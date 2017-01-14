Кирилл Бурлака: «Я считаю, что наша общая задача - двигать людей к изменениям» В Сумах, как и других городах, активно растет креативный класс, которой, впрочем, не находя себе применения в экономически депрессивном городе, преимущественно уезжает в мегаполисы. А как сделать так, чтобы к нам приезжали, а не наоборот?

Мы поговорили с лидером молодежного объединения "Extreme Style", организатором арт-кафе «Гвоздь» Кириллом Бурлакой о культурной эстафете, экстремальной и музыкальной культуре и необходимости брендирования нашего города.

First Kharkiv Street Culture Forum 2016

Культурная эстафета

- Прежде всего, хотелось бы узнать о сферах твоих интересов? Потому что ты и в театре, и в музыке, и в экстрим-спорте… К тому же, насколько я знаю, ты еще и пастор…

- Я считаю, что наша общая задача - двигать людей к изменениям. А люди меняются в каких-то процессах, когда они что-то делают. Поэтому жизнь моя максимально задействована «в проектах», как модно сейчас говорить. В большинстве своем они все-таки были творческими, а экстремальными видами спорта обросли по ходу, потому что, грубо говоря, эти экстремалы выросли из музыкальной тусовки как ее составляющая. Сейчас это, может, и по-другому, но раньше было так.

Два основных направления моей деятельности: культурные события (они в основном музыкальные, просто другие мне тяжело возить) и какие-то движушные виды спорта, в чем я хоть что-то понимаю, где у меня есть друзья, которые могут проконсультировать. Ну а театр - это для саморазвития плюс там тоже знакомые. И в процессе мы как-то влияем друг на друга, балуемся (что немаловажно в этой жизни). Так оно и вышло. Это все равно какой-то круг, какое-то комьюнити, которое чем-то занимается, все пробуют по чуть-чуть разные области и друг другу как-то помогают в этих всех областях себя находить. Так и обрастаем знакомыми, друзьями, проектами.

- А как у тебя религия согласуется с культурой, с экстремальными видами спорта?

- Люди не могут не думать. Если человек не умеет думать, то он никогда не найдет Бога. Я вот сейчас книжечку читаю немецкого теолога и философа Бонгёффера, который участвовал в антигитлеровском движении. Он тоже говорил о том, что если люди не будут думать, не будут размышлять, то они никогда не найдут Бога. Они будут следовать каким-то обрядам. Обрядовость ничего не значит на самом деле. Если мы говорим об адекватном христианстве, то оно через осмысление происходит. Если люди не будут думать, что хорошо, а что плохо, а будут только слушать, неважно какого проповедника, если у них не будет критического мышления, то они не смогут жить адекватно. Так во всем. Поэтому театр, поэтому книги, поэтому не всегда то, что я привозил, мне лично нравилось у музыкантов (по содержанию). Но, большинство музыкантов (привезенных. – Ред.) кидали людям вызов думать. «А так ли ты думаешь? Допустимы ли какие-то вещи в твоей жизни? Что такое плохо, что такое хорошо?» Чтобы человек задавал себе вопросы. Чтобы он свою жизнь соизмерял. Поэтому иногда я участвую в разных скандальных моментах. Вот как, например, «Дикобраз». Их же нельзя назвать образцовыми. В большинстве своем они скандальные товарищи.

- Это у тебя какая миссия или цель получается? Вот ты участвуешь в движняках…

- Движняки - это прежде всего знакомства. Я люблю наблюдать за людьми, люблю общаться с людьми и, если мы затрагиваем меня как пастыря, то нужен живой фидбэк. Потому что ты видишь жизнь в одном ключе, а оказывается она совсем другая. Поэтому я прихожу и спрашиваю: «А что вы думаете?» А люди, оказывается, другими какими-то критериями мыслят. Они совершенно не на том языке общаются, совершенно! Их одни и те же вопросы интересуют, но вот разговор, инструменты - это поменялось…

- Речь о молодежи больше, да?

