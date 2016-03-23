Лицо города… со шрамом Сумские активисты обсудили ситуацию вокруг строительства торгово-развлекательного центра напротив Спасо-Преображенского собора.

5 декабря в Сумском пресс-клубе состоялось обсуждение ситуации вокруг 10-летнего строительства торгово-развлекательного центра (ТРЦ) по улице Воскресенская, 12/1, напротив Спасо-Преображенского собора, приостановленного в конце ноября.

Тема беседы была заявлена таким образом: «Как не оставить шрамов на историческом лице Сум?». К обсуждению были приглашены активист и предприниматель Владимир Шкиря, бывший главный архитектор города Владимир Быков, начальник управления архитектуры и градостроительства Александр Фролов, начальник управления Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Анатолий Довбня и экс-мэр, экс-губернатор и экс-ректор УАБД Анатолий Епифанов.

Остановка стройки

Анатолий Довбня рассказал о причинах остановки стройки:

- У застройщика есть разрешение на строительство согласно разрешению, выданному ему в 2013 году. Как вы уже знаете, неделю назад строительные работы были приостановлены на основании обращения Владимира Шкиря. Мы начали внеплановую проверку. Когда проверяли проектную документацию, в соответствии с которой выполнялись эти работы по фундаменту, и вообще состав документации, установили, что некоторые части проекта отсутствуют. В течении двух месяцев застройщик должен дать ответ.

Владимир Шкиря, активно добивающийся отмены строительства ТРЦ, озвучил собравшимся свою позицию:

- Этой проблеме уже 10 лет! Варварским способом уничтожается центр горда! Это духовное место. Сюда люди идут в церковь со своими проблемами, со своей болью. Как можно было разрешить в этом месте строить развлекательный центр!?

История вопроса

Архитектор Александр Фролов сообщил, что в 1985 году исполнительным комитетом Сумского городского совета была утверждена заповедная зона исторического центра города, а в 1993 году утвержден историко-архитектурный опорный план города.

Новый опорный план был утвержден в 2012 году, который, по словам Александра Фролова, был значительно расширен, а правила застройки ужесточены. Задача плана – сохранить историческое лицо города и ограничить новое строительство в черте исторического центра.

- Раньше на этом месте планировали строить детский комплекс, - рассказал Александр Фролов, - потом - Дворец брака. То есть, по словам Александра Фролова, это должен был быть какой-то общественный объект гражданского назначения.

Как сообщил Александр Фролов, Сумским городским советом в 2005 году было принято решение сдать в аренду ЧП «Алмаз» земельный участок по улице Воскресенская, 12/1 на 10 лет под размещения административно-торгово-развлекательного комплекса.

Строить…

Архитектор Владимир Быков сообщил, что на эту стройку существовало три разрешения. «Застройщик выкупил 90 процентов двухэтажного дома, которой собирался снести. Это здание было аварийным, и город в свое время не мог его содержать, - рассказал В.Быков.

- Если бы еще в 2007 году было принято решение о возврате к историческому формату – сегодняшней дискуссии бы не было. А на данный момент я вижу, что есть решение, которое позволяет застройщику строить свой объект, есть экспертиза, есть градостроительный совет, есть подписи архитекторов.

Когда я узнал о приостановке строительства, отнесся отрицательно к этой новости. Уже и так целое поколение выросло с «вырытым котлованом»! Поэтому я за то, чтобы при любых условиях начинать строить этот объект.

Не строить…

Владимир Шкиря сообщил, что инициативная группа направила коллективное обращение сумчан премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в ситуацию со строительством в Сумах ТРЦ на ул. Соборная. В обращении говорится, что в течение десяти лет власти Сум не реагируют на сообщения сумчан о том, что строительство является незаконным, а строящийся ТРЦ исказит историческую часть города.

По словам Анатолия Епифанова, еще в 1974 году был разработан Генеральный план г. Сумы, который был отмечен премией Совета Министров СССР. Согласно этому плану, на улице Соборной вообще было запрещено возводить новые сооружения и разрешалось только реставрировать старые.

На месте строящегося ТРЦ, согласно Генплану, должен был быть сквер. По мнению Анатолия Епифанова, в 2012 году Генплан был переработан в угоду местным бизнес-структурам, которые хотели иметь свои объекты торговли в привлекательной части Сум. Сделано это было с нарушением законодательства, считает Анатолий Епифанов.

По словам Анатолия Епифанова, нынешняя городская власть должна возместить заказчику строительства уже потраченные средства и предоставить ему другой земельный участок, а напротив собора, засыпав котлован, разбить сквер. «Мы же понимаем: если ТРЦ будет напротив собора, то там появятся и ночной клуб, а потом и подпольное казино. Это с моральной точки зрения недопустимо», - считает Анатолий Епифанов.

Владимир Шкиря добавил, что предприниматели города готовы за свои деньги сделать этот сквер.