Главные события

Вчера 17:57

Сумчане забросали мэрию обращениями насчет покупки 100-местных автобусов (обновлено)

Сегодня, 25 января, в Сумах прошел флешмоб в поддержку идеи закупки городом больших автобусов....

Политика

Об'єднані територіальні громади на Сумщині в 2017 році
24.01.2017 16:05

Об'єднані територіальні громади на Сумщині в 2017 році

Капітальні речі будуються довго, тоді вони стоятимуть віки. Капітальні процеси - це системні процеси. Системні процеси потребують програмного мислення і...

Основні здобутки Сумщини у 2016 році
28.12.2016 15:32
Основні здобутки Сумщини у 2016 році

Напередодні Нового року прийнято підбивати підсумки. Обласній владі є чим звітувати перед громадою Сумщини. Слово голові Сумської облдержадміністрації Миколі Клочку.... 1

Олег Медуница: правоохранители должны назвать имена заказчиков кампании против Яценюка
23.12.2016 12:21
Олег Медуница: правоохранители должны назвать имена заказчиков кампании против Яценюка

В последнее время общество активно обсуждает заявления нардепа Александра Онищенко, который, сбежав от следствия за границу, начал давать частые пресс-конференции.... 1

Сумская власть прячет личико
20.12.2016 16:15
Сумская власть прячет личико

Через год после выборов городские власти по индексу публичности опустились с пятого на десятое место.... 3

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Экономика

Ремонты сумских многоэтажек: куда миллионы, туда и контролеры
24.01.2017 19:15

Ремонты сумских многоэтажек: куда миллионы, туда и контролеры

С появлением бюджетных средств на ремонты многоквартирных домов на поприще общественного контроля за их распределением и использованием становится тесно -...

Сумщина виграла 2016 рік, або як правильно читати рейтинги?
19.01.2017 15:55
Сумщина виграла 2016 рік, або як правильно читати рейтинги?

«У звітному періоді Сумська область залишається на останньому місці в Україні за обсягами перевезень морським транспортом, поступившись, навіть, Миколаївській області....

В Сумах запустили первый в мире бесплатный авиатранспорт?
03.01.2017 18:23
В Сумах запустили первый в мире бесплатный авиатранспорт?

Сумы-Сумы без суммы: в прошлом году сумской аэропорт ввел маршрут Сумы-Сумы, совершенно бесплатный для коммунального предприятия... 19

Бизнес в Сумах учится быть социальным
18.01.2017 14:08
Бизнес в Сумах учится быть социальным

Мировой тренд на социальное предпринимательство и социальный бизнес потихоньку добирается до Сум....

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Общество

Сковорода для полезного питания: как выбрать ®
Вчера 18:33

Сковорода для полезного питания: как выбрать ®

В моде только полезная пища! Хозяйки изучают состав продуктов, ученые с мировым именем бьются над тем чтобы создать самый экологически...

Лунно-посевной календарь 2017 и советы по выращиванию урожайной рассады
Вчера 15:13
Лунно-посевной календарь 2017 и советы по выращиванию урожайной рассады

Вырастить здоровую рассаду своими руками хлопотно, но возможно, если знать несколько секретов, соблюдать основные правила и избегать распространенных ошибок....

День соборності: у краєзнавчому музеї
23.01.2017 16:51
День соборності: у краєзнавчому музеї

У Сумському обласному краєзнавчому музеї відбулась репрезентація виставки «Соборна пам'ять України», присвяченої Дню Соборності....

В Сумах ремонтируют казарму для артиллеристов
17.01.2017 17:39
В Сумах ремонтируют казарму для артиллеристов

В расположении 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады продолжается обустройство казармы для военнослужащих, в надежде на их скорое возвращение из зоны...

Право

Сумской стройколледж под угрозой лишения помещений
10.01.2017 17:16

Сумской стройколледж под угрозой лишения помещений

На часть помещений стройколледжа претендует Главное управление Госгеокадастра в Сумской области....