- О любых, в принципе, людях. Я уже старенький ведь стал (смеется). Поэтому молодежь мне уже тяжелее понимать становится. С кем-то через спорт у меня есть связи, авторитет, а у них нету. И я могу организовывать, выступать каким-то гарантом в этих соревнованиях, а они уже помогают собрать людей из разных дисциплин. Вот как-то так это проводится. Плюс это подталкивает их к самостоятельной работе, к проведению самостоятельных проектов. Они там побыли волонтерами, помогали, а потом думают: «А давайте проведем что-то свое». Ну, пусть проводят. Вот Богдан Скибчик сейчас проводит Dream room. Он же был один сезон волонтером в арт-кафе «Гвоздь», посмотрел, как это делается. Я его иногда консультировал. Вот сейчас они делают свой проект. Ольгу Кореневу ты знаешь, наверное. Я ее с 14 лет знаю. Еще некоторые активисты, которых мы знаем уже давно. Такая вот идея: подталкивать людей к изменениям. Нельзя сказать, что я катализатор, но проекты заставляют людей о чем-то мечтать, что-то делать.

- То есть задача создать нечто вроде эстафеты?

- Да. Как руководитель компании - свое отработал, «машинку» запустил, а дальше уже люди к тебе приходят, и ты их консультируешь, общаешься с ними. Вот такая задача.

С Татьяной Нянькиной. Спектакль "Пищевая цепочка" (Творческое объединение «Дикобраз»)

Культура города

- В чем у нас проблема?

- В культурной среде? Ну, вот я тебе сейчас скажу, что ее нет (культурной среды. – Ред.), а любители муниципальных галерей и всяких там поэтических кружков скажут: “Да как же? Есть! Вы молодые и глупые. Мы тут все строили, и нас надо уважать”. Совковость, тупость и ненужность - вот что мешает. У нас культура никогда не была как в Европе - она никогда не монетизировалась. Это было что-то «возвышенное», и туда всегда вливались какие-то деньги… Я вот был на защите проектов, которые подавались на финансирование из городского бюджета. Презентовали проект, который был передо мной… Я просто встал и сказал: «Это – дичь!» Не так громко конечно, чтоб дядя не испугался. Они презентовали какую-то бредовую книжку. Она реально бредовая! И он пытался доказать, что дети в 13 лет хотят, чтобы их напечатали в какой-то книжке. Они хотят, чтоб вы им ВКонтакте сердечко залепенили! А книжка… У него спрашивают, как они собираются ее распространять, он отвечает: «В библиотеке». Я понял, как это работает. Когда я еще учился, ты приходишь и тебе говорят: «Вот эту книжку все вы должны купить». А если бы он, скажем, 50 % своих вкладывал, а 50 % - из бюджета, вот тогда бы он уже подумал, выпускать книжечку или нет. Тогда б не было каких-то «спилок», которые не могут существовать, потому что они не интересны. Они существуют для того, чтобы им давали деньги, потому что иначе - “У нас совсем культуры не будет! Мы ж не можем только современным чем-то заниматься!” Вот и мешает тупость, совковость и «как бы надобность». А если всех убрать, то кто будет в библиотеках? Ставят «Золотой петушок» ... Сколько лет он уже идет? Кулемзу из ТЮЗа нельзя убрать. Я думаю, его там как Ленина и похоронят. И Кулемза в золотом гробу будет. К нему будут ходить и поклоняться. Ну, возможно, кто-то поцелует. Я так предполагаю, что следующим директором станет его сын. Такая себе Корейская Народная Республика. И так, в принципе, и во всем остальном.

Надо работать. Трудно работать. Все от этого идет. Кто у нас отделом культуры в городе занимается? Те, кто этим занимались еще давно. Они ж там просто меняются, как в России - Путин на Медведева! В чем прикол? У людей, которые сидят и заведуют отделом культуры, - у них же ставка. Если б они были на проценте, они бы чесались.

- У власти совковость…

- У большинства руководящего звена.

- А вот как с молодежью? Она ведь в Интернете, мыслит иначе. Должен быть конфликт.

- Она, в большинстве своем, не мыслит совково, но она работать не хочет. Они как потребители хороши, но как производители - плохи, потому что не привыкли работать. Надо понимать, что «не попашешь - ничего не вырастет».

