Напередодні Нового року прийнято підбивати підсумки. Обласній владі є чим звітувати перед громадою Сумщини. Слово голові Сумської облдержадміністрації Миколі Клочку....
В последнее время общество активно обсуждает заявления нардепа Александра Онищенко, который, сбежав от следствия за границу, начал давать частые пресс-конференции....
Через год после выборов городские власти по индексу публичности опустились с пятого на десятое место.... 3
38-річний Микола Клочко вже майже два роки є керівником нашої області. Термін гідний для досить фахового обговорення проблем нашого краю....
Сумчанка Оксана Мартимьянова извела два мешка гречки, экспериментируя с рецептом гречневых конфет, и спустя полтора года запускает свое маленькое конфетное...
Если в ноябре Сумская область стала лидером по росту цен на алкогольные напитки (на 3,3%), то в декабре сумчане пьют самое... 3
Цены на тепло растут и, видимо, еще будут расти. Единственной возможностью снизить потребление энергоресурсов, а значит – сохранить деньги, становятся...
Чтобы не клюнул жареный петух, лучше его не жарить...
Директор Сумської філії Центру розвитку місцевого самоврядування Олександр Хоруженко на своєму персональному сайті представив на загальне обговорення концепцію реформування госпітальних...
Сумские активисты обсудили ситуацию вокруг строительства торгово-развлекательного центра напротив Спасо-Преображенского собора....
В следующем году для оказания первичной медицинской помощи каждый сумчанин должен будет выбрать себе врача....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения призывает сумчан быть особенно осторожными на водоемах в настоящее время....
Накануне Нового года Сумская таможня ГФС рассказала о шестерке наиболее интересных, неординарных и нестандартных случаев выявления незаконного перемещения предметов правонарушения...
Сопровождавшаяся судебным разбирательством история с бесплатной передачей задержанных на таможне 16 планшетов Apple iPad и 55 мобильных телефонов завершилась 19...
Наезд на универмаг «Киев» по внешней рекламе – не что иное, как дымовая завеса, скрывающая нежелание чиновников демонтировать незаконные растяжки...
В полицию часто поступают заявления от граждан, ставших жертвами разнообразных мошеннических схем....
Современное искусство, подобно экспериментам в квантовой механике, оставляет в состоянии неопределённости не только рядового наблюдателя, но часто и специалиста в...
Завершение 2016 года ознаменовалось очередной премьерой в сумском академическом театре им. М.С.Щепкина. Публике был представлен моноспектакль «Оскар и Розовая Дама»....
Во вторник, 20 декабря, в Сумской городской галерее открылась выставка художницы Анны Черненко «Дивосвіт поруч»....
За последние полгода в Сумы пришла мода на неформальное образование. В городе возникли несколько образовательных проектов, одним из которых является...
9-11 декабря в Харькове проходил чемпионат Украины по панкратиону....
Выходные принесли сумским биатлонистам первые медали нового сезона....
Алина рассказала о том, как поехала за мужем-боксером в Америку и стала успешной моделью....
В драматическом матче МФК «СумДУ» одержал победу в домашнем матче второго предварительного раунда кубка Украины по футзалу....