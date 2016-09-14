Госпитальные округа: как дальше будем лечиться В каких больницах будут лечиться сумчане, зависит от того, как чиновники спланируют госпитальные округа.

Цена вопроса – сеть лечебных учреждений (их количество, статусы, форма финансирования) и как следствие – качество медобслуживания. Областные власти настаивают на шести госпитальных округах, учитывая географические и демографические особенности. Минздрав возвращает проект на доработку. После переформатирования управлению здравоохранения облгосадминистрации удается привести количество населения в округах к нормативам, не изменив при этом число округов. Теперь снова слово за Министерством здравоохранения.

«Надеемся, к нашей позиции отнесутся с пониманием»

Начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко на брифинге 16 февраля объяснил позицию министерства не отказом в создании шести госпитальных округов в Сумской области, а требованием корректировки проекта.

- Наш проект госпитальных округов отправили нам на доработку. Министерство здравоохранения должно представить проекты госпитальных округов со всей Украины на утверждение Кабмина до 1 марта. Поэтому у нас еще есть время и мы работаем над корректировкой документа, который подавали раньше, - отметил Сергей Бутенко. - Председатель облгосадминистрации Николай Клочко на оперативном совещании дал нам поручение внести изменения в Проект госпитальных округов и поставил при этом условие: качество, своевременность и доступность медицинской помощи всем жителям области. А этого можно достичь, если создать именно шесть госпитальных округов в области.

Как сказал С.Бутенко, задача состоит не в сокращении количества округов, а в соблюдении критериев, указанных в Постановлении Кабмина №932, а именно:

- численность населения на территории госпитального округа - не меньше 120 тыс. человек;

- в центре округа - не меньше 40 тыс. жителей;

- радиус госпитального округа - не больше 60 км;

- время доезда до профильной больницы интенсивного лечения - не больше 60 минут.

Суть доработки сводится к расширению границ Глуховского и Роменского госпитальных округов. В Глуховский госпитальный округ, кроме Глуховского и Путивльского районов, планируется включить Кролевец и часть Кролевецкого района (южная часть отойдет к Конотопскому округу). В этом случае количество населения в Глуховском округе будет уже не 84 тыс., а 122,9 тысячи. «Кролевецкая ЦРБ просит, чтобы их госпитальный округ был именно в Глухове», - уточнил С.Бутенко. В Роменский округ, кроме Роменского, Недригайловского и Липоводолинского районов, местные чиновники намереваются добавить и Чернечу Слободу Бурынского района, тем самым увеличив количество населения в округе до 120,1 тыс. человек, т.е. до норматива.

- Приняв эти изменения, мы выдержим все критерии, указанные в Постановлении Кабинета министров, и будем подавать в Министерство здравоохранения доработанный Проект создания госпитальных округов, - сказал Сергей Бутенко. – Надеемся, к нашей позиции отнесутся с пониманием.

Сумская специфика

В качестве аргумента «за» С.Бутенко напомнил о протяженности Сумской области с севера на юг – 330 км и с запада на восток – 130 км, а также о плотности населения – 46 человек на 1 км, что значительно меньше, чем в среднем по Украине, – 72 чел./км. Поэтому сравнивать Сумскую область с другими регионами, где предлагают всего три-четыре госпитальных округа с миллионной численностью населения, он считает не корректным.

Если доработанный проект утвердят, Сумская область поделится на госпитальные округа с административными центрами в Сумах, Шостке, Конотопе, Ромнах, Ахтырке и Глухове. Если в министерстве посчитают, что баланс между качеством медобслуживания и эффективностью использования средств не достигнут, придется сокращать количество округов. Т.н. план «Б» предусматривает пять госпитальных округов (без Глуховского). В запасе на самый крайний случай имеется план на четыре округа (без Глуховского и роменского).

В каждом из госпитальных округов следует определить, как минимум, одну многопрофильную больницу интенсивного лечения с высокотехнологическим оборудованием и высококвалифицированным персоналом для оказания вторичной (специализированной) медицинской помощи, включая хирургическую и акушерско-гинекологическую. Основная ставка делается на быструю доставку пациента. В связи с этим, кроме разветвленных пунктов скорой помощи, срочно понадобится ремонт дорог.

В Сумском госпитальном округе, по словам С.Бутенко, в качестве многопрофильной больницы интенсивного лечения рассматривается два варианта – горбольница №1 и горбольница №5 плюс находящаяся там же Сумская районная больница. Сейчас в Сумской области 18 ЦРБ, шесть из них имеют шанс стать госпитальными центрами. Остальные учреждения здравоохранения (в том числе и ЦРБ, не ставшие центрами госпитальных округов) должны быть перепрофилированы в зависимости от потребностей населения, живущего на данной территории и финансовой способности общины их содержать.

Кто решает судьбу больницы

После создания госпитальных округов сумская медицина будет иметь прямые финансовые отношения с государством, а не через управление здравоохранения, следовательно, управление области перестанет решать судьбу лечебных учреждений (определять, какие закрыть, а какие оставить; какого профиля отделения необходимы; сколько должно быть коек и пр). Начиная с нынешнего года, местные советы каждого округа (районные, городские, объединенных территориальных общин) должны будут создать госпитальные советы. Это совместный орган управления госпитальным округом, куда войдут депутаты каждого местного совета пропорционально численности населения, который и будет формировать план развития медицины на территории госпитального округа.

Совет госпитального округа, опираясь на локальные протоколы медицинской помощи и клинические маршруты пациентов, выберет перечень перспективных больниц, которые надо будет привести в соответствие с рамочными требованиями Минздрава, таким образом подготовив их к переходу на финансирование через механизм национального медицинского страхования. Остальные лечебные учреждения госпитальный совет должен перепрофилировать.