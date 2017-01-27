Капітальні речі будуються довго, тоді вони стоятимуть віки. Капітальні процеси - це системні процеси. Системні процеси потребують програмного мислення і...
Напередодні Нового року прийнято підбивати підсумки. Обласній владі є чим звітувати перед громадою Сумщини. Слово голові Сумської облдержадміністрації Миколі Клочку.... 1
В последнее время общество активно обсуждает заявления нардепа Александра Онищенко, который, сбежав от следствия за границу, начал давать частые пресс-конференции.... 1
Через год после выборов городские власти по индексу публичности опустились с пятого на десятое место.... 3
С появлением бюджетных средств на ремонты многоквартирных домов на поприще общественного контроля за их распределением и использованием становится тесно -...
«У звітному періоді Сумська область залишається на останньому місці в Україні за обсягами перевезень морським транспортом, поступившись, навіть, Миколаївській області....
Сумы-Сумы без суммы: в прошлом году сумской аэропорт ввел маршрут Сумы-Сумы, совершенно бесплатный для коммунального предприятия... 19
Мировой тренд на социальное предпринимательство и социальный бизнес потихоньку добирается до Сум....
В Сумах, как и других городах, активно растет креативный класс, которой, впрочем, не находя себе применения в экономически депрессивном городе,...
В моде только полезная пища! Хозяйки изучают состав продуктов, ученые с мировым именем бьются над тем чтобы создать самый экологически...
Вырастить здоровую рассаду своими руками хлопотно, но возможно, если знать несколько секретов, соблюдать основные правила и избегать распространенных ошибок....
У Сумському обласному краєзнавчому музеї відбулась репрезентація виставки «Соборна пам'ять України», присвяченої Дню Соборності....
На часть помещений стройколледжа претендует Главное управление Госгеокадастра в Сумской области....
Накануне Нового года Сумская таможня ГФС рассказала о шестерке наиболее интересных, неординарных и нестандартных случаев выявления незаконного перемещения предметов правонарушения...
Сопровождавшаяся судебным разбирательством история с бесплатной передачей задержанных на таможне 16 планшетов Apple iPad и 55 мобильных телефонов завершилась 19...
Наезд на универмаг «Киев» по внешней рекламе – не что иное, как дымовая завеса, скрывающая нежелание чиновников демонтировать незаконные растяжки...
В муниципальной галерее 17 января дала концерт группа "The heavenly river"....
У Сумах 13 січня показали спектакль Чернігівського академічного театру ім. Т.Шевченка «Ніч перед Різдвом»....
Сумские участники «Х-фактора» к Новому году открыли «Америку»....
Современное искусство, подобно экспериментам в квантовой механике, оставляет в состоянии неопределённости не только рядового наблюдателя, но часто и специалиста в...
В украинский футбол пришли китайские деньги....
Большое количество людей регулярно делает ставки и пытается обеспечить себя дополнительным доходом. Наибольшей популярностью пользуются командные виды спорта....
МСК «Сумчанка» выиграл домашний рождественский турнир по индорхоккею, который прошел 4-6 января....
9-11 декабря в Харькове проходил чемпионат Украины по панкратиону....