- Как же так произошло?

- Раньше был рабочий класс, который не привык думать (не креативный класс), который привык делать то, что сказали. А эти (молодежь. – Ред.) привыкли креативить, а работать не очень привыкли. И вот тут проблема. Надо как-то адаптироваться. Все ж - рутина. Красивая картинка - это 40 минут спектакля, а все остальное - рутина: репетиции, слова правильно выговаривать, чтобы тебя слышали, подтягивать себя как-то, «обезьянкой» бегать… И так с любым проектом.

Волонтером быть модно. Но тяжело найти тех, кто бы работал, а не тех, кто просто шарится, потому что его бесплатно пустили. Мне вспоминается картинка про то, как в Египте пирамиды строили. У них там «старший волонтер» с плетью стоял (смеется). Я и на «Схід-Рок» такую ситуацию наблюдал, как у них там старший волонтер всех остальных волонтеров гонял, как баранов: «Куда пошел!? Сюда иди! Ты неси так, ты сюда подойди! Я вас не буду кормить! Футболок не дам!». Тяжело так научить, чтобы они разделяли твою идею и работали на эту идею, чтобы им было интересно.

- У тебя ж есть какой-то готовый рецепт «спасения города»?

- О нет, его нет.

- Ну, если бы тебе сказали: «Давай, вноси предложения, и мы реально вливаем бабки». Ты бы как распределил бюджет?

- Мне нравится европейская практика. Там или фонды, или бюджет выделяют определенную сумму денег. А ты пишешь заявки, гранты (похоже, как у нас), подаешь на финансирование области, города, и они тебе покрывают, допустим, 50 % с гарантией, что будет такая вот сумма на протяжении года. Остальные деньги нужно найти самостоятельно. И тогда мы увидим, могут ли жить люди без «Золотого петушка». Если господин Кулемза лишний раз туда свои 200 гривен положит, то уже подумает, что пора бы, наверное, уже апгрейдить или запустить другой спектакль. Считаю, что все должно выражаться в деньгах. Пока это единственный адекватный показатель, потому что все остальное - субъективно.

"Extreme Style"

Экстрим культура

- Я вот был на презентации проектов, которые хотели получить средства из городского и областного бюджетов. Так там предлагали турники строить… Я так понимаю, это единственное, что предлагают для спортивной культуры?

- Смотря кто предлагал. Если это предлагали воркаутеры, которые этим занимаются, то их можно еще послушать. Это, конечно, не будет спасением, но это очень хорошая альтернатива. А если это предлагал дядя из какой-то организации, то это, скорее, всего фигня. Они поставят то, что не соответствует требованиям самих спортсменов, и оно там на фиг никому не нужно будет. Оно не соответствует нормам, которые есть у спортсменов. Я общался с теми, кто турниками занимается. Они говорят, что тяжело добиться того, чтобы нормальную площадку построили. Поэтому, конечно, турники не спасут, и помимо турников должна быть работа какая-то. Недостаточно просто построить хороший театр с лофтовым кафе. Его нужно наполнять, нужен режиссер, нужен человек, который будет привозить спектакли. Это целый процесс. Построить скейтпарк - это тоже еще не выход. Там нужно думать дальше, как это будет развиваться, как ставить его на финансовые рейки, чтобы хотя бы самоокупаемость была. Это всегда цель наших проектов - если проводить, то хотя бы в ноль, а не в минус, а если заработали - вообще хорошо.

- Скейтпарк в Сумах будет?

- Я не знаю, мы скоро уже акцию, наверное, будем делать… Я думаю, мы все-таки додавим власть и они начнут строить. Главная проблема - это чтобы сделали такой, какой нужен. Чтобы не получилось так, что “мы вам построили”, а оно не соответствует требованиям. К тому же это несертифицированные вещи. В Украине таких сертификатов соответствия не существует.

- А может приехать специалист из-за границы и помочь сертифицировать?

