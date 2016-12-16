Юрий Петрушенко: зачем учиться всю жизнь? Руководитель первого в Сумах Центра образования для взрослых - о новом опыте и первых четырех месяцах эксперимента

Страна и ее граждане переживают кризис за кризисом. Война, социальная депрессия, финансовая пропасть .... Это все заметно каждому. А вот что незаметно многим - так это причины такого положения в стране. В стране, в которой образование (которое и является теми самыми "лекарствами от всех болезней") еще не осознано обществом как одна из важнейших ценностей.

Мы поговорили с руководителем Центра образования для взрослых д.э.н. Юрием Петрушенко о самом Центре, об образовании в целом и гражданском образовании в частности.

Начало

- Когда начал работать центр? На чем он специализируется?

- Официальная дата открытия - 29 сентября 2016 г. Основан он Сумским государственным университетом и общественной организацией «Совет молодых ученых» при финансовой поддержке Института международного сотрудничества ассоциации немецких народных университетов (DVV International в Украине). Фактически мы работаем только четыре месяца. За это время провели более 30 образовательных мероприятий, участниками которых стало более 1000 сумчан. Это и публичные лекции проекта «Public Science», где ученые и известные люди города делились своими знаниями с жителями города, и театральные студии для взрослых, и курсы современного фотоискусства и многое другое. На 2017 год у нас запланированы также мероприятия, направленные на гражданское образование сумчан.

- Это единственный центр образования для взрослых в Украине?

- Центр образования для взрослых сегодня все еще довольно редкое явление для Украины. В ней существует всего около 20 подобных центров.

- Почему выбрали культуру как направление обучения?

- Нам нужно было заявить о себе. И мы выбрали для этого культуру. Потому что это достаточно эффективный коммуникативный канал. Культура интересует всех. А вот уже в 2017 г. мы планируем курсы профессионального и гражданского образования.

- Чем вообще занимаются Центры образования для взрослых?

- Я был на стажировках в Германии и Дании в Центрах народного образования. Понятно, что Центры образования для взрослых сочетают потребителей образовательных услуг (взрослое население, которое хочет научиться чему-то новому) и преподавателей, которые могут предоставить эти услуги. В этих центрах существуют специальные отделы, которые изучают образовательные потребности взрослого населения и разрабатывают соответствующий дизайн образовательных программ. Также в эти центры обращаются предприниматели, которые не хотят или считают неэффективным открывать свой отдел повышения квалификации работников. А центры разрабатывают и предоставляют образовательные услуги работникам этих предприятий.

- А как Вы видите развитие этого центра? Что из это должно получиться в будущем?

- Миссия нашего центра - сделать образовательные услуги для взрослого населения Сум более качественными и доступными. Однако это вовсе не означает, что только мы хотим предоставлять эти услуги. Мы настроены на сотрудничество с другими провайдерами образовательных услуг для взрослых. Центр образования взрослых «Education for Life» был открыт при поддержке Ассоциации немецких народных университетов. Надеемся, что они и в дальнейшем будут с нами сотрудничать и окажут экспертную и методическую помощь в процессе развития всей системы образования взрослых в Сумах.

Сейчас, во-первых, надо разобраться в том, какие курсы будут полезны для сумчан. Во-вторых, надо предоставлять качественные образовательные услуги, которые позволяли бы сумчанам получать желаемую работу, улучшать благосостояние их семей, становиться более счастливыми. В ближайшем будущем надеемся на понимание и помощь в этом процессе от местных властей.

Встреча-дискуссия "Стоит ли ходить на тренинги?" в Центре образования для взрослых.

Образование в течение жизни

- Сегодня постоянно исчезают старые и возникают новые профессии...

- Да, в ближайшие годы все чаще будут возникать ситуации, когда студенты будут завершать обучение, а их специальность рынком труда уже не будет адекватно восприниматься.

