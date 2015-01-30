В Сумах ремонтируют казарму для артиллеристов В расположении 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады продолжается обустройство казармы для военнослужащих, в надежде на их скорое возвращение из зоны АТО.

Из городского бюджета на эти цели в прошлом году было выделено полмиллиона, военные хотят еще миллиона, городские власти пока говорят о 700 тысячах. Наш корреспондент побывал на месте ремонта и убедился, что предстоит сделать намного больше, чем сделано.

Общими усилиями

- Я полагаю, этот год будет переломным. У нас около 700 человек личного состава проходит службу в зоне АТО. Думаю, часть наших военнослужащих будет возвращаться, а возвращаться им пока некуда, - рассказывает заместитель командира 27-й артиллерийской бригады по работе с личным составом Дмитрий Горб. - Поэтому мы обратились к городскому голове и депутатскому корпусу Сумского горсовета о выделении средств. После выделения первого транша уже начато проведение работ – подшит потолок, полностью заменены окна, частично сделаны простенки. Кроме того, городской голова пообещал, что в этом году данная казарма будет закончена.

Артиллеристы надеются, а строители обещают, что при надлежащем финансировании работы завершатся через три-три с половиной месяца. А финансирование этого объекта площадью 560 кв. м зависит от субвенции из бюджета Сум.

- Согласно указу президента Украины, изданному в начале 2016 года, Сумской горсовет осуществляет шефство над нашей воинской частью, - говорит Д.Горб. - Бригаде уже была предоставлена помощь в виде средств субвенции. Это и на запчасти… Но главное, в прошлом году было выделено 500 тыс. грн для осуществления капитального ремонта казармы. Это будет казарма улучшенного типа. Будет сделан т.н. евроремонт, полностью заменены системы отопления, канализации, водопровода, также здесь будут размещаться и стиральные машины и душевые кабины.

В данном помещении командование бригады собирается разметить до 100 военнослужащих (одновременно). Также здесь будут определенные уставом комнаты общего пользования: служебное помещение командира подразделения, служебное помещение для офицеров подразделения, комната народоведения, комната бытового обслуживания, комната сбережения имущества, оружейная комната и комната для просушки одежды и белья. По предварительным оценкам военных и строителей, если это пустовавшее 8 лет помещение ремонтировать капитально, надо вложить еще около 1 млн. грн. «Следующая смета будет сделана в течение 10 дней и будет определенная точная сумма. Предположительно, она будет немного больше, чем выделенная сумма», - говорит Д.Горб.

Лучше один раз увидеть

На место строительства 12 января прибыл мэр Сум Александр Лысенко, чтобы осмотреть объект, увидеть, что уже сделано, и расспросить о предстоящем объеме работ.

- Для меня важно, чтобы работы проводились с быстрым использованием денег, т.к. мы понимаем, что бойцы должны возвратиться в нормальные условия. Это помещение около 8 лет было законсервированным, и сейчас в таком виде, что тут нельзя было проживать. Мы посоветовались с командованием и решили, что надо возобновить казарменные помещения, - говорит А.Лысенко, вспоминая время, когда сам был курсантом и проходил здесь военную службу.

По словам мэра, он увидел, что закончились подготовительные работы и первый этап, на который выделялись полмиллиона, уже выполнен. Вставлены окна. Отремонтирован потолок, некоторые стены.

- Осталось отремонтировать коридорные помещения, казармы и системы отопления. Я думаю, на протяжении месяца-двух будет выделен второй транш и все будет сделано, - считает мэр. - Думаю, мы будем предлагать выделить около 700 тыс. грн. В сумме финансирование этого объекта будет больше миллиона. Но для нас главное, чтобы ремонт выполнили вовремя, качественно и чтобы наши парни, которые защищают нас на востоке нашего государства, вернулись в нормальные условия. Так, как мы это сделали в Стецковке. Чтобы не было такого: подразделение вернулось, а ему негде расположиться, только палатки.

Кроме данного помещения, которое ремонтируется за деньги горбюджета, Министерство обороны тоже выделяет средства. И в бригаде рассчитывают, что в следующем году полностью проведут капитальный ремонт бывших курсантских казарм. Это 4-этажное здание. После чего ориентировочно в 2018 году казарменный комплекс части полностью будет возобновлен.

Почему без тендера

Выделение бюджетных средств двумя траншами А.Лысенко объяснил поэтапной подачей проектной документации: «Мы работаем по письмам, которые к нам приходят от командования. Кстати, не только 27-ой бригады, а и 58-ой. Письма такого плана: просим оказать помощь на определенный проект. Взаимоотношения с воинскими подразделениями у нас строятся так: мы даем субвенцию на подразделение, а дальше организация, получающая субвенцию, проводит тендер и использует деньги, согласно действующему законодательству».

Как объяснили в бригаде, фирма-подрядчик выбиралась территориально-коммунально-эксплуатационным управлением: из трех претендентов остановились на подрядчике, который предложил работы по минимальной цене.

Как рассказал подрядчик, тендер не проводился, т.к. выделенная сумма не обязывает его проводить. «Послушали мои предложения, послушали других, сравнили и выбрали, - объяснил руководитель строительной фирмы СКиК Сергей Киселев.

- Работы проводятся немного больше месяца. Площадь помещения около 560 кв.м. Уже произведена полностью замена 24 окон, частично подшит потолок. Здесь потолок был еше царской казармы – арочно-кирпичный. Были демонтированы все полы, санузлы. Частично сделана штукатурка - на ту сумму, которая проходила по сметным документам. Освоено 478 тыс. грн. Трудностей абсолютно никаких. Это обычные ремонтно-строительные работы. Сложности возникнут тогда, когда будет производиться замена отопительной системы. Отопление здесь очень древнее, поэтому его придется полностью убирать и переделывать. Выделенные средства уже освоены. Для завершения работ нужно месяца 3-3,5. При наличии финансов.