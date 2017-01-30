Алина Познанская: «Последнее время я замечаю, что активных людей гораздо больше, чем мы об этом знаем» Украина постепенно просыпается от тоталитарных привычек командного общества. Тренд демократического отношения с властью и активной гражданской позиции развивается и в Сумах.

Мы поговорили с одним из активных граждан Сум – фасилитатором Алиной Познанской об активных гражданах и Британском совете, который инвестирует средства в развитие гражданского общества, в том числе и в Сумах.

- Расскажи, как называется то, чем ты занимаешься?

- Я представляю партнерскую организацию программы Британского совета «Активные граждане» (Active Citizens Ukraine). Я - мастер-фасилитатор в этой программе. Командой мастер-фасилитаторов мы обучаем людей концепции программы «Активные граждане» и тренируем фасилитаторов на национальных тренингах в Киеве, которые потом, в свою очередь, организуют и проводят локальные тренинги в своих городах. Кроме того, в Сумской области мы проводим локальные тренинги по программе «Активные граждане» и помогаем людям писать проекты и подавать их на гранты.

Годовой отчет программы "Активные граждане" в Киеве

Британский совет

- Расскажи о Великобритании, новых условиях ... Как сейчас с Brexit?

- Здесь без комментариев. Программы это не касается.

- Например, человек хочет взять средства у вашей программы. Что в этом плане рекомендуешь?

- Смотрите, если у человека есть какие-то идеи именно социальных проектов, то всегда есть три пути их реализации. Первый - профандрайзить деньги или услуги. Когда человек зажигается чем – то, он готов прилагать усилия, находит партнеров и реализует проект, если мы его не переводим в финансовую плоскость (сделать, к примеру, благотворительный концерт, что мы постоянно сейчас и делаем). Второй путь - это возможность именно общественных организаций найти фонды или гранты, которые фондируют сферу, в которой хочешь реализовывать свои проекты. Третий вариант - прийти на тренинг «Активные граждане» и представить проект, даже если ты не член ОО. У нас есть примеры, когда люди не из общественного сектора, просто люди из "наболевшим" приходили и подавали свои проекты. Мы помогаем, читаем проект, отправляем на Киев, и если Британский совет утверждает, то поддерживаем и реализацию, и отчетность. Поэтому человек без опыта, имея лишь идею, может получить 15000 гривен именно в нашей программе.

- На что дает деньги Британский совет?

- В Британского совета есть четкий критерий: проект должен решать какую-то локальную проблему, он должен быть локально ощутим. Например, на тренинги средства не дают, то есть тренинг ради тренинга не финансируется. Но у нас был проект «Клуб положительного материнства "Fly-МАМА"», который был профинансирован, но он дал в результате очень крутой выхлоп. Сейчас клуб переименовали в "Мамченя". Они постоянно работают, реализуют новые проекты. Одна из активных мам - Дана Мартынюк - после флай-мамы пришла на тренинг «Активные граждане», подала проект и получила грант на облагораживание коридора в детской больнице, где были сделаны развивающие фотообои.

Обычно финансируются устойчивые проекты. Очень много поддержано инфраструктурных проектов: воркаут площадки, детские площадки в селах, ремонт молодежных центров. Сейчас реализуем проект Smoking right. Это будут урны для курильщиков, которые имеют мотивацию бросить курить. В общем, дают деньги на то, что меняет что-то в жизни общества. Семейная игра «Сумщина: загадочная и неизвестная» тоже хороший пример такого проекта. В целом финансируются расходный материал, транспорт, иногда суточные, если проект связан с визитами, строительные материалы.

- А на что не дают деньги?

- На оргтехнику. Мы подавали заявку на проект Art Tech, хотели закупить наушники для людей, которые плохо видят, чтобы они могли касаться картин и слушать о них. Не профинансировали. Аргументация была типа «зачем, если можно взять гаджет с наушниками и просто создать аудиопрограмму».

Тренинг «Активные граждане»

Гранты

- А что можешь сказать о выражении "грантоед"?

- Сложно говорить о грантоедстве в рамках проектов на 15 000 гривен. В принципе, это небольшие средства. Тем более есть четкая система отчетности. Люди получают средства от нас, и я лично делаю каждую проплату. Хотя если брать Европу, то у них это нормальная практика, когда организация существует за счет грантов, когда менеджеры проектов получают средства из грантов и из этих грантов финансируется офис и т.д. Но у нас другая ситуация.

- Насколько люди умеют использовать деньги после их получения?

- Мы всегда в первую очередь смотрим на цель и бюджет проекта. И иногда действительно бюджеты неадекватны, тогда мы просто не пропускаем проект дальше или отправляем на доработку. А иногда люди более ценные проекты пытаются реализовать за эти деньги, используя каждую копейку и подключая каждый свою связь, и тогда оказывается, что за 15000 можно делать шикарные вещи. Когда человеке действительно «горит», у него действительно есть идея, действительно болит и ему действительно хочется, то даже на маленькой грант можно сделать очень ощутимые локальные изменения. А бывает и наоборот, когда неощутимо используются тысячи долларов!

