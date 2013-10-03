7 мифов о ведении бизнеса в Китае Китай с населением в 1,37 млрд человек давно вызывает интерес у крупнейших производителей США, Южной Кореи, Гонконга и Тайваня.

В то же время товары из КНР привлекают доступностью цен и ассортиментом – игрушки, одежда, обувь, велосипеды, текстиль, предметы домашнего обихода в большом количестве импортируются в разные страны мира, в том числе и в Украину.

Сегодня все большее число украинских предпринимателей интересуются возможностью сотрудничества на этом огромном, но пока еще неизведанном рынке. Китай одновременно манит и отпугивает наших бизнесменов. При этом все еще существуют различные мифы о ведении бизнеса с китайцами, нюансах местного бизнес-этикета, разнице менталитетов и т.д.

Мы уже 14 лет занимаемся экспортно-импортными операциями и консалтингом ВЭД с Китаем, поэтому нам бы хотелось поделиться наработанной за эти годы экспертизой и развеять основные мифы по поводу ведения бизнеса в этой далекой, но перспективной стране.

1.Для успешного бизнеса в Китае необходимо знать местные традиции, бизнес-этикет и язык.

Многие из нас уже слышали про те или иные правила: быть сдержанным в своих эмоциях, подавать визитку только двумя руками, не задавать личных вопросов, не обращаться к незнакомцам только по имени или только по фамилии и т.д. Безусловно, знание бизнес-этикета – ценный навык, который будет только преимуществом при ведении переговоров, однако прямого влияния на успешность сделки он не имеет. Китайцы прекрасно понимают, что вы – иностранец, то есть человек чуждой им культуры, от которого странно ожидать привычного для местных жителей поведения.

Что касается китайского языка, по нашему опыту, он не особо нужен на первых порах. На сегодняшний день практически все китайские компании ведут деловую переписку с иностранцами на английском языке. Почти на каждом производстве есть англоговорящие специалисты, а многие берут на работу русскоязычных менеджеров, ориентируясь на перспективный рынок стран СНГ.

2.Китай – экспортно зависимая страна и с падением экспорта их экономика станет очень турбулентной.

На самом деле: Во-первых, согласно данным главного таможенного управления КНР, разница в торговом балансе между импортом и экспортом в 2016 году сократилась в 2 раза, по сравнению с 2015 годом. Положительное сальдо торгового баланса по итогам 2016 года составило 509,9 млрд.

Во-вторых, население в 1,3 млрд человек со средней потребительской корзиной в $400 в месяц, на мой взгляд, элементарно заместит весь потенциальный экспорт Китая на внутреннее потребление и страна от этого ничего не потеряет.

3.Китай – забюрократизированная страна с огромным количеством нетарифных барьерных методов и с самой большой армией чиновников в мире.

На самом деле: Согласно рейтингу Doing business 2016, Китай находится на 3 месте в мире по налогообложению, созданию предприятий и защите миноритарных инвесторов, на 4 месте – по легкости ведения бизнеса. Практически все организационные вопросы решаются в электронном виде, в том числе и подача отчетности, нет никакого давления или дополнительных контролирующих методов по отношению к резидентам и нерезидентам. Как человек, который уже 13 лет работает с Китаем, могу с уверенностью заявить, что вести бизнес в этой стране намного проще, чем в Украине, или во многих странах ЕС.

4.Поскольку около 90% высокотехнологичной продукции делается в Китае, там она стоит копейки и выходить с подобными решениями других стран не имеет смысла, потому что рынок слишком конкурентоспособен.

На самом деле: Во-первых, спрос рождает предложение, и цена на любые высокотехнологичные продукты складывается с учетом покупательной способности. Например, продукция компаний Foxconn и Apple, которая, казалось бы, производится и собирается на 100% в Китае, стоит там на 20-25% выше, чем в США. Кроме того, еще есть ограничение по продажам - не более одного IPhone в руки.

Что касается мифа о том, что китайцы все производят сами, приведу пример компании China Railway, лидера по количеству построенных железных дорог на единицу площади страны, которая использует в качестве основных составов скоростных поездов исключительно немецкие составы Siemens, которые на 100% собираются в Германии. Это очень яркий пример, когда, несмотря на то, что «все делается в Китае», монополист рынка использует немецкий продукт для решения своих ключевых задач.

5.Китай – это мировая фабрика по производству всего, выходить на их рынок нет смысла – наш продукт или уже делают, или скоро скопируют и нас выкинут.

На самом деле: Китайцы очень любят все иностранное, у них сумасшедший культ импортных товаров, как это было у нас в 90-ые годы прошлого века. Почему? Во-первых, около 30% студентов учится за пределами страны, достаточно хорошо развит туризм (по данным Всемирной туристической организации, в 2016 году 122 млн китайцев побывало за границей), плюс мировая индустрия моды диктует свои условия. Отдельно стоит упомянуть культ белой кожи – китайцы никогда не загорают, а особо состоятельные жители меняют себе разрез глаз на более широкий, для того чтоб быть похожими на иностранцев.

Учитывая все вышесказанное, среднестатистический китаец, имея на полке два одинаковых продукта с одинаковой ценой и характеристикой, всегда предпочтет импортное локальному.

6.В китайских семьях по одному ребенку, поэтому детские товары продаются мало, индустрия не развита и идти туда с детскими товарами нет смысла.

На самом деле: Во-первых, это ограничение уже не действительно. В 2015 году оно было снято в Гуанчжоу и Шанхае, это был пилотный проект, а потом и по всей стране. При этом напоминаю, что ранее никого не принуждали отказываться от детей, просто государством была выставлена стоимость единоразовой пени, сумма которой зависела от города и провинции, в которых ты живешь, и от твоего дохода - чем он больше, тем больше ты платишь.

Безусловно, снятие подобного ограничения увеличило потенциал рынка детского питания и детских услуг – например, по оценкам специалистов, сегодня рынок заменителей грудного молока в Китае равен их суммарному потреблению во всем ЕС. Так, компания Nestle имеет 70% продаж своего общемирового объема только внутри Китая.

Если говорить о кофе, согласно прогнозам компании Starbucks, его потребление в Китае с 2014 по 2019 год вырастет на 18%, что, по сравнению с тем же США (+0,9%), говорит о серьезном потенциале этого рынка. Так, в 2016 году Starbucks заявила, что в ближайшие пять лет планирует ежегодно открывать в Китае по 500 новых точек. Сейчас у Starbucks уже есть 2000 кофеен в ста китайских городах.

7.Китай – это дешево, страна третьего мира и в подметки нам не годится.

На самом деле: В Китае живет больше долларовых миллиардеров, чем в США. По данным шанхайского исследовательского института Hurun, в 2016 году состоянием свыше $1 млрд обладали 594 жителя Китая. Для сравнения: в Америке сегодня проживает 535 миллиардера.

Кроме того, можно взять любую премиальную марку - Ferrari, Tesla, Rolls Royce и т.д. – самые большие продажи такой продукции идут в Китай.

Резюмируя все вышесказанное, я могу ответственно заявить, что сегодня вести бизнес с Китаем как никогда просто. Китайцы стараются предоставить иностранцам для этого все условия: создают новые бизнес-площадки, упрощают фискальные процедуры, оптимизируют логистику, развивают новые ниши и всячески идут на встречу. Украинскому бизнесу может и должно найтись место на этом огромном рынке с более чем миллиардом потребителей. Главное — действовать.

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