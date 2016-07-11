Сумским абитуриентам: до завершения регистрации на ВНО осталось 10 дней До 20% школ Сумской области не прислали регистрационные пакеты в Харьковский региональный центр оценивания качества образования, более 30 абитуриентов получили отказ в регистрации.

Будьте внимательны! Регистрация продлится до 17 марта, исправлять ошибки можно до 31 марта.

В чем проблемы

Как рассказал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования (ХРЦОКО) Александр Сидоренко во время своего визита в Сумы 1 марта, некоторым сумчанам пришлось везти своего ребенка в Харьков, поскольку тот забыл расписаться под заявлением.

- Из школ Сум прислали три пакета на регистрацию, в которых заявления троих детей не были подписаны заявителем. Это грубое нарушение, поскольку абитуриент лично просит разрешения участвовать во ВНО и лично дает согласие на обработку и разглашение персональных данных, - отметил А.Сидоренко. – Есть случаи, когда абитуриенты наклеивают фотографии, сделанные с помощью мобильного телефона. Из Шостки пришло семь фото такого низкого качества, что человека нельзя идентифицировать. Пришлось отказать в регистрации.

Кроме того, среди распространенных ошибок, из-за которых участники получают отказ в регистрации, А.Сидоренко назвал отсутствие копии документа о полном общем образовании (аттестата) или справки с места учебы для учеников профессионально-технических, высших учебных учреждений, подтверждающей, что лицо получит полное общее среднее образование в текущем учебном году (форма размещена на веб-сайте ХРЦОКО в разделе «ВНО-2017»); отсутствие копии свидетельства о смене имени, и/или свидетельства о браке, и/или его расторжении (для лиц, в документах которых имеются расхождения в персональных данных).

- Отказ в первичной регистрации с замечаниями – это не отказ в регистрации на ВНО, а причина исправить ошибки, - подчеркнул А.Сидоренко. – Это можно сделать до 31 марта.

Проверить состояние регистрации можно на веб-сайте ХРЦОКО в разделе «Состояние обработки регистрационных документов ВНО». Сервис позволяет проверить и отследить состояние поступления документов, их обработки, отправку сертификата по номеру регистрационной карточки (отображен в контрольно-информационном листке).

Сумщина не спешит

В этом году Харьковский региональный центр оценивания качества образования планирует зарегистрировать около 7,2 тыс. участников ВНО Сумской области, из которых 5 тыс. – выпускники общеобразовательных школ.

Поскольку государственная итоговая аттестация в этом году проходит в рамках ВНО, регистрация выпускников осуществляется по школам. Как сообщает ХРЦОКО, по состоянию на 27 февраля из Сумской области поступило 262 комплекта регистрационных документов от 330 учебных заведений области (до 80%). Темпы подачи документов сумскими школами ниже, чем у соседей (Харьковская область – 86%, Полтавская – 85% от общего количества общеобразовательных учебных заведений).

Лидером по регистрации в Сумской области оказался Глухов – все пять школ города уже подали документы (100% учеников). На втором месте – Ромны: шесть школ из семи (86% учеников). В Великописаревском, Шосткинском и Лебединском районе зарегистрировано 90% учеников. Наименьшее количество зарегистрированных 11-классников в Бурыньском и Ямпольском районах – по 40% от общего количества выпускников.

Выпускники предыдущих лет самостоятельно формируют и отсылают по почте пакет регистрационных документов. С правилами регистрации можно ознакомиться на сайте Украинского центра оценивания качества образования либо в пунктах проведения ВНО.

Результатом регистрации на ВНО-2017 является напечатанный сертификат. В Сумской области таких сертификатов всего 3195 (44%), в то время как в Харьковской и Полтавской областях их количество превышает 50% от количества участников ВНО.

К сведению: Для проведения тестирования (как пробного, так и основного) на Сумщине определены шесть округов: в Сумах, Глухове, Конотопе, Ахтырке, Ромнах и Шостке.

Срок регистрации на основную сессию ВНО - 6 февраля по 17 марта. Изменения в регистрационные данные можно вносить до 31 марта. Основная сессия пройдет с 23 мая по 16 июня, дополнительная – с 3 по 12 июля. Вузы начнут прием документов 12 июля. В этом году действительны сертификаты ВНО 2016 и 2017 годов. Каждый зарегистрированный участник ВНО имеет право пройти тестирование по четырем предметам.