- Это очень дорого. Плюс у них же сертификаты европейские, а не наши. А по закону должны быть наши. А в Украине нет таких сертификатов. Мы уже общались с ребятами, которые строят. Они говорят: “Ну, у нас есть, но как бы нет”. Нет таких норм. Мы с россиянами общались - у них тоже нет, они как-то это обходят. Однако, думаю, они появятся. Скейтбординг ведь уже стал олимпийским видом спорта. Поэтому над этим будут работать. И опять же, кто этим будет заниматься? Не те ведь, кто катается? А это нужно собираться и ехать как минимум в Польшу, разговаривать с представителями, посетить качественные скейтпарки, с дорогими фирмами говорить. Это тоже все стоит денег.

- А чего не хватает Сумам в плане экстремальной культуры?

- Денег. Опять все уперлось в деньги. Любой вид спорта довольно дорогой. Все стоит денег: ролики, доски, велосипеды. А оно все ломается. Не все родители могут детям купить спортивный инвентарь, не все дети работают.

- А в целом эта культура в Сумах растет?

- Если брать BMX, то количество становится меньше, им особо негде себя показывать. Скейт - тяжело сказать, они говорят, что они в андеграунде. Есть сноубординг, но тут такое… Должны быть условия. Вот, в Харькове построили искусственную горку, и сноубордистов стало больше, потому что уже не нужно ехать в Буковель. Был бы в Токарях такой спуск - было бы больше людей. Купил доску, и катаешься каждые выходные. Это нормальное вложение. Танцоров стало больше, уровень их вырос, они побеждают в соревнованиях. Это связано с тем, что есть школы, их много, есть интерес, они пиарятся, выступают. Люди это видят, отдают своих детей, дети занимаются, едут выступать куда-то, в Киев, в Харьков, потом, возможно, кто-то поедет за границу, и родители видят какой-то рост. С граффити вообще беда. Не можем никак стену выбить. Уже нашли деньги на краску - это самое дорогое в этом деле, но никак не могут нам стену выделить. Глупость какая-то!

У нас нет, как в США или Европе, нормального отношения к спорту. Это ж тоже бизнес. Там государство не выделяет на это деньги. Есть желание – занимайтесь, делайте свои клубы, развивайтесь, и там нет государственных денег. Там они тоже подаются на гранты, и в принципе то же самое с культурой, с театрами, галереями. «Мы вам даем помещение завода, а вы ищите доноров, спонсоров и думайте, как это все превратить в какое-то место». Это хорошая практика. Только таким методом и проверяется потребность в этом.

С женой Юлией Бурлакой в арт-кафе «Гвоздь»

Музыкальная культура

- А что стоит поменять в сфере музыки?

- Музыка тоже очень сложный момент. Я считаю, что музыканты будут, когда появится образовательная площадка хорошая, где они смогли бы заниматься. Хорошо было бы, если б здесь была консерватория, тогда б уровень музыкантов рос, бы приезжали б люди из других городов, и за 4 года учебы здесь они бы все равно выступали. Людям понравился концерт, неважно, какого направления. Они спрашивают: «А как я могу научится так играть?» Берешь гитару и идешь туда. Как-то научился, потом выступает в генделыке. Далее хочет выступать в кафе получше, и ему говорят: «Научись играть лучше». И он учится. Вот так и будет рост. А так, у нас только «кулёк» и «музло». Там все равно нет такой хорошей базы. Хороший музыкальный движ есть во Львове, Киеве, Одессе - везде, где есть консерватории. Плюс создаются музыкальные комьюнити, где люди что-то пробуют.

На тренинге от Active Citizens Ukraine

Своя культура

- Получается замкнутая ситуация: все кадры вымываются, а деньги не приходят.

- Мы не даем перспектив людям. Все ведь хотят расти. Если им привить любовь к городу… Например, если ты уехал и стал крутым дизайнером - привези сюда крутых чуваков. Ведь все решают связи! Они просто так, непонятно куда, не поедут, а с тобой, на каких-то договоренностях могут. Два часа почитай лекцию, а потом мы потусим, пообщаемся. Тогда это хороший вариант. Если ты уехал из Сум, но привозишь сюда людей, то и слава Богу. Но если нигде не говоришь, что ты из Сум, то это плохой вариант для города.

