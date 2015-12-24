В Сумах к «Доступным лекарствам» пока не доступиться За два дня до начала действия правительственной программы «Доступные лекарства» сумчан не проинформировали, в каких именно аптеках можно будет приобрести бесплатные препараты по государственной программе.

До 1-го апреля - два дня

«Перечень аптек, участвующих в программе, ищите на сайтах органов власти. Перечень регулярно обновляется», - говорится на сайте Минздрава. Там же Министерство здравоохранения вчера обнародовало Национальный перечень основных лекарственных средств, которые граждане Украины могут получать бесплатно или с незначительной доплатой. Имеется в виду международное непатентованное название (МНН или действующее вещество) для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета II типа. В перечень входит 21 лекарственное средство, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения. Программа запускается 1 апреля этого года. Аптеки, которые на добровольных условиях подписывают договор с местными органами власти, становятся участниками программы.

Однако, на официальных сайтах Сумской облгосадминистрации, областного управления здравоохранения, а также Сумского горсовета и горотдела здравоохранения по состоянию на 29 апреля нет информации о том, где именно сумчане могут приобрести «доступные лекарства».

Мы позвонили в отдел здравоохранения Сумского горсовета, но там не смогли дать информацию, заключены ли договоры с аптеками и где список учреждений, которые будут обслуживать сумчан по программе «Доступные лекарства». Как объяснили в управлении здравоохранения облгосадминистрации, они только сегодня из Министерства получили документы и список лекарств, подпадающих под программу. В ближайшее время все будет организовано, - заверяют в управлении. А пока жителям советуют ориентироваться по специальному знаку-наклейке на аптеке. Но прежде чем отправляться к провизору, надо получить рецепт у врача.

Как должно быть по версии Минздрава

Рассмотрим, как должен работать механизм возмещения. К примеру, после визита к врачу, пациент получил рецепт на препарат с действующим веществом "Бисопролол" 5 мг, 30 таблеток. В аптеке, участвующей в правительственной программе, ему предлагают несколько торговых марок, которые содержат действующее вещество "Бисопролол". Пациент сам решает, какую торговую марку приобрести. Если выберет торговую марку определенную программой, как лекарственное средство с наименьшей стоимостью, тогда получит его бесплатно. В то время как за иную торговую марку пациенту придется доплатить разницу между розничной ценой выбранного препарата и размером возмещения.

Под программу «Доступные лекарства» не подпадают лекарства, цена которых превышает максимально разрешенную (референтную цену в пяти странах). Стоимость этих лекарств государство не возмещает. Правила приобретения таких препаратов не меняются.

Если в аптеке закончились бесплатные лекарства, пациенту Минздрав предлагает три варианта: подождать, пока лекарства поступят в аптеку, обратиться в другую аптеку, либо выбрать другую торговую марку и доплатить разницу. Если пациент хочет покупать лекарства без рецепта, как и прежде, он может это делать в любой аптеке. Но уже без права на бесплатное приобретение.

В аптеке, участвующей в правительственной программе «Доступные лекарства», обязательно должен быть в наличии самый дешевый препарат и лекарства, указанные в перечне для возмещения. Провизоры дважды в месяц подают отчет местным властям о продаже лекарственных средств, подлежащих возмещению, и в течение пяти рабочих дней должны получить возврат средств из местного бюджета за счет соответствующей целевой субвенции из госбюджета. За каждый день просрочки платежа предусмотрена пеня в размере двойной учетной ставки НБУ от размера неуплаченной суммы за каждый день просрочки. При задержке платежа на протяжении месяца, аптека освобождается от обязательств по договору.

На реализацию программы «Доступные лекарства» в 2017 году правительство выделило 500 млн. грн. Порядок возмещения стоимости лекарственных средств утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 марта 2017 № 152.

По приказу Минздрава, на сайте распорядителей средств должна быть информация об объемах и остатках средств, полученных из госбюджета по программе «Доступные лекарства».

Аптеки, участвующие в программе "Доступные лекарства", будут иметь специальную наклейку. Однако, прежде чем направиться к провизору, надо получить рецепт у врача (независимо от формы собственности учреждения здравоохранения).

Без рецепта лекарства по программе «Доступные лекарства» получить невозможно. На каждое вещество должен быть отдельный рецепт. Срок действия документа - 30 календарных дней с момента его выписки. Образец правильно выписанного рецепта можно посмотреть здесь.