Главные события

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В Сумах провели акцию «Стоп Путин! Стоп война!»

Сумчане протестовали против агрессии РФ в рамках всемирной акции...

Политика

Основні здобутки Сумщини у 2016 році
28.12.2016 15:32

Основні здобутки Сумщини у 2016 році

Напередодні Нового року прийнято підбивати підсумки. Обласній владі є чим звітувати перед громадою Сумщини. Слово голові Сумської облдержадміністрації Миколі Клочку.... 1

Олег Медуница: правоохранители должны назвать имена заказчиков кампании против Яценюка
23.12.2016 12:21
Олег Медуница: правоохранители должны назвать имена заказчиков кампании против Яценюка

В последнее время общество активно обсуждает заявления нардепа Александра Онищенко, который, сбежав от следствия за границу, начал давать частые пресс-конференции.... 1

Сумская власть прячет личико
20.12.2016 16:15
Сумская власть прячет личико

Через год после выборов городские власти по индексу публичности опустились с пятого на десятое место.... 3

Микола Клочко: «Хотілося б більше зворотного зв’язку»
08.12.2016 13:42
Микола Клочко: «Хотілося б більше зворотного зв’язку»

38-річний Микола Клочко вже майже два роки є керівником нашої області. Термін гідний для досить фахового обговорення проблем нашого краю.... 1

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Экономика

Сумщина виграла 2016 рік, або як правильно читати рейтинги?
19.01.2017 15:55

Сумщина виграла 2016 рік, або як правильно читати рейтинги?

«У звітному періоді Сумська область залишається на останньому місці в Україні за обсягами перевезень морським транспортом, поступившись, навіть, Миколаївській області....

В Сумах запустили первый в мире бесплатный авиатранспорт?
03.01.2017 18:23
В Сумах запустили первый в мире бесплатный авиатранспорт?

Сумы-Сумы без суммы: в прошлом году сумской аэропорт ввел маршрут Сумы-Сумы, совершенно бесплатный для коммунального предприятия... 16

Ноу-хау из Сум – как из гречки сделали конфетку
21.12.2016 10:23
Ноу-хау из Сум – как из гречки сделали конфетку

Сумчанка Оксана Мартимьянова извела два мешка гречки, экспериментируя с рецептом гречневых конфет, и спустя полтора года запускает свое маленькое конфетное...

Бизнес в Сумах учится быть социальным
18.01.2017 14:08
Бизнес в Сумах учится быть социальным

Мировой тренд на социальное предпринимательство и социальный бизнес потихоньку добирается до Сум....

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Общество

В Сумах ремонтируют казарму для артиллеристов
17.01.2017 17:39

В Сумах ремонтируют казарму для артиллеристов

В расположении 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады продолжается обустройство казармы для военнослужащих, в надежде на их скорое возвращение из зоны...

Стипендии по-новому: размер увеличился, количество получателей уменьшилось
12.01.2017 17:09
Стипендии по-новому: размер увеличился, количество получателей уменьшилось

В новом году академическую стипендию смогут получать лишь 40-45% студентов высших учебных заведений....

Життя Буринського краю в кінострічках Анатолія Заступа
06.01.2017 15:23
Життя Буринського краю в кінострічках Анатолія Заступа

Сумщину славлять багато видатних особистостей. Одним з них по праву можна назвати Анатолія Заступа....

Як працюватимуть госпітальні округи в Сумській області
26.12.2016 19:58
Як працюватимуть госпітальні округи в Сумській області

Директор Сумської філії Центру розвитку місцевого самоврядування Олександр Хоруженко на своєму персональному сайті представив на загальне обговорення концепцію реформування госпітальних...

Право

Сумской стройколледж под угрозой лишения помещений
10.01.2017 17:16

Сумской стройколледж под угрозой лишения помещений

На часть помещений стройколледжа претендует Главное управление Госгеокадастра в Сумской области....

Сумские таможенники составили рейтинг контрабандистов за 2016 год
30.12.2016 11:43
Сумские таможенники составили рейтинг контрабандистов за 2016 год

Накануне Нового года Сумская таможня ГФС рассказала о шестерке наиболее интересных, неординарных и нестандартных случаев выявления незаконного перемещения предметов правонарушения...

С Днем св.Николая! Полицейским подарки нужнее чем детям...
19.12.2016 17:37
С Днем св.Николая! Полицейским подарки нужнее чем детям...

Сопровождавшаяся судебным разбирательством история с бесплатной передачей задержанных на таможне 16 планшетов Apple iPad и 55 мобильных телефонов завершилась 19...

Рекламные войны: оставили растяжки и пошли на «Киев» ®
10.12.2016 19:35
Рекламные войны: оставили растяжки и пошли на «Киев» ®

Наезд на универмаг «Киев» по внешней рекламе – не что иное, как дымовая завеса, скрывающая нежелание чиновников демонтировать незаконные растяжки...

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Досуг

Чернігів дав Диканьку
14.01.2017 13:53

Чернігів дав Диканьку

У Сумах 13 січня показали спектакль Чернігівського академічного театру ім. Т.Шевченка «Ніч перед Різдвом»....

Открыли «Америку»
09.01.2017 12:27
Открыли «Америку»

Сумские участники «Х-фактора» к Новому году открыли «Америку»....

«Дикобраз» - это…
31.12.2016 16:45
«Дикобраз» - это…

Современное искусство, подобно экспериментам в квантовой механике, оставляет в состоянии неопределённости не только рядового наблюдателя, но часто и специалиста в...

В Сумах показали мировой театральный шедевр
30.12.2016 13:37
В Сумах показали мировой театральный шедевр

Завершение 2016 года ознаменовалось очередной премьерой в сумском академическом театре им. М.С.Щепкина. Публике был представлен моноспектакль «Оскар и Розовая Дама»....

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Спорт

Лайв ставки на бейсбол ®
10.01.2017 17:05

Лайв ставки на бейсбол ®

Большое количество людей регулярно делает ставки и пытается обеспечить себя дополнительным доходом. Наибольшей популярностью пользуются командные виды спорта....

Победа перед Рождеством
06.01.2017 20:48
Победа перед Рождеством

МСК «Сумчанка» выиграл домашний рождественский турнир по индорхоккею, который прошел 4-6 января....

Сумские бойцы – лучшие в Украине
15.12.2016 11:08
Сумские бойцы – лучшие в Украине

9-11 декабря в Харькове проходил чемпионат Украины по панкратиону....

Первые медали
12.12.2016 13:30
Первые медали

Выходные принесли сумским биатлонистам первые медали нового сезона....

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Астрология
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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