Сумские таможенники составили рейтинг контрабандистов за 2016 год
30.12.2016 11:43
Сумские таможенники составили рейтинг контрабандистов за 2016 год

Накануне Нового года Сумская таможня ГФС рассказала о шестерке наиболее интересных, неординарных и нестандартных случаев выявления незаконного перемещения предметов правонарушения...

С Днем св.Николая! Полицейским подарки нужнее чем детям...
19.12.2016 17:37
С Днем св.Николая! Полицейским подарки нужнее чем детям...

Сопровождавшаяся судебным разбирательством история с бесплатной передачей задержанных на таможне 16 планшетов Apple iPad и 55 мобильных телефонов завершилась 19...

Рекламные войны: оставили растяжки и пошли на «Киев» ®
10.12.2016 19:35
Рекламные войны: оставили растяжки и пошли на «Киев» ®

Наезд на универмаг «Киев» по внешней рекламе – не что иное, как дымовая завеса, скрывающая нежелание чиновников демонтировать незаконные растяжки...

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Досуг

В Сумах впервые звучал этноджаз… В исполнении йогов
23.01.2017 18:19

В Сумах впервые звучал этноджаз… В исполнении йогов

В муниципальной галерее 17 января дала концерт группа "The heavenly river"....

Чернігів дав Диканьку
14.01.2017 13:53
Чернігів дав Диканьку

У Сумах 13 січня показали спектакль Чернігівського академічного театру ім. Т.Шевченка «Ніч перед Різдвом»....

Открыли «Америку»
09.01.2017 12:27
Открыли «Америку»

Сумские участники «Х-фактора» к Новому году открыли «Америку»....

«Дикобраз» - это…
31.12.2016 16:45
«Дикобраз» - это…

Современное искусство, подобно экспериментам в квантовой механике, оставляет в состоянии неопределённости не только рядового наблюдателя, но часто и специалиста в...

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Спорт

ПФК «Сумы»: перезагрузка
Сегодня 11:27

ПФК «Сумы»: перезагрузка

В украинский футбол пришли китайские деньги....

Лайв ставки на бейсбол ®
10.01.2017 17:05
Лайв ставки на бейсбол ®

Большое количество людей регулярно делает ставки и пытается обеспечить себя дополнительным доходом. Наибольшей популярностью пользуются командные виды спорта....

Победа перед Рождеством
06.01.2017 20:48
Победа перед Рождеством

МСК «Сумчанка» выиграл домашний рождественский турнир по индорхоккею, который прошел 4-6 января....

Сумские бойцы – лучшие в Украине
15.12.2016 11:08
Сумские бойцы – лучшие в Украине

9-11 декабря в Харькове проходил чемпионат Украины по панкратиону....

Новости

Ксения Каримова по-прежнему нуждается в помощи
06.01.2017 17:23
В Сумах роменчане проводят высотные работы на Металлургов
Сегодня 12:39
На Сумщине спасатели освободили из снежного заноса «скорую»
Сегодня 12:09
На Сумщине земельный конфликт решали при помощи оружия
Сегодня 12:00
В Сумах на копов бросаются с шилом
Сегодня 11:33
В Сумах стартует чемпионат Украины по футзалу среди ветеранов
Сегодня 11:14
В пятницу в Сумах отключат свет на Криничной
Сегодня 11:10
На Сумщине пограничники задержали азербайджанца, который пытался незаконно пересечь границу
Сегодня 10:43
В течение суток полиция разоблачила трех «любителей» чужих гаджетов
Сегодня 10:16
На Сумщине зафиксировали новый вид мошенничества
Сегодня 09:41
На Сумщине среди зимы возобновили сбор кукурузы
Сегодня 09:09
Сумчан приглашают отметить 13-ю годовщину украинской Википедии
Сегодня 08:41
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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