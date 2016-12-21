Життя Буринського краю в кінострічках Анатолія Заступа Сумщину славлять багато видатних особистостей. Одним з них по праву можна назвати Анатолія Заступа.

Відомий не тільки на Сумщині, а й далеко за її межами кіномитець Анатолій Заступ порадував краян приємною новиною: понад 227 кіносюжетів, знятих в Бурині та селах району з 1967 по 2008 рік оцифровані та їх можна знайти в Інтернеті на каналі Анатолія Заступа.

Всі ці фільми – з нашого реального життя, відтворюють минуле Буринського району, розповідають про кращих людей та цікаві події. Словом – це своєрідний літопис Буринщини у кіно та відеоплівці, неоціненна спадщина для нащадків, котрі мають змогу на власні очі побачити, якими були і чим жили їх попередники.

Тридцять два роки невтомної праці віддав Заступ своїй улюбленій справі.

У 1975 році він створює при районному Будинку культури першу в області самодіяльну кіностудію й цього ж року приходить перший успіх: Буринська студія кінолюбителів взяла участь в міжнародному фестивалі «Міст побратимів світу» (м. Одеса), де фільм «Перемогу кували і мої земляки» став лауреатом.

У 1977 році кіностудії «Буринь» першій в області було присвоєно звання «Народна», а в 1994 році вона була реорганізована на кіновідеостудію. Творчий доробок студії та її керівника справді вагомий – це понад 90 кінофільмів, 54 кіносюжети та 83 відеофільми. Фільми брали участь в міжнародних фестивалях в Україні, Росії, Франції, Ізраїлі, Іспанії Молдавії, країнах Балтії.

Автор емблеми Роман Єфіменко, член Спілки художників СРСР (уродженець села Клепали, в’язень концтабору «Бухенвальд»)

Серед фільмів – чимало й таких, які стали переможцями, призерами всесоюзних, республіканських та обласних конкурсів й нагороджені дипломами та грамотами. Так, фільм «Пам’ять про голод в селі Пісках живе» (автор А. Заступ) став переможцем міжнародного кінофестивалю «Кінокіммерія-2008» в номінації «За емоційне розкриття теми голодомору».

Студія «Буринь» отримала велику Золоту медаль першого Всесоюзного огляду художньої самодіяльності, а її беззмінний керівник – золоті медалі I, II та III Всесоюзних фестивалів народної творчості. А всього кіномитець має понад 50 нагород – медалей, дипломів, грамот, інших відзнак.

Анатолій Дмитрович Заступ брав участь у аерокінозйомках наслідків Чорнобильської трагедії (фільм «Чорнобиль»), стояв у витоків ефірного та кабельного телебачення міста, п’ять скликань був депутатом міської ради, Почесний громадянин міста Буринь, дослідник, член Національної спілки краєзнавців України.

Джерело: www.library-buryn.org

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