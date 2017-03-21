Памятники от простых до эксклюзивных в салоне «Мемориал» Боль потери навсегда ушедшего любимого человека невозможно ничем восполнить. У нас остаются лишь теплые воспоминания и желание хоть что-то еще сделать для близкого – так появляются у компании «Мемориал» заказы на нестандартные памятники с оригинальным цветовым сочетанием или формой надгробия.

Индивидуальный дизайн

Для того чтобы приобрести уникальное надгробие можно обратиться в салон со своим эскизом или только идеей. И даже если вы не знаете, как выразить свои чувства к умершему, менеджеры и художники компании «Мемориал» помогут разработать памятник и составить эпитафию.

Если вы хотите заказать особенное надгробие, с нестандартным дизайном, вас ждет в мастерской «Мемориала» профессиональный дружный коллектив художников с огромным опытом работы. Лауреаты и победители международных и городских архитектурных конкурсов воплотят в камне любой авторский проект: от небольшой плиты до мемориального комплекса.

Они изготовят монолитный памятник из гранита одного цвета или составят из фрагментов разных оттенков: строгого серого, скорбного черного или трогательного красного. Их мастерство позволяет создать из гранита изделия любой формы: круга, овала, арки.

Памятники можно вытесать из камня в виде креста, ангела, тюльпана, розы, голубя, лебедя, пламени, сердца или другой фигуры. Художественная резка дает возможность нанести на памятные плиты украинскую, религиозную или другую символику. Готовый проект при желании вам продемонстрируют в 3-D.

Фото – самый популярный способ украшения каменного изваяния. В отличие от многих других ритуальных салонов мастера «Мемориала» изображают лицо дорогого человека идентичным, оживляя холодный камень.

Фото на надгробии гармоничнее всего смотрится с рисунком или трогательной эпитафией. Оборотную сторону камня часто украшают живописным пейзажем или иконой. Таким образом, памятное послание отражает профессию, увлечение или хобби умершего.

Доступные памятники

За 28 лет работы сотрудники салона обрели высочайший уровень профессионализма, огромный опыт и умение помогать в столь трудных ситуациях. При этом они не утратили душевную чуткость и сострадание, без которых было бы невозможно разделять с людьми горе.

Именно поэтому «Мемориал» предлагает надгробия не только в огромном ассортименте видов, но и на любые финансовые возможности. Памятники разного качества можно приобрести от 1000 грн. и выше, а также подобрать к ним оградку, плитку и ритуальные аксессуары: венки, корзинки, таблички и вазы.

В салоне два больших просторных выставочных зала, в которых можно выбрать готовые изделия из камня и экономной, но долговечной мраморной крошки. Если среди всего многообразия представленных памятников ни один не приглянется, то уж в фотоальбомах «Мемориала» вы точно обнаружите желаемый.

Особые условия

Специалисты «Мемориала» полностью благоустраивают могилы. Они изготавливают, доставляют и монтируют памятники и оградки, кладут плитку, устанавливают столики и скамейки из гранита, мраморной крошки или дерева. Фирма «Мемориал» заботится о своих клиентах, осуществляя бесплатное хранение памятников и доставку по городу!

Здесь к заказчикам относятся, как к друзьям с доверием и работают в рассрочку. На сайте memorial-in-sumy.uа вы можете ознакомиться с образцами камней, посмотреть каталог изделий и аксессуаров, выбрать эпитафию и сделать заказ.

Сохраните память о своих близких с фирмой «Мемориал»!

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