В то же время украинское общество продолжает жить в парадигме «обучение для будущей профессии и жизни": это когда человек приобретает профессиональное образование, а затем работает в определенной профессии всю жизнь. Однако это парадигма уже прошлого века. Цивилизационные изменения, произошедшие за последние десятилетия (становление инновационной экономики, глобализация, ускорение миграционных процессов, увеличение продолжительности жизни, развитие информационных технологий и др.), привели к изменению концепции образования. Произошел переход к концепции «образования в течение всей жизни», о чем уже официально указано в документах Совета Европы, ЮНЕСКО и ООН.

- Т. е. сейчас актуально именно «образование в течение жизни»?

- Инновационная направленность современной экономики требует от работников постоянного повышения квалификации, дополнительного или вообще нового образования. Теперь обучение - это проект на всю жизнь. Логично возникает вопрос: это задача для самого человека или для предприятия, на котором он работает, а может для государства? В большинстве стран Европейского Союза этими вопросами занимаются на государственном уровне. В бюджетах стран ЕС есть отдельные специальные статьи расходов на поддержку системы образования взрослых. Такие государства, как Германия, Дания, Швеция, Великобритания и другие, считают, что расходование государственных средств на образование взрослых является экономически выгодным. Украинское государство, несмотря на дефицит финансовых ресурсов (но, к сожалению, не только из-за этого) к такому выводу еще не пришло. Однако следует отметить, что в новом законопроекте «Об образовании» появляется уже понятие «образование взрослых», как части образования на протяжении жизни. Теоретически это может быть основанием для выделения в будущем государственных и коммунальных средств на поддержку образовательных центров, занимающихся образованием взрослых.

- Речь идет о новой педагогике?

- Можно и так сказать, но образование для взрослых - это не только педагогика. Даже этимологически педагог - это человек, который учит именно ребенка. Существует отдельная наука - андрагогика - наука об образовании взрослых. У нас много людей в Украине, которые называют себя тренерами для взрослых, однако многие из них, к сожалению, не имеют даже базовых знаний по андрогогике. В то же время наукой, прежде всего западной (американской, немецкой, скандинавской и др.), сегодня разработан широкий спектр концепций и подходов в области образования взрослых. Но это на Западе, а Украина находится на начальном этапе изучения этой науки. Если говорить о достижениях отечественных андрагогов, то я бы отметил научные работы Ларисы Борисовны Лукьяновой и Нелли Григорьевны Ничкало, работающих в Академии педагогических наук Украины.

Кстати, студенты - это тоже взрослые люди. А их учат методами детской педагогики ....

- Сейчас многие говорят о том, что необходимо "научиться учиться". Что это вообще значит?

- На сегодняшний день такого отдельного предмета не существует, но мы можем воспользоваться открытыми ресурсами в Интернете и за 2 часа получить необходимые знания, а можем и не получить ничего полезного, начитавшись фейков или далеко не научной информации. Поэтому сегодня учебные заведения вводят достаточно полезные предметы, такие как критическое мышление или информационная и медиаграмотность. В том числе этими предметами можно овладеть и дистанционно. Мы живем в один из лучших периодов истории образования и самообразования, однако это делает еще более актуальными вопросы: Что именно мы должны изучать среди этого многообразия открытых знаний? Как планировать обучение? Как сделать так, чтобы знания усваивались, а не возникали и исчезали?».

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О формальном и неформальном образовании

- Нужно ли вообще формальное образование?

- Рынок образования превратился из «рынка продавца» в «рынок потребителя». Мы вступили в эру глобальной конкуренции: сейчас можно уехать из Украины учиться в Польшу или в другую страну. Кстати, все меньше отраслей вообще требуют высшего образования. Раньше образование было дефицитом, а сейчас, при наличии открытых онлайн-курсов, можешь учиться параллельно на рабочем месте. Та же IT-отрасль уже не требует высшего образования. Можешь закончить IT-курсы и работай! Это оказывает влияние на формальное образование - оно начинает приспосабливаться к новым реалиям и использовать методы неформального образования.

