Строили, строили… Как в Сумах болеют за больницы Неясность переформатирования областных лечебных учреждений вывела сумчан на уличные протесты.

Два пикета напротив друг друга с противоположными требованиями ждали депутатов облсовета, спешащих на сессию 24 февраля. Одна группа представляла интересы областной больницы, которую власти области намерены перевести в помещения психоневрологического диспансера на ул.Ковпака, вторая – отстаивала для пациентов с психической патологией право там лечиться.

Люди на улице – проблема коммуникации власти с народом

На вид между двумя пикетами наблюдалась большая разница. Сторонники областной больницы были значительно моложе, спортивней и организованней своих оппонентов. Чрезмерную активность одного из них, пытавшегося провоцировать на драку людей из группы напротив, состоящей преимущественно из родственников психически больных, пришлось усмирять полицейским. Плакаты за областную больницу отличались от нарисованных вручную сторонниками дневного стационара психоневрологического диспансера единым шрифтом и хорошей полиграфией.

К началу сессии часть пикетчиков осталась на улице, а часть зашла в зал заседаний. Там обе группы вели себя очень шумно: пытаясь донести свое мнение, обвиняли и оскорбляли друг друга, при этом красноречиво демонстрируя депутатам и чиновникам их просчеты в организации переформатирования медицины. Самый очевидный из которых – люди не понимают ни целей, ни порядка готовящегося переезда лечебных учреждений, у них нет гарантий, что этот проект доведут до конца. Выходит, «круглые столы», публикации в СМИ пока не дали положительного результата.

Доводы сторон

Сторонники размещения областной больницы в новых корпусах психдиспансера возмущаются стесненными условиями лечения своих пациентов и развития главного лечебного учреждения области. И это правда: после перевода областных отделений из горбольниц областная просто задыхается от нехватки площадей. Об этом знают все, кто хоть раз там побывал. Об этом говорит и пикетчик Николай Савченко, представившийся родителем больного ребенка, которому требуются особые условия пребывания, каких в данный момент сумская медицина обеспечить не может. В то же время он считает, что больным психоневрологического профиля вполне подойдут помещения, которые областная больница освободит после переезда.

- Я стою за то, чтобы здания на Ковпака, 18 остались психоневрологическиму диспансеру, - говорит Варвара Данилова. – Я была медсестрой, долгое время проработала с детьми с ДЦП. Теперь многих из них я встречаю в диспансере – в поликлинике и дневном стационаре. Пусть эти больные побудут в нормальных условиях. Стационарных больных, как и планировалось, надо перевести в построенный для них блок «Б». Таких условий содержания больных, как на Свердлова – по 30 человек в палате без тумбочек, не может быть в нормальном обществе. Диагностический центр таким больным тоже очень нужен, он должен остаться при диспансере.

Активисты, представляющие интересы коллектива и пациентов психдиспансера, считают, что отдавать стационар, построенный специально для острых больных, под другие цели –это непозволительная роскошь, ведь на специфику тратились бюджетные средства. Теперь на новом месте придется делать все заново – прятать коммуникации, оборудовать помещения, обеспечивая безопасность… Зачем платить дважды? Если областные власти запросили у государства на переезд 400 млн грн., то за эти деньги можно нарастить мощности на Троицкой. А еще люди опасаются, что переформатирование застрянет на полпути. Как это случилось много лет назад с Сумской районной больницей, у которой до сих пор нет нормальных помещений.

Приведение к общему знаменателю, или Все взять и поделить?

Общая точка соприкосновения противоположных мнений состоит в том, что все сумчане заинтересованы в совершенствовании областной медицины. Только одни поддерживают идею облгосадминистрации создания медицинского городка на ул.Ковпака с заменой психдиспансера на областную больницу. Другие, по сути, тоже не против медицинского городка на ул.Ковпака, но с облпсихдиспансером и диагностическим центром при нем. Кроме того, сторонники второго варианта считают, что медицинский городок в Сумах уже есть – это ул.Троицкая и часть Привокзальной - место традиционного сосредоточения лечебных учреждений. Поэтому областную больницу целесообразно развивать на прежнем месте, как и областной онкодиспансер, часть которого сейчас планируют тоже переводить в освободившиеся корпуса облбольницы. Кроме того, депутаты облсовета обращались в Сумской горсовет с просьбой передать онкодиспансеру здание бывшей поликлиники №6 (железнодорожной). Но городские власти отвечают: система городского здравоохранения в стадии реформирования и решение о поликлинике будет принято в интересах громады г.Сумы. Пока, как видим, ничего конкретного. Как видятся интересы громады, неизвестно. Хотя горожане, особенно те, кто видел воочию 100-летние бараки онкодиспансера, не могут не быть заинтересованы в улучшении условий лечения онкобольных.

На прошедшей 24 февраля сессии облсовета вопрос переформатирования областных лечебных учреждений не рассматривался. Депутаты поддержали запрос своей коллеги Екатерины Приходько о невозможности передачи помещений на ул.Ковпака, 18 облбольнице (44 голоса «за»). В конце заседания председатель общественного совета при управлении здравоохранения облгосадминистрации Виктор Казбан зачитал решение этой организации: областная больница безусловно требует развития, но не за счет перевода в корпуса психоневрологического диспансера.

- Этот вопрос снят. Без депутатов никто решать не будет. Как они проголосуют, так и будет, - сказал председатель облсовета Владимир Токарь, завершая сессию.

К сведению: В Сумах на учете стоит около 7 тыс. больных с психоневрологической патологией, по области – 29 тыс. Сумская областная клиническая больница – это лечебное учреждение третьего уровня, предназначенное для обслуживания всех жителей области по направлению медучреждений второго уровня.