- Какое влияние оказывают такие локальные проекты на общее состояние системы?

- Вот интересное наблюдение: у нас был проект «Краски жизни». Раскрасили 4 остановки в Ворожбе, в Лебедине и по дороге в Лебедин. Дети их очистили, раскрасили. Например, в Лебедине нарисовали лебедей, украинские орнаменты и т.д. Мы через полгода приехали читать тренинги в Лебедин и увидели, что на всех остановках в городе много объявлений, а раскрашенная остановка была довольно чистой и опрятной. Думаю, это все же влияет на сознание людей, потому что люди смотрят и думают, что это сделали своими руками дети, так зачем портить? Думаю, они под влиянием таких проектов начинают понимать, что перемены начинаются с нас. Возможно, такими маленькими шагами хоть немного будем менять сознание людей.

Проект "Вільна сцена" в Ахтырке

Активные граждане

- Есть такие понятия, как «волонтеры», «активисты», «активные граждане». Кто они? Кого именно воспитываете вы?

- Есть программа «Активные граждане», а есть просто активные граждане. Программа несет метафорическую идею, что жить - это как по реке плыть. И чтобы найти себя в течении жизни, мы предлагаем 5 модулей. Первый - «Я и моя идентичность». Понять, кто я, кто мой сосед, кто мой брат, кто - человек из другой страны, в чем мы похожи, чем отличаемся. Каждый человек - это маленький мир, который нужно уважать.

На втором этапе мы говорим о «Ты и я - диалог». И это не только разговор двух людей. С помощью диалога мы можем распространять знания и тем самым обогащать себя и других. Третий - «Мы - общество»: осознание себя, как части общества, общины, как целостной системы, которая может что-то менять. Далее мы говорим о планировании проектов социального действия и их реализации. И потом уже выпускники, если это соответствует их идентичности, идут и делают то, что считают нужным. Вот, например, сейчас мы пытаемся активно делать благотворительные концерты для мам, у которых больные дети. Я сама мама, я себя идентифицирую как мама, и для меня центром Вселенной является мой ребенок. Я понимаю, какая это боль, когда ребенок болен, и именно поэтому ты поднимаешься, идешь и что-то делаешь. Так возник проект «Собачьи уборные». Девочке надоело гулять по парку, где все в этих фекалиях, и она, понимая, что это может быть большой угрозой для детей, решила начать такой проект. Она видела, как это действует за рубежом. Она видела, как это движение развивается в Украине. И почему бы не подключить и Сумы? Но здесь еще нужно работать с ментальностью людей, чтобы более эффективно действовало. Но именно так и возникают проекты. Начинается все с собственной идентичности. И это суть программы «Активные граждане». Если говорить вообще, кто такие активные граждане, так это те, кто отрывает пятую точку от телевизора или компьютера, где мы все любим комментировать, и идем делать что-то реальное и делаем не для того, чтобы потом это показывать кому-то и кричать об этом, а чтобы просто изменить жизнь к лучшему.

- Вот у нас, в принципе, не тоталитарная власть и она в целом не мешает развитию общества. Почему у нас все равно пока не развито общество? Есть небольшое количество активных граждан, но они сталкиваются с массой неактивности.

- Вспоминается песня "Собака бывает кусачей только от жизни собачьй». Вот мы приезжаем в села, пытаемся там активизировать людей. И у людей, у которых 1500 грн зарплаты, которым нужно рано утром встать, чтобы еще коров подоить, нет времени подумать, что можно что-то изменить. Может не научили. Почему в городе так? Похоже, каждый живет в своем футляре. Хотя в последнее время я замечаю, что активных людей гораздо больше, чем мы об этом знаем. Обычные люди начинают активно действовать, а если не могут, то сбрасывают 200-300 грн на помощь. Это уже что-то, это активность. Поэтому говорить, что у нас вовсе не развито гражданское общество ... Я бы так не сказала.

- Возможно, гражданское общество - это когда каждый человек реагирует, подключается к какой-то проблеме? Или хотя бы не разрушает действующие проекты. Те же собачьи туалеты - прикольный проект, но не работает. Почему определенный процент идей не работает? Возможно, еще просто не время и надо как-то работать с обществом?

- С этими туалетами многие мне задавали вопросы. Мы даже об экологическом образовании говорили… И возможно это просто первые шаги, а через 5 лет, когда такие туалеты будут по всему городу, вспомнят, что первые поставили за деньги Британского совета. Все равно это нужно делать хотя бы для того, чтобы один человек из ста остановился и задумался. Конечно, нужно работать с обществом. Когда я была в Германии, первое, что мне показали в хосты (принимающая семья), куда что выкидывать: бумагу, стекло и так далее. Я спрашивала, как они к этому пришли, а мне ответили, что, когда внедряли систему сортировки мусора, начинали работать с детьми в школе. Они приходили к родителям и говорили: «А-я-яй!», что, мол, нужно сортировать, потому что это «раз, два, три». И за 10 лет эта система полностью вошла в массы. Не нужно придумывать велосипед, нужно пользоваться действующими схемами.