В то же время, отдавая дань существующей в Украине системе высшего образования, стоит отметить, что университет дает не только профессиональные знания, но и широкое образование. Люди с высшим образованием могут быстро переквалифицироваться. Даже в течение обучения студент может изменить свой профиль. К тому же в учебных планах есть курсы на выбор, и студенты могут дополнительно учиться в заведениях неформального образования. В этом и заключается основная цель Центров образования для взрослых - оперативно реагировать на образовательные потребности населения и предлагать необходимые образовательные программы.

- А может быть образование без специальности?

- Как ни странно, этот вопрос имеет под собой основание, а также и способы реализации. Есть такие программы в зарубежных университетах - "Свободные искусства". Когда выбираешь такую ??программу, то изучаешь те предметы, которые хочешь. И только в конце обучения, когда пишешь дипломную работу, выбираешь специализацию. Такое может быть и у нас, технологически университеты к этому готовы. Но, на мой взгляд, возможность введения такой программы зависит еще и от того, как смотрит система образования на студента, считает ли его взрослым. Например, на Западе очень редко студенты учатся группами. Каждый самостоятельно формирует свой учебный план, осуществляя индивидуальный выбор предметов. Нашим же студентам не доверяют, фактически определяют за них учебную программу. Как следствие, у них формируется соответствующее отношение к жизни: "Кто-то более умный за нас все решит".

- Можно ли вообще доверять нашему государству в сфере образования?

- За последние несколько лет произошли заметные реформы именно в сфере образования. Университетам была предоставлена ??реальная автономия. И поэтому университеты могут сами предлагать образовательные программы.

- А может, нам вообще не нужны учителя и преподаватели. Каждый студент может учиться по личному графику с помощью онлайн-курсов?

- Но кто-то должен научить учиться, а также научить мотивации учиться. Часто именно из-за преподавателя мы помним материал, сначала вспоминаем преподавателя, а затем через него необходимые знания. Мне кажется, что полное исключение преподавателя однозначно приведет к потере качества образования. Аналогичным образом поставим вопрос: «А можно ли самостоятельно, без тренера, стать олимпийским чемпионом?». Однако такое фактически никому не удавалось.

- А как становятся такими преподавателями, которые могут научить учиться, воспитать мотивацию к обучению?

- Именно этому вопросу в науке об образовании взрослых (андрогогике) уделяется значительное внимание. Обучение должно менять систему мышления. Без этого нельзя научить чему-то новому, особенно взрослого человека.

Open Space "Существует гражданское образование в Сумах или Как воспитать ответственного гражданина?"

О гражданском образовании

- А есть ли вообще потребность у людей в гражданском образовании?

- Это вопрос о формировании потребностей человека. Можно, например, вспомнить Генри Форда, который говорил, что если бы он спрашивал людей об их потребности в более быстрой езде, они бы просили его создать более быстрого коня, но он предложил им принципиально другое - автомобиль. Поэтому существующие потребности человека - не всегда то, на что надо ориентироваться. Люди в своих потребностях чаще всего опираются на опыт прошлого. В инновационной же экономике часто предложенное не пользуется спросом, потому что у людей еще нет такой необходимости. Задача образования, в том числе, - создавать новые образовательные потребности, без которых невозможен прогресс. Для Украины такой насущной необходимостью, по моему мнению, является потребность всеохватывающего гражданского образования.

Трудно быть честным человеком, человеком с гражданской позицией в обществе, которое не придерживается гражданских принципов. Например, опасно не дать взятку врачу, если все остальные дают. Или, если ты защищаешь диссертацию, попробуй не сделай подарок своему оппоненту, если эта «традиция» поддерживается большинством.

