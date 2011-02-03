День соборності: у краєзнавчому музеї

Викладач Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат історичних наук Галина Корогод розповіла студентам машинобудівного коледжу СумДУ та СФ ХНУВС про перебіг подій Національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. Завідувач відділу музею Ніна Багацька звернулась до історичного факту проголошення Акту Злуки, що відбувся 22 січня 1919 р. у Києві на Софійській площі. Гості заходу переглянули фрагменти кінохроніки «Велика Злука УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р.» та познайомились із матеріалами репрезентованої виставки, пише сайт Сумської облради.
На виставці представлено документи та світлини з фондів Сумського обласного краєзнавчого музею та Державного архіву Сумської області: копії Передвступної угоди про об’єднання УНР та ЗУРН, Універсалу Директорії УНР про злуку всіх українських земель, урядових наказів, циркулярів і відозв, документів про встановлення влади Директорії УНР на території сучасної Сумщини тощо. Урочисту акцію святкування і проголошення Акту Злуки ілюструють історичні фотографії та документи.
Серед експонатів виставки – комплекс матеріалів Олександра Олеся (Олександра Івановича Кандиби): посвідчення дивізійного ветеринарного лікаря І-ї дивізії Українських січових стрільців від 4 січня 1919 р., рекламний аркуш непартійної щоденної газети «Трибуна» (1918-1919 рр.), одним з редакторів якої був поет, а також збірки його творів київського періоду.
На виставці експонуються зразки зброї та військового спорядження часів Української національної революції, зокрема кулемет «Максим» зразка 1910 р. Друковані видання Канадсько-Українського Бібліотечного центру (м. Торонто) знайомлять із спогадами свідків та учасників подій 1919 р.
Після подій Революції Гідності 2013-2014 рр., окупації Криму та початку антитерористичної операції на Сході України ідея соборності постала з новою нагальністю і силою. На виставці представлені фотографії, що висвітлюють перебіг подій на Євромайдані в Києві та Сумах під час Революції Гідності (грудень 2013 – лютий 2014 рр.), а також картина заслуженого діяча мистецтв України Миколи Жулинського «Обніміться, брати мої», створена у бурхливі революційні дні 2014 р.
В експозиції представлена символічна інсталяція з поєднання червоно-чорного українського революційного прапора та синьо-жовтого прапора, який був встановлений активістом Народного Руху України Анатолієм Краськом на даху Сумської взуттєвої фабрики у липні 1991 р., світлини про участь сумчан у Всеукраїнській акції «Ланцюг єдності», яка відбулася в Сумах 22 січня 2016 р.
Як і 98 років тому, український народ відстоює свободу і територіальну цілісність своєї держави зі зброєю в руках. Хвилиною мовчання і покладанням квітів гості заходу вшанували пам’ять земляків, які загинули у зоні проведення АТО.
72-річний львів’янин Володимир Пержило приїздив до Сум… Послухати тутешню українську мову...