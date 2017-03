Сумы в IT В Сумах прошел первый смарт-форум. Один из координаторов форума Валентина Сахно рассказала об умных вещах и людях.

Передовые страны и города уже на полную мощность осваивают и живут в духе IT-технологий: в школах с первых классов учат программированию, создают все условия для привлечения программистов и, буквально, программируют города, которые теперь принято называть смарт-сити. А что в Сумах?

В Сумах не так давно прошел первый смарт-форум, на котором подвели итоги первого полугодия работы активистов и властей в этом направлении.

В Сумах уже открыты первые курсы (вне школы) по программированию для детей. Недавно прошла презентация бесплатного курса по основам программирования для взрослых от BrainBasket. Ко всем этим проектам имеет непосредственное отношение наш собеседник, волонтер и координатор образовательных программ, Валя Сахно.

- Чем ты сейчас занимаешься?

- Я задействована в двух проектах, фундаментом которых является принцип развития: BrainBasket и KidIT. В Фонде BrainBasket я являюсь региональным координатором проекта Technology Nation. В моём ведении шесть областей: Сумская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Днепровская и Донецкая. Также я являюсь одним из локальных координаторов KidIT (вместе с Юлией Летюгой – Ред.). Это проект по обучению детей программированию, но с акцентом на развитие креатива, создание нового (историй, мультфильмов, игр) с помощью технологий. Это коммерческий проект.

Волонтерство

- Как ты к этому пришла?

- Через благотворительность. Я и IT – это абсолютно разные области. Два года назад в рамках проекта «Благотворительная инициатива» мы решили собирать старую компьютерную технику и передавать ее в интернаты. За чашкой кофе кто-то из волонтеров сказал: «У меня есть старый монитор. Давайте отдадим его в интернат». Так и появилась эта идея. И проект так хорошо пошел, что уже интернаты (Сумы и область – Ред.) стали говорить, что им хватит техники. Мы решили не закрывать проект, переориентироваться на школы. И сейчас передаем технику в сельские школы области. В данный момент, за весь период нашей деятельности, нами передано 120 компьютеров в учреждения города и области.

Занимаясь волонтерской деятельностью, мы обратили внимание на проект Code Club и решили подключиться к нему. Это волонтерский международный проект и образовательная программа по IT для детей. Мы запустили этот проект в двух интернатах: сумском и конотопском; причем в конотопском интернате обучение проходило через skype.

Потом мы решили, что нам этого мало, и расширили нашу деятельность на школы. К сожалению, большинство школьников и их родителей имеют слабое представление о профессиях в сфере ИТ. Так появился проект «Стань IT-шником». Мы уже 2 года его проводим для всех желающих сумских школ. Первый раз участвовало 6 школ, а в этом году – 7. Проект состоит из творческого конкурса, на который школьники подают тематическую работу в форме презентации или видеоролика. Тема прошлого года: «Как IT меняет нашу жизнь?», а этого: «Как IT изменит нашу жизнь через 20 лет?». Также мы привлекаем в роли спонсоров IT-компании города, которые помимо того, что определяют победителей конкурса и предоставляют призерам ценные призы, проводят перед школьниками мотивационные выступления, знакомят с особенностями профессии, а также приглашают на экскурсии к себе в компании. А еще проект включает в себя обучение по программе Code Club для 7 классов при школах, а ученики 9-11 классов посещают ИТ-школу факультета Электроники и информационных технологий СумГУ «IT4TEENS». IT-школа включает в себя 4 образовательных модуля: разработка мобильных приложений на Android, создание web-приложений, game development с курсом 3D графики и web дизайна, управления ІТ-проектами.

- Как получилось выстроить взаимоотношения с волонтерами?

- Дело в том, что одним из соорганизаторов проекта «Стань IT-шником» является преподавать СумГУ Вера Шендрик, благодаря которой в проект в качестве волонтёров были привлечены студенты факультета Электроники и информационных технологий. Кроме того, для университета школьники, принимающие участие в проекте «Стань IT-шником», а в дальнейшем лучшие слушатели IT-школы «IT4TEENS» - потенциальные студенты. Таким образом, можно утверждать, что проект «Стань IT-шником» действительно даёт возможность школьникам попробовать себя в ИТ и определиться с будущей профессией.

KidIT

- Как занялись KidIT?

