Слухи о массовом отравлении детей в школе №6 преувеличены, но не безпочвенны Беспокойство родителей учеников школы №6 вызвала проверка столовой работниками санэпидслужбы на прошлой неделе. Ее причиной стали несколько случаев обнаружения острой кишечной инфекции у детей

Работники санэпидслужбы проверяли школьный пищеблок в четверг, 16 февраля. На следующий день в школе затеяли тщательную уборку с использованием дезсредств. С детьми были проведены профилактические беседы о правилах личной гигиены, запись об этом появилась в школьных дневниках.

Сначала по учебному учреждению, а затем и по городу поползли слухи о массовом отравлении детей. В понедельник, 20 февраля, обеспокоенные родители сообщили в редакцию «Данкора» об отсутствии на занятиях «больше половины учеников школы №6» и о том, что «всю прошлую неделю санстанция трусила школьную столовую».

Мы обратились за объяснениями к директору школы №6 Людмиле Новик. Директор подтвердила, что на прошлой неделе работники санэпидемслужбы проверяли эпидситуацию в школе, внепланово обследовали столовую. Причиной тому стали три случая обращения в лечебные учреждения учеников школы №6 с симптомами, вызывающими подозрение на острую кишечную инфекцию.

- О первом случае мы узнали поздно вечером 14 февраля. Родители нашего ученика позвонили классному руководителю и сообщили, что ребенку плохо, рассказав о симптомах. Насколько нам известно, от госпитализации они отказались, - говорит Людмила Новик. – Второй случай – это ребенок, госпитализированный в областную детскую больницу с подозрением на аппендицит. Сейчас он тоже уже дома. Третий ученик нашей школы еще находится в больнице. Мы понимаем, что ситуация настораживающая, но ни в коем случае не такая критическая, как кто-то пытается ее представить. У нас уже есть результаты анализа смывов, взятых в столовой в четверг, 16 февраля, – они отрицательные (т.е. никаких опасных бактерий не выявлено). Все работники столовой здоровы. В качестве профилактики мы все тщательно вымыли с дезсредствами. В пятницу с учащимися провели беседу – еще раз напомнили им правила личной гигиены.

Начальник управления Госпродслужбы в городе Сумы Александр Черняк сообщил нашему корреспонденту, что ничего нештатного в данной ситуации они не наблюдают – ни детская больница, ни школа не дает никаких тревожных сигналов.

Напомним: после реорганизации санэпидслужбы ответственность за качество продуктов в пищеблоках учебных заведений несут субъекты договорных отношений, т.е. поставщик продуктов и директор школы.

Как сообщила врач-эпидемиолог Государственного учреждения «Сумской областной лабораторный центр МОЗ Украины» Валентина Кугук, в субботу 18 февраля зарегистрирован четвертый случай заболевания ОКИ, связанный с одним из предыдущих (в одной семье заболели два ребенка, обучающихся в школе №6). Первые три классифицируются как единичные и между собой не связанные.

- Причиной комплексного выхода специалистов лабораторного центра в школу №6 стали срочные сообщения, полученные в связи с регистрацией трех случаев острой кишечной инфекции (по предварительным диагнозам) у учащихся этого учебного заведения. Два сообщения поступили из инфекционного отделения детской городской больницы им.св.Зинаиды (один ребенок находился в стационаре, второй на амбулаторном лечении) и одно из инфекционного отделения детской областной больницы. После чего по трем этим случаям 15 февраля мы начали эпидемиологическое расследование, которое продолжилось и 16 февраля, - рассказывает врач. - В школе были проведены санитарно-гигиенические и противоэпидемические исследования. В ходе обследования пищеблока было взято 30 смывов с объектов внешней среды, пробы воды, пищевых продуктов, образцы дезрастворов и пр., обследованы работники пищеблока на кишечную группу инфекций и стафилококк. Была проведена дезинфекция пищеблока, столовой, санузлов, классов, где обучались заболевшие дети (все они из разных классов – 3, 7, 8; все случаи, кроме четвертого, не связаны между собой). Контактные дети (ученики этих классов) были осмотрены врачом-педиатром. Всех работников пищеблока осмотрел врач-инфекционист горбольницы №5. Подозрений на острую кишечную инфекцию ни у кого не выявлено. Результаты исследования продуктов пока не завершены. Результаты исследования смывов и работников пищеблока – негативные (патогенной микрофлоры не выявлено). В соблюдении санитарно-гигиенических норм грубых нарушений не выявлено.

На сегодняшний день вся необходимая работа проведена. Дети находятся под наблюдением педиатров.