В то же время страны с развитым гражданским обществом более эффективны, а жители более счастливы. Создать устойчивое гражданское общество, которое работало бы как в защиту гражданских прав, так и на экономическое развитие, можно только посредством гражданского образования. Именно поэтому гражданское образование должно поддерживать государство, если оно действительно хочет изжить коррупцию, и местная власть, если хочет тратить меньше средств на преодоление последствий жизнедеятельности необразованного местного населения. Понятно, что гражданское образование -– это не дешево, но его отсутствие обходится гораздо дороже для общества.

Театральные студии: "Открой в себе актера"

Мир и Украина

- А в чем же заинтересованность более развитых стран, которые инвестируют в наше образование? Есть такое мнение, что Евросоюз и Америка не заинтересованы в том, чтобы развивать нас?

- Этот вопрос обычно имеет геополитический подтекст, но можно назвать и простые причины. Например, развитым странам выгодно, чтобы люди учились здесь, чтобы здесь же эффективно работали, а не бежали к ним за гуманитарной помощью или легким заработком. Или наоборот - выучились и приехали к ним в качестве высококвалифицированных специалистов, которые будут инвестировать уже в их экономику. Многие почему-то думают, что той же Германии нужны специалисты низкой квалификации, но на самом деле это совсем не так. В Германии даже принят специальный закон «О приоритетных профессиях», согласно которому человек без гражданства может устроиться на работу, но только если его профессия очень нужна их экономике: программисты, инженеры и так далее. Им нужны именно высококвалифицированные иммигранты, так как население стареет и кто-то должен обеспечивать поступления в пенсионные фонды.

- То есть им выгодно не тратить деньги на образование, которое очень дорогое, а взять специалиста из Украины?

- Да, но если говорить в этом контексте, то стоит отметить: Запад понимает, что им нужен не только специалист, но и законопослушный гражданин. Поэтому образование, которое они сюда несут, часто касается не столько профессиональных знаний, сколько гражданского образования, демократизации общества и тому подобного.

- В чем отличие нашего отношения к образованию для взрослых от европейского?

- В Европейском Союзе ценность образования для взрослых осознана обществом, в том числе и государством. Оценена и осознана, соответственно государство оказывает финансовую поддержку. Например, даже в сельских общинах Германии есть свои образовательные центры, которые повышают уровень образования взрослого населения. У нас ценность образования для взрослых не осознана ни людьми, ни государственными структурами.

- Почему же европейцы это понимают, а мы нет?

- Они тоже прошли долгий путь к пониманию. Кроме того, сейчас они достаточно «не бедные», чтобы выделять на это средства. Важность гражданского образования в Европе поняли после Второй мировой войны. Об этом в школьном курсе истории нам не рассказывали, но по плану Маршалла средства тратились не только на восстановление инфраструктуры, но и довольно значительная их часть шла именно на гражданское образование. Европейцы поняли, что с фашизмом можно бороться, только внедряя специальное образование.

- Читал интересную новость, что в Японии хотят отменить гуманитарное образование ... Ну и вообще, техническое образование сейчас в приоритете в мире.

- В нашей стране тоже техническое образование в приоритете, который и устанавливает государство. Стипендии на технических специальностях выше, больше бюджетных мест ... Но надо понимать одну вещь: быть эффективным в технической сфере, не имея гуманитарного базиса, невозможно. Например, как можно создать искусственный интеллект без глубоких знаний в гуманитарной сфере? Как удовлетворить запрос потребителей, не понимая их потребности? Обычно у ведущих инженеров есть дополнительное гуманитарное образование.

Open Space "Существует гражданское образование в Сумах или Как воспитать ответственного гражданина?"

Технический прогресс и образование

- Есть мнение, что проблема заключается не в техническом росте, а в нашей моральной готовности воспринимать новые технологии. Мы отстаем морально и психологически от тех возможностей, которые нам дает технологический бум. Мы можем создать искусственный интеллект, но как мы будем его использовать?