- На фоне всей этой деятельности я натолкнулась в Интернете на проект KidIT. Знаешь, сразу было такое ощущение, что это моё. Проект соответсвует моему пониманимаю процесса обучения детей, и нам очень захотелось привезти его в Сумы. И с июля месяца мы начали знакомиться с проектом и готовиться к запуску.

- А чей это проект?

- Проект родом из города Ровно. В основе программы - язык программирования для детей 5-8 лет ScratchJr, разработанный MIT Media Lab (США). Это адаптированная версия языка Scratch, где дети создают свои истории, игры, сочетая вместе графические блоки в определенной последовательности, в результате чего персонажи двигаются, прыгают, танцуют, поют и т.п.

В основе программы методические рекомендации Eliot-Pearson Department of Child Study and Human Development в Tufts University и Lifelong Kindergartengroup at the MIT Media Lab (USA).

Дети сидят в Интернете, смотрят Youtube, играют в игры, но не пишут код. Почему? Потому что их никто не научил использовать гаджет как инструмент для создания собственных продуктов. Наша цель - перевести акцент внимания ребенка от потребления к творчеству.

Помимо программирования во время обучения большой акцент ставится на развитие у детей тех навыков, которые им понадобятся чтобы быть успешными. Взяли за основу концепцию навыков 4С (С-creativity, C-commucation, C-collaboration, C-critical thinking) В 2016 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе было обнародовано заключение, что через 20 лет 6 из 10 нынешних детей будут работать на тех работах, которых на данных момент не существует. Таким образом, к чему готовить детей неизвестно, в то же время на данном форуме были выявлены навыки, которые понадобятся детям, чтобы быть успешными. И вышеуказанные навыки уже входят в этот перечень.

Презентация проекта Kid`IT в Сумах. На фото Валя Сахно (справа) и Юлия Летюга

BrainBasket

- Расскажи про BrainBasket.

- В BrainBasket я опять-таки попала через волонтёрство. Год назад фонд подыскивал волонтёров на координацию и менторство в образовательном проекте Technology Nation. Меня вдохновило стать частью всеукраинской команды, содействующей развитию ИТ-образования.

В основе данного проекта лежит идея бесплатно познакомить всех желающих с программированием и дать хорошую базу, которая позволит им продолжить обучение и в будущем трудоустроиться. В основе курса Technology Nation лежит курс «Основы программирования CS50» от Гарвардского университета. Этот курс дает основные понятия о программировании людям, которые никогда с ним не сталкивались. И для тех людей, которые что-то где-то читали, пытались сами учиться, этот курс все выстраивает по полочкам. Изучив ряд языков программирования и платформ, к концу курса выпускники могут осознанно выбирать, в каком направлении продолжить развиваться.

Курс сложный. Во-первых, акцент в курсе делается на самообразовании, способность к которому присуща не всем, лекционный материал студент проходит самостоятельно. Два раза в неделю проходят встречи с ментором, который помогает в выполнении практических заданий и разборе сложных тем. У нас есть прецеденты, когда на курс приходили люди с нулевым уровнем знаний, заканчивали курс, потом проходили специальный курс от IT-компаний, и устраивались на работу. Курс длится 4 месяца.

До конца курса у нас доходит примерно половина всех учащихся. Это при том, что мы проводим отсев из тех, кто подал заявку на участие в курсе. Мы предлагаем желающим просмотреть две лекции и выполнить одно практическое задание. И это задание выполняют лишь 10% из подавших заявки.

- А есть еще курсы?

- У нас также действует курс ITmoms. Он рассчитан на женщин, которые находятся в декрете. Цель курса – заинтересовать и обучить женщин основам веб-разработки или веб-дизайна для того, чтобы они имели возможность работать удаленно, «фрилансить». Это позволит новоиспеченным мамам расширить свои знания и круг общения, а также зарабатывать деньги, находясь в декретном отпуске. В Сумах по этому курсу скоро первый выпуск.

- А где искали менторов для проекта?

- В Сумах все менторы – это преподаватели СумДУ. Пытались привлечь программистов, как в других городах, но, к сожалению, не удалось.

- А как долго существуют эти курсы?

- Уже год.

- А кому легче учиться, кто более расположен?

