового наблюдателя, но часто и специалиста в...
Завершение 2016 года ознаменовалось очередной премьерой в сумском академическом театре им. М.С.Щепкина. Публике был представлен моноспектакль «Оскар и Розовая Дама»....
Во вторник, 20 декабря, в Сумской городской галерее открылась выставка художницы Анны Черненко «Дивосвіт поруч»....
МСК «Сумчанка» выиграл домашний рождественский турнир по индорхоккею, который прошел 4-6 января....
9-11 декабря в Харькове проходил чемпионат Украины по панкратиону....
Выходные принесли сумским биатлонистам первые медали нового сезона....
Алина рассказала о том, как поехала за мужем-боксером в Америку и стала успешной моделью....