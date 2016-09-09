Общество

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 16:29337

Тому ли учат в школе?

15-летних сумчан подвергнут международному исследованию, чтобы узнать, тому ли учат в украинских школах

В 2018 году Украина впервые примет участие в международном исследовании качества образования PISA. «Пилотное» исследование пройдет уже в мае этого года.

В нем будут участвовать дети 2002 года рождения, а в основном исследовании, запланированном на апрель-май 2018 года, - ребята, рожденные в 2003 году. По условиям организаторов PISA, участнику тестирования должно быть 15 лет, т.к. в большинстве стран именно в этом возрасте ученики оканчивают основную школу, становясь перед выбором профессии и будущего жизненного пути.

Как бы чего не вышло

PISA (Programme for international student assessment) – международная программа, действующая под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития, цель которой - сравнить достижения в обучении в разных странах мира. Тестирование проводится раз в три года, начиная с 2000 года, за счет стран-участниц. В исследовании 2018 года примут участие 80 стран мира, в том числе и Украина.

За организацию и проведение PISA в нашей стране отвечает Украинский центр оценивания качества образования. По данным Центра, в итоге на основании исследования будет выстраиваться рейтинг стран по качеству образования. Исследование осуществляется в три этапа (подготовительный, пилотный, основной). Первый уже пройден – переведены и адаптированы текстовые материалы и анкеты для опроса учащихся и администраций учебных учреждений. Приступили к пилотному, который предусматривает апробацию задач и инструментария исследования к специфике страны-участницы. После генеральной репетиции последует основной этап – тестирование, подготовка международного и национального отчетов.

Сейчас для пилотного исследования идет выборка детей по всем областям страны, в том числе и Сумской. Отбор осуществляется по специальной методике, разработанной организаторами PISA: обязательно должны быть пропорционально представлены жители городов и сельской местности, ученики общеобразовательных школ и специализированных учебных заведений и пр. К примеру, в анкете участника надо указать, даже какой рукой пишет ребенок. Своя анкета предусмотрена и для педагогов тестируемого ученика. Об этом рассказал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования (ХРЦОКО) Александр Сидоренко во время пресс-конференции в Сумах 1 марта.

- По результатам мониторинга независимая организация обнародует рейтинг. Я очень волнуюсь, как будет выглядеть Украина на международном уровне. В исследовании примут участие страны Африки, Латинской Америки, Азии. Как бы не получилось, что Украина пасет задних, - поделился опасениями А.Сидоренко.

Зачем нужна школа

По информации Украинского центра оценивания качества образования, PISA оценивает компетентности учеников по чтению, математике и естественным дисциплинам, не связанные напрямую с овладением школьными программами. Т.е. не проверяет уровень учебных достижений, а оценивает, насколько ученик может использовать полученные в школе знания и умения в жизни.

Читательская грамотность определяется как способность к широкому пониманию текста, поиску новой информации, ее воспроизведению и использованию, интерпретации содержания и формулировке собственных умозаключений, осмыслению и оценке содержания и формы текста и т.п.

Математическая грамотность - это способность лица к определению и осознанию роли математики в современном мире, предоставление хорошо обоснованных суждений, умение использовать математику в личных целях и в общественной жизни.

Грамотность в естествознании предполагает умение объяснять научные явления, делать обоснованные выводы о них, осознавать влияние науки и технологий на смену материальной, интеллектуальной и культурной среды.

Что помогает, что мешает учиться

В исследовании большое внимание уделяется изучению факторов, влияющих на обучение учеников. Именно поэтому участники программы заполняют анкету, исследующую различные аспекты их жизни. К примеру, миграционные процессы, гендерная политика, социально-экономическое положение, забота и поддержка со стороны родителей, обучение в раннем детстве, мотивации к обучению, способности регулировать свое собственное учебное поведение, привлечение к чтению, интерес к математике или удовольствие от учебы, уважение к другим...

Анкеты заполняют и администрации учреждений, в которых учатся подростки, привлеченные к тестированию. Цель такого анкетирования - исследовать влияние на результаты тестирования учащихся квалификации учителей, учебных планов, методики преподавания, времени на обучение и учебных возможностей, контроля качества школьных процессов, лидерства и школьного управления, привлечения родителей к участию в школьной жизни, микроклимата в школе, общих ценностей, ожидания высоких достижений, взаимодействия и взаимной поддержки и пр.

Справка:

Участие в исследовании PISA должно дать:
- объективную информацию о готовности молодежи к полноценной жизни в современном обществе в соответствии с международными стандартами;
- понимание факторов, влияющих на эффективность образования в стране;
- возможность формировать национальную образовательную политику на основе реальных данных о состоянии отечественной системы образования.

К сведению: Кроме Украинского центра оценивания качества образования к участию в проекте PISA-2018 на различных этапах его подготовки и проведения привлечены специалисты Национальной академии педагогических наук Украины, аналитического центра CEDOS, Института модернизации содержания образования, институтов последипломного педагогического образования. Процесс выборки участников исследования и подготовка национального отчета по его результатам возложены на Институт образовательной аналитики.

Подробная информация о PISA - рамочные материалы, образцы задач предыдущих циклов, новости о подготовке к проведению исследования в Украине - можно найти на официальном сайте Программы в Украине

Общество Образование Школа

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