- То есть надо запускать больше образовательных проектов, которые нацелены на детей, так?

- Да. Вот экологическое образование. Это тоже больная тема. Почему сейчас так? Я помню, когда была в школе, у нас все было в добровольно-принудительном порядке. Волонтерство было добровольно-принудительное. "Ты сходить к той бабушки, уберешь часть участка". И никто не спрашивал, хочешь ты или не хочешь. Система мотивации закладывалась неправильно в корне, все это воспринималось: "опять выгнали что-то делать". А то, что ты пройдешь по чистым улицам и это будет тебе самому приятно, об этом никто не говорил.

- Как воспитать активного гражданина?

- Есть яркий пример. В прошлом году в Киеве был съезд активных граждан. Мы взяли своих детей. Там было 200 человек. Были разные сессии, обсуждали проблемы. Одна из сессий - вопрос бездомных животных. Наши дети (Миланка - 5 лет, Маричка - 6 и Даша - 8 лет) сидели и слушали. Потом взрослые разошлись писать проекты, а девочки подумали: «Почему все пишут, а мы не пишем?». Взяли ватман, написали: «Животным нужен дом», сделали открытки (у нас был мастер-класс по их изготовлению) и начали продавать открытки, чтобы собирать деньги для животных. Собрали 62 гривны. Мы еще от себя добавили и повезли детей в приют. Девочки передали деньги, посмотрели на собачек. Сейчас периодически они снова хотят что-то делать. Таким собственным примером, когда ребенок выступает на благотворительных концертах, и вообще, когда видит, что мама с папой активны, то и сам будет активным. Если не принуждать к волонтерству, а мотивировать, показывая результаты, дети тоже что-то будут делать. Это рождает понимание: "если не мы, то кто?" и что «у Бога нет других рук, кроме наших». Это нужно делать с детства. Меня в свое время воспитала церковь. Не знаю, какая церковь сейчас, тогда она была хорошая ... Так вот, первое - показывать пример с детства, второе – если что-то не нравится, то ищи, как можешь это изменить. Надеяться, что придет мэр и побелит подъезд, - это смешно. Сплотите людей или скиньтесь деньгами и наймите художников, и бац - подъезд красивый ...

Проект "Культурні традиції"

Активная община Сум

- Ты бываешь в разных городах. Почему в том же Киеве собачьи туалеты сработали, а у нас нет?

- Наверное потому, что в Киеве сразу установили гораздо больше туалетов. А вообще, не знаю. Возможно, они ближе к Европе, а мы - дальше ...

- Больше образованных? Хотя система образования, думаю, такая же.

- Да нет, не более образованные .... Иногда делаешь и руки опускаются. Я читала комментарии людей, которых я уважала, про собачьи туалеты, и была в шоке. Думала, что, может, мы действительно зря это делаем? Но нет. Вот пример. Был тренинг в Глухове, на который собрались представители местного совета, общественные деятели. В результате тренинга и подачи проектов грант получил проект депутата Глуховского совета Галины Овсянко. Около местной реки долго была свалка. Галина собрала людей, и вместе они выгребли часть мусора. На второй субботник пришло уже не 20, а 50 человек, и зона была полностью убрана. Далее Галина написала проект в рамках программы «Активные граждане» и выиграла средства. Лесничество предоставило древесину (а она очень дорогая). За счет Британского совета была сделана обработка древесины и покраска, с помощью волонтеров и местных партнеров сделали огромную беседку, горку, качели, место для песочницы. Мы поехали на открытие. Галина, когда говорила приветственную речь, очень расчувствовалась и сказала, что «мечты сбываются». Стоимость мечты - 15000. И эти счастливые лица людей ... Люди понимают, что это сделали они, что теперь есть хорошее место. И это изменение сознания - наше общее счастье.

- По Сумам. Какие проблемы ты бы выделила и какие предложила бы пути решения?

- Считаю, что в Сумах делается много положительного. То же Агентство промоции. У них много проектов. Активных действующих общественных организаций достаточно большое количество. Думаю, основная проблема - надо чаще останавливаться и смотреть вокруг себя. На самом деле Сумы очень красивый город! Есть на что посмотреть. Нужно начать с элементарного - не бросать мусор под ноги, не ломать то, что сделано кем-то, больше улыбаться, интересоваться, как дела у соседа, нести больше добра в мир. Открываешь Фейсбук – а там или «я красивая», или «все плохо». Позитива мало. Хочется больше.

- Чем сумская активная община отличается от общин других городов?

- Город у нас сравнительно небольшой, и за счет этого все активные организации знакомы друг с другом, поэтому некоторые проекты реализовывать проще, чем в других городах. У нас есть постоянные партнеры, институты, нас поддерживают Агентство промоции «Сумы», Центр досуга молодежи, социально-ответственные бизнес-структуры. И люди, которые "не боятся быть нормальными", которые готовы вкладывать свое время в социально-полезные вещи. Таких много. Так что в некотором плане легче, сплоченности больше. Я все же считаю, что мы - довольно активная община. И горжусь тем, что я сумчанка!