Переход на страховую медицину: что нас ждет в 2017 году? В следующем году для оказания первичной медицинской помощи каждый сумчанин должен будет выбрать себе врача.

С 1 января деньги пойдут за пациентом - к конкретному врачу медицинского учреждения, куда человек обращается (независимо от формы собственности). В 2018-ом выбор коснется «узких» специалистов и стационаров – в области будут созданы госпитальные округа. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк на пресс-конференции в Сумах 1 декабря.

Что будет, если все пойдет по плану

На прошлой неделе, 30 ноября, Кабмин принял 10 важных постановлений, касающихся здравоохранения. Главное из них - об изменении подхода к финансированию отрасли. По словам заместителя министра, начинается постепенный переход на модель национального солидарного медицинского страхования со 100%-ным покрытием граждан. Страховые взносы планируется собирать в государственный бюджет через общую систему налогообложения и направлять за пациентом, независимо от формы собственности медучреждения. При этом страховые выплаты на лечение отдельного человека не будут привязаны к размеру его индивидуальных взносов.

Регулировать отношения между врачом и пациентом будет единый национальный заказчик, задача которого - планировать и закупать медицинские услуги для граждан, напрямую заключать контракты с медицинскими учреждениями, оценивать и контролировать качество услуг, поддерживать электронную систему сбора и обмена медицинской информацией и пр.

План перехода на страховую медицину рассчитан на три года, с окончательным введением в 2020 году.

- Уже в следующем году планируем сделать страховым первичное звено медицины, - сообщил Павел Ковтонюк, уточнив, что речь идет о семейных врачах, педиатрах и терапевтах. - Суть реформирования в том, что пациент сможет выбирать себе врача. Деньги пойдут за пациентом - к конкретному врачу медицинского учреждения, куда человек обращается за помощью. По номеру пациента и номеру врача в электронной системе будет видно, куда надо направить деньги. Врачи получат достойную зарплату и условия труда, граждане - качественные медицинские услуги.

По словам министерского чиновника, если взять в расчет 210 грн. за пациента (именно столько в среднем планируют давать за одного пациента на год), умножить на 2 тыс. человек (ориентировочная нагрузка на каждого врача), отнять расходы на содержание лечебного учреждения (младший и средний медицинский персонал тоже будет привязан к врачу), получается неплохой заработок для врача. При этом врач будет зарплату не получать, а зарабатывать. Он может работать в поликлинике или вести частную практику. К примеру, на западе страны врачи больше склонны к частной практике, на востоке – к работе в коммунальных учреждениях. Страховщику все равно: куда идет пациент, туда он дает деньги. В 2018-ом такой же принцип будет применен к «узким» специалистам и больницам – оплата по пролеченным случаям. Для подготовки к работе в условиях конкуренции стационарам дается год. За это время необходимо медучреждения реорганизовать в коммерческие предприятия, чтобы заключать договоры; внедрить онлайн-систему записи пациентов и создать врачу условия работы, соответствующие требованиям страховщика.

При этом со следующего года вводится понятие гарантированного пакета медицинской помощи - это четко определенный набор медицинских услуг и лекарств, право на который будут иметь все без исключения граждане Украины. Он будет ежегодно пересматриваться и публиковаться.

- Желания надо соотносить с возможностями государства, - говорит П.Ковтонюк, при этом заверял, что первичная медицинская помощь будет покрыта страховым финансированием на 100 %, т.к. она за минимальные средства сохраняет здоровье, чтобы государство не тратило большие средства на лечение в дальнейшем.

Стартовые возможности

Начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко заверяет, что область готова к реформированию.

- За два последних года в области сделано очень много в направлении модернизации медицинской системы. Мы оптимизировали сеть медицинских учреждений, там, где это было нужно, открыли новые амбулатории, обеспечили их необходимым оборудованием, - говорит С.Бутенко. - Мы ждали только изменений на законодательном уровне, чтобы продолжить качественные изменения на Сумщине.

По словам начальника управления здравоохранения облгосадминистрации, в этом году на медицинскую отрасль из областного бюджета и из бюджетов сел, городов и районов (в виде субвенции в областной бюджет) дополнительно выделено 38 млн грн. Эти средства добавились к медицинской субвенции из госбюджета, и вся сумма была направлена ??на обновление материально-технической базы лечебных учреждений, в частности на областной центр экстренной медицинской помощи, который будет полностью дооборудован до конца года.

П.Ковтонюк отметил, что в Сумской области хорошая укомплектованность врачами – их количество отвечает нормам по количеству населения. Это значит, что у сумчан выбор шире по сравнению с жителями многих других областей.

Все взять и поделить

Кабмин еще одним постановлением утвердил порядок создания госпитальных округов и обязал местные органы власти сформировать их в соответствии с нормативами, разработанными Минздравом. Облгосадминистрациям до конца этого года надо подать в Министерство здравоохранения информацию о составе и границах госпитальных округов. Их перечень Кабмин планирует утвердить до 1 февраля 2017 года. По словам С.Бутенко, на территории Сумской области планируется создать шесть госпитальных округов в Сумах, Ромнах, Ахтырке, Конотопе, Шостке и Глухове.

- Госпитальные округа создаются для того, чтобы упорядочить сеть медицинских учреждений. Упорядочение будет проходить по двум принципам: во-первых, должна быть обеспечена доступность гражданина к качественной помощи; во-вторых, учреждения, где предоставляется эта помощь, должны иметь надлежащие нагрузки, чтобы поддерживать квалификацию медицинских специалистов. Сеть госпитального округа упорядочивается таким образом: определяется больница интенсивного лечения (наиболее мощная в округе), остальные больницы перепрофилируются для предоставления услуг, не требующих высокотехнологичного оборудования, - объяснил П.Ковтонюк, добавив, что министерство предлагает только технические расчеты порядка формирования округов, а местные власти сами определяют, каких и сколько больниц нужно обществу, где в первую очередь сделать дороги для своевременного прибытиия «скорой» и т.п.

По министерским нормам в состав госпитального округа должно входить не менее одной многопрофильной больницы интенсивного лечения первого и/или второго уровня и другие учреждения здравоохранения. Перечень медицинских вмешательств по предоставлению вторичной (специализированной) медицинской помощи утверждается Минздравом, так же как и примерные табели материально-технического оснащения больниц. Так, многопрофильная больница интенсивного лечения 1-го уровня должна обслуживать не меньше 120 тыс. человек, а 2-го - не меньше 200 тыс. человек.

Границы госпитальных округов должны определяться таким образом, чтобы жители имели доступ к вторичной (специализированной) медицинской помощи в рамках своего госпитального округа. Административным центром госпитального округа становится, как правило, город с населением больше 40 тыс. человек, в котором размещена многопрофильная больница интенсивного лечения второго уровня (ЦРБ). Зона обслуживания госпитального округа определяется своевременностью прибытия до такой больницы – не больше 60 минут, радиус 60 км.