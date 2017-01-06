Сковорода для полезного питания: как выбрать В моде только полезная пища! Хозяйки изучают состав продуктов, ученые с мировым именем бьются над тем чтобы создать самый экологически чистый бренд. И кухонная посуда не стоит в стороне. Прошли времена, когда главным качеством было “подешевле”, здоровье - превыше всего.

Многослойный алюминий

Алюминиевые сковороды всегда ценятся за легкость и скорость разогрева. Тем не менее известно, что этот металл имеет неприятное свойство “оставлять частичку себя” в пище. Решение найдено давно: для того чтобы сделать алюминиевую посуду безопасной, не растеряв ее позитивных качеств, изготавливаются сковороды с многослойным дном.

Природный антипригарный эффект

Такое чудо бывает только у чугунных сковород. Если у вас крепкий трицепс, это ваш выбор. Они экологически чистые, не окисляются, не нуждаются в мойке. Такая посуда незаменима при приготовлении плова и рагу, или к примеру, томления голубцов. Отдельно отметим такую особенность, как природный антипригарный эффект!

Безопасный тефлон

За неполные сто лет, отношение к тефлоновым сковородам не раз менялось от любви до ненависти и наоборот. Наука и техника дали ответ на опасения скептиков. В середине посуды устанавливается термо-спот, который меняет цвет, когда сковорода разогрелась до нужного уровня. Таким образом, предотвращается негативный эффект от ее перегрева.

Медицинская сталь

Так называют металл с маркировкой 10/18. Такое название прижилось по причине того, что его используют для изготовления хирургических инструментов. Металлические сковороды легкие, не подвержены ржавлению (в отличие от чугунных) и если их не ставить пустыми на огонь, то не появляются пресловутые цветные разводы.

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