Нужно понимать, какой «изюм» есть в городе, и вокруг него строить бренд. Что мы можем продать? Вот взять Ивано-Франковск. Делать там особо нечего, ничего там нет. Но они продают город чувакам, которые едут кататься в горы. Задача такая, чтобы чувак, который едет в Буковель, остался на день во Франковске и деньги сливал в здешний бюджет. И они нашли воздушные шары! Фестиваль шаров сделали, рассказывают про Urban space, как это круто. Надо свое найти. То, что город может предложить. Как он это может продать. Ведь есть что продавать. Просто надо собраться и подумать. Безысходности нет никакой. Вот Тростянец. Там ничего нет. Они парят байки про двор, которые проверить нереально. Чайковский у них был, дом Голициных… Нам нужно найти, что можно продавать, во что можно вкладывать, на чем можно зарабатывать. Только нормально зарабатывать, а не на откатах, написав в бюджет 300 тысяч, а проведя коряво на 206 тысяч. Продумать инфраструктуру и все остальное.

Во Львове есть центр, квадратный километр - и все! Мы с краю заезжали, и я спрашиваю: «И все? Где это волшебство? Где эти люди, которые только и делают, что кофе варят?» Город так пиарят, что создается впечатление: заедешь, а у них там кофейные деревья стоят! Чуваки продают. У них есть концепция развития города. Два года кажется потратили, чтобы разработать концепцию.

- Бренд…

- Да, они продают сказку про великий Львов. Конечно, там есть некоторое количество ресторанов, джазовый фестиваль проводят. Польша рядом, Чехия, Германия, все недалеко, дороги хорошие, туристы на машинах залетают.

- Но это история не про наших чиновников.

- Опять-таки, если бы они получали не откаты, а проценты, тогда было бы по-другому. Они бы осознавали, что если в городе дорога плохая, то человек на ламборгини сюда не приедет. Соответственно он не оставит в кафе какую-то сумму денег, кафе не заплатит налог в бюджет, а из этого бюджета мэр Лысенко недополучит такую-то часть зарплаты.… Тот же патриотизм Харитоненко. Да, он много вложил. Но он вкладывал, потому что ему было нужно, чтобы производство росло, чтобы оно ему помогало зарабатывать. Он зарабатывал, богател, но отдавал и людям. И люди были готовы на него работать, говорили спасибо.

Вот мы с женой ездили в Европу, в горы. И там тебя рады видеть, потому что ты турист. Потому что, если тебе в этом селе понравилось, ты еще приедешь. А кому продавать это молоко и все остальное? Тебе конечно! И тут дело не только в «продавать». Им приятно общаться с другими людьми. Мы вот недавно из Египта вернулись. Там парень небольшой магазинчик держит, и мы друг другу в вайбере добавились. Так он мне постоянно поздравления шлет до сих пор. Ты вдумайся: где я, а где он? И зачем я ему нужен? Вот это называется сервис! И это не корпорация. Это чувак в Египте. И он присылает тебе поздравления с Рождеством, с Новым годом. Он хочет, чтобы я у него покупал. А я, в свою очередь, им доволен, потому что не пришлось ходить и искать еще где-то. Может, где-то и есть дешевле, но мне с ним приятно общаться.

Люди приедут сюда, если будут знать, что их не обворуют, если будут чувствовать себя в безопасности. Люди этого хотят. И людям становится жить удобней, и приезжать сюда хочется. Когда тебе удобно жить, ты менее раздражителен, люди начинают улыбаться. Это все очень взаимосвязано. Так и развивается все.

- Получается, все дело в нашем отношении к деньгам и к людям?

- Это такой показатель. Мы ж все за деньги покупаем. Честно построенная экономика. Все исходит из этого. Не буряками ж меняемся. Коммуникации все решают, все в них. Люди ищут единомышленников в других странах, городах. И ищут новый опыт. Это очень круто. Просто, есть элементарные вещи: нужно работать, а работать все хотят за деньги. Поэтому нужно перестраивать всю систему.