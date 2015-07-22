Пасхальная помощь В Сумах 26 февраля начался сбор средств, которые помогут в лечении онкобольных детей

В актовом зале Сумского епархиального управления 23 февраля на пресс-конференции объявили о проведении седьмой благотворительной акции помощи в лечении онкобольных детей Сумщины «До світлого Дня – світлі вчинки».

Георгий Тарабан, протоиерей:

-Это уже седьмая благотворительная акция помощи в лечении онкобольных детей «До світлого Дня – світлі вчинки». Можем говорить об определенной традиции и определенной истории.

Семь лет назад возникла идея в течение Великого поста собирать средства для того, чтобы оказать посильную помощь детям, которые лечатся в отделениях онкологии и гематологии Сумской областной детской клинической больницы. Это была общая идея, которую поддержали архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий и тогда еще генеральный директор Сумской областной государственной телерадиокомпании Лариса Леонидовна Якубенко.

В 2017 году хотим сосредоточить внимание на том, чтобы прежде всего удовлетворить потребность в лекарственных препаратах. Акция начинается вечером 26 февраля. Во всех епархиях уже установлены ящики для сбора денежных средств с логотипом акции. Кроме этого, будет проведена благотворительная ярмарка на протяжении трех дней, с 7 по 9 апреля . Состоится она во дворе Спасо-Преображенского собора и частично на улице Соборной.

Лиана Никитенко, заведующая отделением онкогематологии Сумской областной детской клинической больницы:

- На сегодняшний день в области 146 детей, которым поставлен диагноз – «рак». В течение последних нескольких лет заболеваемость у детей, к сожалению, превысила средний показатель по Украине. Причем довольно существенно - на 30 - 40%. Ежегодно растет число детей, которые получают стационарное лечение в гематолическом отделении.

Отделение имеет колоссальные проблемы, потому что закупка медикаментов за счет государственного бюджета проведена несвоевременно. Только во втором полугодии 2016 года мы стали получать медикаменты по заявке, которая составлялась в 2014 году.

У большого процента медикаментов ограниченные сроки годности, которые на исходе. Проблема остается очень актуальной. Мы уже можем сказать, на что нужно сделать акцент в этом году: в отделении абсолютно отсутствуют дорогие колониестимулирующие факторы, которые позволяют проводить профилактику серьезных осложнений после химиотерапии.

Лариса Якубенко, представитель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области:

- К сожалению, по статистике онкологические заболевания занимают третье место в Украине и во всем мире. Поэтому в любое время каждая семья может столкнуться с этой проблемой. Мы не можем оставаться в стороне, особенно когда болеют дети.

Цель акции не только собрать средства на приобретение лекарств или оборудования для больницы. Еще одно намерение - сделать сбор средств максимально открытым и прозрачным, чтобы не было никаких сомнений, куда они расходуются.

Возник своеобразной союз общества, епархии, прессы и врачей, который уже шесть лет приносит весомый результат. Количество средств с каждым годом увеличивается.

Оксана Кириленко, заместитель генерального директора НОТУ «Сумская региональная дирекция”:

- В первый год проведения акции собрали 336 тыс. грн. В 2016 году - почти 700 тыс. грн. Будем рады абсолютно всем, кто присоединится.

16 марта во Дворце культуры им. М. В. Фрунзе состоится благотворительный концерт в рамках проведения акции.

Ольга Сергеева