Лунно-посевной календарь 2017 и советы по выращиванию урожайной рассады Вырастить здоровую рассаду своими руками хлопотно, но возможно, если знать несколько секретов, соблюдать основные правила и избегать распространенных ошибок.

Когда сеять на рассаду

На пакетах с семенами есть сроки, когда лучше сеять семена на рассаду. Приблизительный срок посева в открытый грунт можно определять обратным отсчетом по статистической дате последних заморозков в регионе. Так, приблизительные сроки посева на рассаду семян разных культур выпадут на февраль - март:

листовой салат – за 4 – 5 недель; лук-чернушка – за 8 – 12 недель; капусты – за 5 – 6 недель; сладкий и острый перец – за 8 – 1 2 недель; помидоры и баклажаны – за 6 – 8 недель; огурцы и тыквенные – за 2 – 4 недели до последних заморозков.

При наличии ламп подсветки, хорошей теплицы и готовности к нескольким пересадкам рассады в большие емкости, смело сейте рассаду в январе – феврале, на месяц – два раньше рекомендованного производителем срока.

Емкости для рассады

В какие емкости сеять семена на рассаду, зависит от того, планируете ли вы пикировать рассаду в дальнейшем. Если вы не против пикирования рассады, то проще сначала сеять семена массой (по сортам и видам) в общие горшки или пропагаторы – рассадные ящики с прозрачной крышкой и слабым электрическим подогревом. Можно совмещать оба способа: несколько горшочков с семенами устанавливать внутрь пропагатора. При появлении второй пары листьев, саженцы из общих ящиков требуется пикировать в отдельные горшочки.

Если вы не любите заниматься пикировкой, стоит сеять семена по два в отдельные небольшие емкости: рассадные кассеты, горшочки. Баночки из-под йогурта и т.п. с проделанными в дне отверстиями. Удобнее всего торфяные/рисовые горшочки (кокосовые таблетки), в которых растение пересаживают в грунт, в дальнейшем они разлагаются. Это готовые горшочки из торфа или прессованной рисовой муки.

Секрет: огурцы, кабачки и баклажаны на рассаду лучше сразу сеять в отдельные емкости или хотя бы в рассадные кассеты, ведь их корневая система особенно чувствительна к повреждениям при пересадке.

Грунт для рассады

Для рассады покупают специальную почвенную смесь или заготавливают ее из перегноя, песка и садовой земли в пропорции 3х4х3. Ингредиенты просеивают через мелкое сито, чтобы получить мелкий субстрат. Самодельную смесь нужно дезинфицировать на пару или в микроволновой печи. Прокаливание земли для рассады рекомендуется проводить заблаговременно, чтобы микрофлора смогла частично восстановиться ко времени посева рассады.

Секреты: улучшить качество грунта для рассады можно при помощи вермикулита или перлита, которые обеспечивают почву воздухом и поддерживают водопроницаемость, снижая вероятность падения ростков. Эти материалы продаются в садовых центрах. Если вы не уверены, что сможете обеспечить регулярный и своевременный полив своей рассаде, заранее внесите в грунт гидрогель, который задерживает влагу у корней растений.

Готовым субстратом для рассады наполняют контейнеры так, чтобы до верха оставался примерно 1 см, и уплотняют, чтобы в грунте не осталось пустот. После посева семена большинства культур присыпают сверху небольшим слоем почвы или перлита (он должен превосходить высоту семян не более, чем в 2 раза). Некоторые семена следует оставлять открытыми – им для прорастания нужен свет. Подробные указания обычно есть на упаковке с семенами.

Маркировка рассады

Сразу после посева подпишите название и сорт культуры, а также дату посева на пластиковом ярлычке несмываемым фломастером. Используя маркировку, вы никогда не перепутаете свои посадки, а также сможете проследить, как себя проявляют семена того или иного производителя.

Освещение и рассада

Важным условием всхожести семян и получения сильной рассады является освещение. Когда света недостаточно, рассада слабая, вытянутая и бледная. Идеальные условия для проросших семян – 14 – 16 часов яркого света в день. Это больше, чем требуют взрослые растения и подчас очень далеко от наших реальных условий, поэтому используйте лампы для подсветки. Не забывайте регулярно переворачивать контейнеры с рассадой, чтобы ростки получали равномерное освещение.

Температура

Рекомендуется проращивать семена при температуре 22 – 25 ˚С, а рассаду содержать при 15 – 18˚С. Более низкие температуры замедляют процесс роста, но рассада получается более сильная, выносливая и закаленная.

Полив рассады

Грунт с рассадой никогда не должен пересыхать, но нельзя допускать и застоя воды. Поддерживайте субстрат во влажном состоянии, а полив и опрыскивание ростков делайте из пульверизатора. Подросшие растения поливайте водой комнатной температуры. Взрослую рассаду лучше поливать с поддона – это стимулирует развитие сильной и разветвленной корневой системы.

Как не допустить "черной ножки"

Многим знакома печальная ситуация, когда у совсем маленьких и казалось бы вполне здоровых ростков вдруг истончается и переламывается у самой земли стебель. Чем мельче по размеру семена и проростки, тем более они подвержены гибели от "черной ножки". Это грибковое поражение грунта и его можно предотвратить. Во-первых, используйте стерильные покупные почвенные смеси для рассады или дезинфицируйте субстрат собственного приготовления. Во-вторых, исключите излишнее увлажнение и застой воды, и регулярно проветривайте рассаду.

Пикировка рассады

Когда ростки достигают высоты 3 – 5 см и выпускают вторые листя, наступает время пикировки. Этот процесс включает пересадку более сильных растений в отдельные горшочки. Их аккуратно вынимают из грунта, предварительно его ослабив обычной вилкой, немного укорачивают корень (это способствует дальнейшему развитию разветвленной корневой системы) и пересаживают в отдельный горшочек. При пересадке растения размещают глубже, чем они сидели в общем ящике, можно под первые листья. Почву в горшочке аккуратно уплотняют, прижимая корни растения вниз.

Удобрение рассады

Когда молодые растения выпускают второй комплект листьев, наступает время для регулярных подкормок. Если вы проводите пикировку, можете смешать субстрат с гранулами универсального "долгоиграющего" удобрения в пропорции, рекомендованной на упаковке, и забыть о дальнейших хлопотах с подкормками до самой высадки в грунт. Или используйте жидкие удобрения раз в неделю. Излишки удобрения скажутся на качестве рассады: она получится слишком вытянутой и тощей.

Секрет: исследования показывают, что регулярное мягкое механическое воздействие на ростки (нежное касание и поглаживание) способствует более сильной и здоровой рассаде. Дело в том, что при физическом воздействии на наземную часть растения из листьев выделяется этин, или этилен– газ без цвета и запаха, который является гормоном и регулятором роста растений.