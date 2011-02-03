День соборності: у краєзнавчому музеї У Сумському обласному краєзнавчому музеї відбулась репрезентація виставки «Соборна пам'ять України», присвяченої Дню Соборності.

Викладач Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат історичних наук Галина Корогод розповіла студентам машинобудівного коледжу СумДУ та СФ ХНУВС про перебіг подій Національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. Завідувач відділу музею Ніна Багацька звернулась до історичного факту проголошення Акту Злуки, що відбувся 22 січня 1919 р. у Києві на Софійській площі. Гості заходу переглянули фрагменти кінохроніки «Велика Злука УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р.» та познайомились із матеріалами репрезентованої виставки, пише сайт Сумської облради.

Історичне минуле

На виставці представлено документи та світлини з фондів Сумського обласного краєзнавчого музею та Державного архіву Сумської області: копії Передвступної угоди про об’єднання УНР та ЗУРН, Універсалу Директорії УНР про злуку всіх українських земель, урядових наказів, циркулярів і відозв, документів про встановлення влади Директорії УНР на території сучасної Сумщини тощо. Урочисту акцію святкування і проголошення Акту Злуки ілюструють історичні фотографії та документи.

Серед експонатів виставки – комплекс матеріалів Олександра Олеся (Олександра Івановича Кандиби): посвідчення дивізійного ветеринарного лікаря І-ї дивізії Українських січових стрільців від 4 січня 1919 р., рекламний аркуш непартійної щоденної газети «Трибуна» (1918-1919 рр.), одним з редакторів якої був поет, а також збірки його творів київського періоду.

На виставці експонуються зразки зброї та військового спорядження часів Української національної революції, зокрема кулемет «Максим» зразка 1910 р. Друковані видання Канадсько-Українського Бібліотечного центру (м. Торонто) знайомлять із спогадами свідків та учасників подій 1919 р.

Революційне сьогодення

Після подій Революції Гідності 2013-2014 рр., окупації Криму та початку антитерористичної операції на Сході України ідея соборності постала з новою нагальністю і силою. На виставці представлені фотографії, що висвітлюють перебіг подій на Євромайдані в Києві та Сумах під час Революції Гідності (грудень 2013 – лютий 2014 рр.), а також картина заслуженого діяча мистецтв України Миколи Жулинського «Обніміться, брати мої», створена у бурхливі революційні дні 2014 р.

В експозиції представлена символічна інсталяція з поєднання червоно-чорного українського революційного прапора та синьо-жовтого прапора, який був встановлений активістом Народного Руху України Анатолієм Краськом на даху Сумської взуттєвої фабрики у липні 1991 р., світлини про участь сумчан у Всеукраїнській акції «Ланцюг єдності», яка відбулася в Сумах 22 січня 2016 р.

Як і 98 років тому, український народ відстоює свободу і територіальну цілісність своєї держави зі зброєю в руках. Хвилиною мовчання і покладанням квітів гості заходу вшанували пам’ять земляків, які загинули у зоні проведення АТО.