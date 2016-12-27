Главные события

27.12.2016 16:40

C наступающим: новогоднее меню - в новых ценах

Чтобы не клюнул жареный петух, лучше его не жарить...

Политика

Основні здобутки Сумщини у 2016 році
28.12.2016 15:32

Основні здобутки Сумщини у 2016 році

Напередодні Нового року прийнято підбивати підсумки. Обласній владі є чим звітувати перед громадою Сумщини. Слово голові Сумської облдержадміністрації Миколі Клочку....

Олег Медуница: правоохранители должны назвать имена заказчиков кампании против Яценюка
23.12.2016 12:21
Олег Медуница: правоохранители должны назвать имена заказчиков кампании против Яценюка

В последнее время общество активно обсуждает заявления нардепа Александра Онищенко, который, сбежав от следствия за границу, начал давать частые пресс-конференции....

Сумская власть прячет личико
20.12.2016 16:15
Сумская власть прячет личико

Через год после выборов городские власти по индексу публичности опустились с пятого на десятое место.... 3

Микола Клочко: «Хотілося б більше зворотного зв’язку»
08.12.2016 13:42
Микола Клочко: «Хотілося б більше зворотного зв’язку»

38-річний Микола Клочко вже майже два роки є керівником нашої області. Термін гідний для досить фахового обговорення проблем нашого краю....

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Экономика

Ноу-хау из Сум – как из гречки сделали конфетку
21.12.2016 10:23

Ноу-хау из Сум – как из гречки сделали конфетку

Сумчанка Оксана Мартимьянова извела два мешка гречки, экспериментируя с рецептом гречневых конфет, и спустя полтора года запускает свое маленькое конфетное...

До Нового года – 10 дней. Какие цены уже ждут сумчан
19.12.2016 17:47
До Нового года – 10 дней. Какие цены уже ждут сумчан

Если в ноябре Сумская область стала лидером по росту цен на алкогольные напитки (на 3,3%), то в декабре сумчане пьют самое... 3

Энергоэффективность, или Плати по полной
05.12.2016 18:58
Энергоэффективность, или Плати по полной

Цены на тепло растут и, видимо, еще будут расти. Единственной возможностью снизить потребление энергоресурсов, а значит – сохранить деньги, становятся...

C наступающим: новогоднее меню - в новых ценах
27.12.2016 16:40
C наступающим: новогоднее меню - в новых ценах

Чтобы не клюнул жареный петух, лучше его не жарить...

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Общество

Як працюватимуть госпітальні округи в Сумській області
26.12.2016 19:58

Як працюватимуть госпітальні округи в Сумській області

Директор Сумської філії Центру розвитку місцевого самоврядування Олександр Хоруженко на своєму персональному сайті представив на загальне обговорення концепцію реформування госпітальних...

Лицо города… со шрамом
13.12.2016 20:37
Лицо города… со шрамом

Сумские активисты обсудили ситуацию вокруг строительства торгово-развлекательного центра напротив Спасо-Преображенского собора....

Переход на страховую медицину: что нас ждет в 2017 году?
13.12.2016 15:44
Переход на страховую медицину: что нас ждет в 2017 году?

В следующем году для оказания первичной медицинской помощи каждый сумчанин должен будет выбрать себе врача....

Тонкий лед
29.11.2016 16:38
Тонкий лед

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения призывает сумчан быть особенно осторожными на водоемах в настоящее время....

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Право

Сумские таможенники составили рейтинг контрабандистов за 2016 год
30.12.2016 11:43

Сумские таможенники составили рейтинг контрабандистов за 2016 год

Накануне Нового года Сумская таможня ГФС рассказала о шестерке наиболее интересных, неординарных и нестандартных случаев выявления незаконного перемещения предметов правонарушения...

С Днем св.Николая! Полицейским подарки нужнее чем детям...
19.12.2016 17:37
С Днем св.Николая! Полицейским подарки нужнее чем детям...

Сопровождавшаяся судебным разбирательством история с бесплатной передачей задержанных на таможне 16 планшетов Apple iPad и 55 мобильных телефонов завершилась 19...

Рекламные войны: оставили растяжки и пошли на «Киев» ®
10.12.2016 19:35
Рекламные войны: оставили растяжки и пошли на «Киев» ®

Наезд на универмаг «Киев» по внешней рекламе – не что иное, как дымовая завеса, скрывающая нежелание чиновников демонтировать незаконные растяжки...

Полиция предупреждает о разновидностях мошеннических схем
07.12.2016 13:15
Полиция предупреждает о разновидностях мошеннических схем

В полицию часто поступают заявления от граждан, ставших жертвами разнообразных мошеннических схем....

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Досуг

«Дикобраз» - это…
Вчера 16:45

«Дикобраз» - это…

Современное искусство, подобно экспериментам в квантовой механике, оставляет в состоянии неопределённости не только рядового наблюдателя, но часто и специалиста в...

В Сумах показали мировой театральный шедевр
30.12.2016 13:37
В Сумах показали мировой театральный шедевр

Завершение 2016 года ознаменовалось очередной премьерой в сумском академическом театре им. М.С.Щепкина. Публике был представлен моноспектакль «Оскар и Розовая Дама»....

В Сумах снова увидели ангелов
21.12.2016 12:51
В Сумах снова увидели ангелов

Во вторник, 20 декабря, в Сумской городской галерее открылась выставка художницы Анны Черненко «Дивосвіт поруч»....

Елена Мицура: «Было бы интересно объединить вокруг себя весь креативный класс Сум»
16.12.2016 20:23
Елена Мицура: «Было бы интересно объединить вокруг себя весь креативный класс Сум»

За последние полгода в Сумы пришла мода на неформальное образование. В городе возникли несколько образовательных проектов, одним из которых является...

Finline – крупнейший агрегатор по подбору кредитов и кредитных карт в Украине. Компания собирает лучшие предложения от банков
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Спорт

Сумские бойцы – лучшие в Украине
15.12.2016 11:08

Сумские бойцы – лучшие в Украине

9-11 декабря в Харькове проходил чемпионат Украины по панкратиону....

Первые медали
12.12.2016 13:30
Первые медали

Выходные принесли сумским биатлонистам первые медали нового сезона....

Алина Шелестюк: «В США моя внешность не экзотична, а эффектна»
12.12.2016 09:51
Алина Шелестюк: «В США моя внешность не экзотична, а эффектна»

Алина рассказала о том, как поехала за мужем-боксером в Америку и стала успешной моделью....

Волевая победа с привкусом валидола
21.11.2016 08:56
Волевая победа с привкусом валидола

В драматическом матче МФК «СумДУ» одержал победу в домашнем матче второго предварительного раунда кубка Украины по футзалу....

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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