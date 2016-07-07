Общество

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 16:26239

#Анукадевушки: в Сумах будут повышать девичий потенциал за деньги Обамы

Проект «Повышение потенциала девушек города Сумы» рассчитан на девочек-подростков и будет реализовываться общественной организацией «Центр европейских инициатив» при поддержке программы Мишель Обамы «Let Cirls Learn» (Пусть девочки учатся).

Презентация проекта состоялась в «Агенції промоції «Суми» 9 февраля. В проекте задействована волонтер Корпуса Мира США Лорен Грабс, которая работает в Сумах с июня прошлого года. Миссия молодой американки из Далласа (штат Техас) продлится в Украине до 1 июня 2018 года. По ее словам, она занималась волонтерством еще будучи студенткой университета. Из более чем 100 стран мира она выбрала Украину и не жалеет об этом. После трехмесячного тренинга в Чернигове она попала в Сумы. И тоже считает это везением.

- В Сумах много активной молодежи, очень развита общественная инфраструктура – это идеально для волонтера, - отметила Лорен Грабс.

По ее словам, программа Мишель Обамы "Let Girls Learn" осуществляется во многих странах мира (в Африке, Азии, Европе – там, где работают волонтеры Корпуса Мира США). Ее цель – обучить девочек на местном уровне и развить их лидерские качества.

В Украине право на реализацию проекта получила общественная организация из Сум «Центр евроинициатив». Бюджет проекта $2,5 тыс. Основную его часть планируется потратить на организацию палаточного лагеря.

Как рассказали представительницы «Центра европейских инициатив», в проект, который будут осуществлять тоже девушки, но немного постарше, планируется набрать 25 участниц в возрасте 14-17 лет из Сум. Сейчас идет подбор кандидатов путем анкетирования: заполнить анкету и подать заявку можно онлайн до 15 февраля включительно на интернет-ресурсах программы и «Центра европейских инициатив».

- Главным критерием при отборе станет мотивация девушки и ее ожидания от проекта, - отмечает одна из координаторов проекта Юлия Елфимова.

С 25 февраля в рамках программы два раза в месяц будут проводиться обучающие встречи (7 занятий по три часа на базе Сумской областной библиотеки), темами которых станет саморазвитие, женское лидерство, гендерное равенство, навыки общественной коммуникации, роль женщины в обществе, имидж, этика, самозащита и др.

Для проведения мастер-классов будут привлекаться сумские эксперты (психологи, политики, врачи, успешные женщины, лидеры общественного мнения). Организаторы проекта надеются, что девушки на протяжении четырех месяцев получат необходимые теоретические знания и выработают практические навыки, которые помогут им стать лидерами, а впоследствии катализатором перемен в обществе.

Финальным мероприятием проекта, по замыслу организаторов, должен стать трехдневный палаточный лагерь, где участницы смогут подвести итоги, проанализировать полученные знания и опыт. Участницы программы разработают свои мини-проекты, направленные на развитие общества (например, своей школы или двора).

Анкету можно заполнить здесь

Общество Гендер Обама Образование
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