- Во-первых, это должен быть человек с математическим складом ума, с развитым логическим мышлением. Во-вторых, человек должен обладать сильной мотивацией учиться. Ну и важна еще поддержка домашних. Так как на обучение по данному курсу уходит по 2-3 часа в день. А если учитывать, что большинство студентов курса – люди работающие, то учёбе в ущерб общению с близкими будет посвящено вечернее время.

Смарт-сити

- Недавно прошел смарт-форум «Суми - місто розумних?». Какая сейчас ситуация со смарт сити? Что вообще нужно, чтобы «смарт-сити» запустился в Сумах?

- Для начала нужно выработать стратегическую концепцию развития смарт-сити в Сумах на несколько лет вперед. И придерживаться ее.

На данный момент есть активисты, которые работают по внедрению е-сервисов в определенных направлениях: транспорт, медицина, электронная демократия. Есть понимание со стороны городских властей, что это необходимо городу. Но… Вот пример с проектом Open budget. Сумы подписали меморандум и подключились прошлой осенью к этой системе. Да, он работает в Сумах. Но в то же время используются не все возможности данной системы. На данный момент визуализирован только бюджет 2016 года. При том, что система предлагает модули визуализации «Бюджетный календарь», «Бюджет на карте», «Ключевые показатели (KPI)», «Местные программы».

Что нужно для того, чтобы использовать этот проект на полную мощь? В моем понимании – это политическая воля. Когда будут использованы все модули Open budget и будет создана визуализированная база по коммунальному имуществу, тогда можно будет говорить, что власти готовы внедрять элементы смарт-сити в Сумах.

Эти вопросы были подняты на форуме. От представителей городского совета прозвучало, что городская власть будет работать в данном направлении.

- Расскажи о медицинском направлении. Что планируется?

- В первую очередь, хочу отметить проект ГО «Шанс» Wiki Liky. Ребята разработали платформу для осуществления референтного анализа закупок лекарств учреждениями здравоохранения. Уже сейчас на сайте можно получить информацию о медикаментах по Сумам и Сумской области, цена закупки которых превышает среднюю, а также о медикаментах, находящихся в наличии медучреждений и приобретённых за государственный счёт и счёт местных бюджетов.

В планах самый основной проект – внедрение электронных очередей в поликлиниках. В качестве «пилота» выбраны две детские поликлиники. Мы активно работаем параллельно с сумскими властями и с разработчиками над внедрением этого сервиса.

- А не выйдет так, что сервис будет запущен, а им никто не будет пользоваться?

- Такого не будет. Например, в декабре 2016 года в Днепре запустили электронную очередь в одной из поликлиник. На данный момент 27 % пациентов записываются на приём к врачу через Интернет. И речь идёт об обычной поликлинике. А в Сумах, как я уже говорила, в качестве «пилотов» будут детские поликлиники. Их посетители - это, как правило, молодые родители, которые активно пользуются гаджетами.

- А что по транспортному направлению?

- Общественный транспорт в Сумах – это наша общая боль. Группа активистов - Андрей Шаванов и Александр Мироненко - пытаются сдвинуть вопрос с мёртвой точки. Так, после того как их электронная петиция о приобретении 100% низкопольных автобусов большой вместимости набрала свыше 600 подписей, был зарегистрирован проект решения о финансировании закупки больших автобусов в сумме 36 млн. грн. Но в то же время, несмотря на публичные обещания представителей власти во время форума, не решен вопрос по возобновлению онлайн-мониторинга местоположения городского транспорта в открытом доступе. Так, условия нового конкурса среди частных перевозчиков не требуют от участников публичной трансляции в Интернете информации о местоположении транспорта по данным GPS-датчиков, а значит, где и какая маршрутка находится на карте, пассажиры вряд ли увидят в ближайшее время. С другой стороны, в ответе на петицию по данному вопросу мэр города пообещал такую трансляцию для коммунального транспорта (необходимое оборудование было закуплено для 20 автобусов и 28 троллейбусов).

- Что еще делаете по смарт-сити?

- На данный момент с активистами в сфере «Смарт-Сити» мы работаем над концепцией и обустройством смарт-хаба – открытого пространства для рождения, развития и реализации идей разумного города. Мы стремимся консолидировать активных и разумных людей, создавать условия для реализации социальных проектов, способствующих развитию города Сумы. При обеспечении финансирования в наших планах открыть хаб в апреле.