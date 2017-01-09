Главные события

09.01.2017 09:04

В Сумах очередной взрыв в квартире (обновляется, + видео)

Сегодня, 9 января, в Сумах снова прозвучал взрыв в квартире.... 1

Политика

Основні здобутки Сумщини у 2016 році
28.12.2016 15:32

Основні здобутки Сумщини у 2016 році

Напередодні Нового року прийнято підбивати підсумки. Обласній владі є чим звітувати перед громадою Сумщини. Слово голові Сумської облдержадміністрації Миколі Клочку.... 1

Олег Медуница: правоохранители должны назвать имена заказчиков кампании против Яценюка
23.12.2016 12:21
Олег Медуница: правоохранители должны назвать имена заказчиков кампании против Яценюка

В последнее время общество активно обсуждает заявления нардепа Александра Онищенко, который, сбежав от следствия за границу, начал давать частые пресс-конференции.... 1

Сумская власть прячет личико
20.12.2016 16:15
Сумская власть прячет личико

Через год после выборов городские власти по индексу публичности опустились с пятого на десятое место.... 3

Микола Клочко: «Хотілося б більше зворотного зв’язку»
08.12.2016 13:42
Микола Клочко: «Хотілося б більше зворотного зв’язку»

38-річний Микола Клочко вже майже два роки є керівником нашої області. Термін гідний для досить фахового обговорення проблем нашого краю.... 1

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Экономика

В Сумах запустили первый в мире бесплатный авиатранспорт?
03.01.2017 18:23

В Сумах запустили первый в мире бесплатный авиатранспорт?

Сумы-Сумы без суммы: в прошлом году сумской аэропорт ввел маршрут Сумы-Сумы, совершенно бесплатный для коммунального предприятия... 10

C наступающим: новогоднее меню - в новых ценах
27.12.2016 16:40
C наступающим: новогоднее меню - в новых ценах

Чтобы не клюнул жареный петух, лучше его не жарить...

Ноу-хау из Сум – как из гречки сделали конфетку
21.12.2016 10:23
Ноу-хау из Сум – как из гречки сделали конфетку

Сумчанка Оксана Мартимьянова извела два мешка гречки, экспериментируя с рецептом гречневых конфет, и спустя полтора года запускает свое маленькое конфетное...

Форекс – трамплин к успеху
10.01.2017 13:58
Форекс – трамплин к успеху

Для того чтобы торговля на международном валютном рынке Форекс переросла из хобби или азартного увлечения в настоящую работу, способную приносить...

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Общество

Стипендии по-новому: размер увеличился, количество получателей уменьшилось
12.01.2017 17:09

Стипендии по-новому: размер увеличился, количество получателей уменьшилось

В новом году академическую стипендию смогут получать лишь 40-45% студентов высших учебных заведений....

Життя Буринського краю в кінострічках Анатолія Заступа
06.01.2017 15:23
Життя Буринського краю в кінострічках Анатолія Заступа

Сумщину славлять багато видатних особистостей. Одним з них по праву можна назвати Анатолія Заступа....

Як працюватимуть госпітальні округи в Сумській області
26.12.2016 19:58
Як працюватимуть госпітальні округи в Сумській області

Директор Сумської філії Центру розвитку місцевого самоврядування Олександр Хоруженко на своєму персональному сайті представив на загальне обговорення концепцію реформування госпітальних...

Лицо города… со шрамом
13.12.2016 20:37
Лицо города… со шрамом

Сумские активисты обсудили ситуацию вокруг строительства торгово-развлекательного центра напротив Спасо-Преображенского собора....

Право

Сумской стройколледж под угрозой лишения помещений
10.01.2017 17:16

Сумской стройколледж под угрозой лишения помещений

На часть помещений стройколледжа претендует Главное управление Госгеокадастра в Сумской области....

Сумские таможенники составили рейтинг контрабандистов за 2016 год
30.12.2016 11:43
Сумские таможенники составили рейтинг контрабандистов за 2016 год

Накануне Нового года Сумская таможня ГФС рассказала о шестерке наиболее интересных, неординарных и нестандартных случаев выявления незаконного перемещения предметов правонарушения...

С Днем св.Николая! Полицейским подарки нужнее чем детям...
19.12.2016 17:37
С Днем св.Николая! Полицейским подарки нужнее чем детям...

Сопровождавшаяся судебным разбирательством история с бесплатной передачей задержанных на таможне 16 планшетов Apple iPad и 55 мобильных телефонов завершилась 19...

Рекламные войны: оставили растяжки и пошли на «Киев» ®
10.12.2016 19:35
Рекламные войны: оставили растяжки и пошли на «Киев» ®

Наезд на универмаг «Киев» по внешней рекламе – не что иное, как дымовая завеса, скрывающая нежелание чиновников демонтировать незаконные растяжки...

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Досуг

Чернігів дав Диканьку
14.01.2017 13:53

Чернігів дав Диканьку

У Сумах 13 січня показали спектакль Чернігівського академічного театру ім. Т.Шевченка «Ніч перед Різдвом»....

Открыли «Америку»
09.01.2017 12:27
Открыли «Америку»

Сумские участники «Х-фактора» к Новому году открыли «Америку»....

«Дикобраз» - это…
31.12.2016 16:45
«Дикобраз» - это…

Современное искусство, подобно экспериментам в квантовой механике, оставляет в состоянии неопределённости не только рядового наблюдателя, но часто и специалиста в...

В Сумах показали мировой театральный шедевр
30.12.2016 13:37
В Сумах показали мировой театральный шедевр

Завершение 2016 года ознаменовалось очередной премьерой в сумском академическом театре им. М.С.Щепкина. Публике был представлен моноспектакль «Оскар и Розовая Дама»....

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Спорт

Лайв ставки на бейсбол ®
10.01.2017 17:05

Лайв ставки на бейсбол ®

Большое количество людей регулярно делает ставки и пытается обеспечить себя дополнительным доходом. Наибольшей популярностью пользуются командные виды спорта....

Победа перед Рождеством
06.01.2017 20:48
Победа перед Рождеством

МСК «Сумчанка» выиграл домашний рождественский турнир по индорхоккею, который прошел 4-6 января....

Сумские бойцы – лучшие в Украине
15.12.2016 11:08
Сумские бойцы – лучшие в Украине

9-11 декабря в Харькове проходил чемпионат Украины по панкратиону....

Первые медали
12.12.2016 13:30
Первые медали

Выходные принесли сумским биатлонистам первые медали нового сезона....

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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