Напередодні Нового року прийнято підбивати підсумки. Обласній владі є чим звітувати перед громадою Сумщини. Слово голові Сумської облдержадміністрації Миколі Клочку.... 1
В последнее время общество активно обсуждает заявления нардепа Александра Онищенко, который, сбежав от следствия за границу, начал давать частые пресс-конференции.... 1
Через год после выборов городские власти по индексу публичности опустились с пятого на десятое место.... 3
38-річний Микола Клочко вже майже два роки є керівником нашої області. Термін гідний для досить фахового обговорення проблем нашого краю.... 1
«У звітному періоді Сумська область залишається на останньому місці в Україні за обсягами перевезень морським транспортом, поступившись, навіть, Миколаївській області....
Сумы-Сумы без суммы: в прошлом году сумской аэропорт ввел маршрут Сумы-Сумы, совершенно бесплатный для коммунального предприятия... 16
Сумчанка Оксана Мартимьянова извела два мешка гречки, экспериментируя с рецептом гречневых конфет, и спустя полтора года запускает свое маленькое конфетное...
Мировой тренд на социальное предпринимательство и социальный бизнес потихоньку добирается до Сум....
В расположении 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады продолжается обустройство казармы для военнослужащих, в надежде на их скорое возвращение из зоны...
В новом году академическую стипендию смогут получать лишь 40-45% студентов высших учебных заведений....
Сумщину славлять багато видатних особистостей. Одним з них по праву можна назвати Анатолія Заступа....
Директор Сумської філії Центру розвитку місцевого самоврядування Олександр Хоруженко на своєму персональному сайті представив на загальне обговорення концепцію реформування госпітальних...
На часть помещений стройколледжа претендует Главное управление Госгеокадастра в Сумской области....
Накануне Нового года Сумская таможня ГФС рассказала о шестерке наиболее интересных, неординарных и нестандартных случаев выявления незаконного перемещения предметов правонарушения...
Сопровождавшаяся судебным разбирательством история с бесплатной передачей задержанных на таможне 16 планшетов Apple iPad и 55 мобильных телефонов завершилась 19...
Наезд на универмаг «Киев» по внешней рекламе – не что иное, как дымовая завеса, скрывающая нежелание чиновников демонтировать незаконные растяжки...
У Сумах 13 січня показали спектакль Чернігівського академічного театру ім. Т.Шевченка «Ніч перед Різдвом»....
Сумские участники «Х-фактора» к Новому году открыли «Америку»....
Современное искусство, подобно экспериментам в квантовой механике, оставляет в состоянии неопределённости не только рядового наблюдателя, но часто и специалиста в...
Завершение 2016 года ознаменовалось очередной премьерой в сумском академическом театре им. М.С.Щепкина. Публике был представлен моноспектакль «Оскар и Розовая Дама»....
Большое количество людей регулярно делает ставки и пытается обеспечить себя дополнительным доходом. Наибольшей популярностью пользуются командные виды спорта....
МСК «Сумчанка» выиграл домашний рождественский турнир по индорхоккею, который прошел 4-6 января....
9-11 декабря в Харькове проходил чемпионат Украины по панкратиону....
Выходные принесли сумским биатлонистам первые медали нового сезона....