- Действительно, технологии срабатывают в тот момент, когда общество к этому готово. В качестве примера: несколько месяцев назад весь мир болел "покемонами". Дополненная реальность была технически возможна уже несколько лет назад, но сработала только сейчас. Инновации, которые действительно меняют мир, заметны только в момент совпадения технологического прогресса и готовности человечества к этим инновациям.

Форум образовательных инициатив для взрослых

Демократия и образование

- Посмотрим на наше население. Почему оно не готово к экономическому сотрудничеству, к существованию без олигархата, к жизни в нормальном гражданском обществе? Все же есть: деньги, земля, ресурсы. Чего не хватает? Возможно, дело действительно в образовании? Может, это все отзвуки "хорошего" советского образования, которое учило стадному мышлению и именно поэтому до сих пор не возникли нормальные партии, нормальный бизнес?

- Здесь есть такие вещи, которые не только от людей зависят, но и от определенных условий. Многие достаточно влиятельные исследователи с мировым именем утверждают, что демократия возможна в стране, где ВВП на душу населения составляет не менее 10 000 долларов. Иначе демократические принципы не работают. Украина достаточно бедная страна, где к власти не могут прийти не олигархи. Ведь для того, чтобы эффективно провести избирательную кампанию, нужны деньги, которых у честных людей просто нет. Кроме того, мы до сих пор живем в постсоветском пространстве. Постсоветская травма далеко не в прошлом. Она сформировала и продолжает формировать у нас теневые отношения и коррупцию.

- Это тоже результат какого-то образования?

- Конечно. Если ребенок с первого класса видит, как родители несут деньги учителю за какие-то дополнительные школьные услуги, то у него сложится такое же понимание функционирования общественного механизма.

- Значит, миссия образования, в том числе для взрослых, заключается в морально-этических изменениях?

- Так было всегда, нации формируются школами и университетами. Однако такие изменения не могут быть быстрыми. Это требует времени. Скорее, это может произойти только при наличии соответствующих амбиций власти, которая захочет этих изменений в гражданском сознании.

- А если таких амбиций у власти не будет?

- История будет повторяться: будут, к сожалению, новые революции, новые жертвы.

- А вот насчет Сум ...

- Последний рейтинг привлекательных для жизни городов показал, что город Сумы является одним из наименее привлекательных с точки зрения условий жизни. Сумской регион обычно считается депрессивным, с наименьшей средней зарплатой и так далее. Нашему городу самому надо многому учиться, чтобы удерживать талантливую молодежь в этих условиях. Кстати, это не просто символические слова, в мире сейчас набирает обороты концепция обучающихся городов. Мне бы очень хотелось, чтобы наш город присоединился к этому движению, поскольку имеет соответствующий научный и образовательный потенциал. Наш Центр образования взрослых будет проводить необходимую работу в этом направлении.

Behance Portfolio Review

Выбор специальности

- Часто школьники и даже студенты не знают, кем они хотели бы стать. Неопределенность остается и после окончания образования.

- Надо понять, что определенности никогда не будет. Это утопия. Выбрать профессию, которая всегда будет с тобой, уже сегодня невозможно, даже в ІТ-сфере. Поэтому и возникла новая образовательная парадигма - обучение в течение всей жизни.

На мой взгляд, выбирать свою профессию нужно так, как учил наш странствующий философ Григорий Сковорода, руководствуясь принципом «сродного дела». Именно такой подход - работать в сфере, которая тебе нравится, доставляет удовольствие. Такой совет я обычно даю студентам. Они ориентируются на рынок труда "сегодня", а нужно думать о том, какие специалисты будут необходимы после окончания их обучения.

- Надо заниматься тем, что тебе нравится?

- К чему есть наклонности. В определенном возрасте это становится ясно: ты гуманитарий, или тебе нравятся математические задачи, или работа с людьми, или сфера расчетов ....