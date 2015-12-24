В Сумах к «Доступным лекарствам» пока не доступиться

«Перечень аптек, участвующих в программе, ищите на сайтах органов власти. Перечень регулярно обновляется», - говорится на сайте Минздрава. Там же Министерство здравоохранения вчера обнародовало Национальный перечень основных лекарственных средств, которые граждане Украины могут получать бесплатно или с незначительной доплатой. Имеется в виду международное непатентованное название (МНН или действующее вещество) для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета II типа. В перечень входит 21 лекарственное средство, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения. Программа запускается 1 апреля этого года. Аптеки, которые на добровольных условиях подписывают договор с местными органами власти, становятся участниками программы.
Однако, на официальных сайтах Сумской облгосадминистрации, областного управления здравоохранения, а также Сумского горсовета и горотдела здравоохранения по состоянию на 29 апреля нет информации о том, где именно сумчане могут приобрести «доступные лекарства».
Мы позвонили в отдел здравоохранения Сумского горсовета, но там не смогли дать информацию, заключены ли договоры с аптеками и где список учреждений, которые будут обслуживать сумчан по программе «Доступные лекарства». Как объяснили в управлении здравоохранения облгосадминистрации, они только сегодня из Министерства получили документы и список лекарств, подпадающих под программу. В ближайшее время все будет организовано, - заверяют в управлении. А пока жителям советуют ориентироваться по специальному знаку-наклейке на аптеке. Но прежде чем отправляться к провизору, надо получить рецепт у врача.
Рассмотрим, как должен работать механизм возмещения. К примеру, после визита к врачу, пациент получил рецепт на препарат с действующим веществом "Бисопролол" 5 мг, 30 таблеток. В аптеке, участвующей в правительственной программе, ему предлагают несколько торговых марок, которые содержат действующее вещество "Бисопролол". Пациент сам решает, какую торговую марку приобрести. Если выберет торговую марку определенную программой, как лекарственное средство с наименьшей стоимостью, тогда получит его бесплатно. В то время как за иную торговую марку пациенту придется доплатить разницу между розничной ценой выбранного препарата и размером возмещения.
Под программу «Доступные лекарства» не подпадают лекарства, цена которых превышает максимально разрешенную (референтную цену в пяти странах). Стоимость этих лекарств государство не возмещает. Правила приобретения таких препаратов не меняются.
Если в аптеке закончились бесплатные лекарства, пациенту Минздрав предлагает три варианта: подождать, пока лекарства поступят в аптеку, обратиться в другую аптеку, либо выбрать другую торговую марку и доплатить разницу. Если пациент хочет покупать лекарства без рецепта, как и прежде, он может это делать в любой аптеке. Но уже без права на бесплатное приобретение.
В аптеке, участвующей в правительственной программе «Доступные лекарства», обязательно должен быть в наличии самый дешевый препарат и лекарства, указанные в перечне для возмещения. Провизоры дважды в месяц подают отчет местным властям о продаже лекарственных средств, подлежащих возмещению, и в течение пяти рабочих дней должны получить возврат средств из местного бюджета за счет соответствующей целевой субвенции из госбюджета. За каждый день просрочки платежа предусмотрена пеня в размере двойной учетной ставки НБУ от размера неуплаченной суммы за каждый день просрочки. При задержке платежа на протяжении месяца, аптека освобождается от обязательств по договору.
На реализацию программы «Доступные лекарства» в 2017 году правительство выделило 500 млн. грн. Порядок возмещения стоимости лекарственных средств утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 марта 2017 № 152.
По приказу Минздрава, на сайте распорядителей средств должна быть информация об объемах и остатках средств, полученных из госбюджета по программе «Доступные лекарства».
Аптеки, участвующие в программе "Доступные лекарства", будут иметь специальную наклейку. Однако, прежде чем направиться к провизору, надо получить рецепт у врача (независимо от формы собственности учреждения здравоохранения).
Без рецепта лекарства по программе «Доступные лекарства» получить невозможно. На каждое вещество должен быть отдельный рецепт. Срок действия документа - 30 календарных дней с момента его выписки. Образец правильно выписанного рецепта можно посмотреть здесь.
Список лекарств, подлежащих компенсации по программе "Доступные лекарства" действует по трем категориям:
Сердечно-сосудистые заболевания (указано действующее вещество):
Амиодарон (Amiodarone)
Амлодипин (Amlodipine)
Атенолол (Atenolol)
Верапамил (Verapamil)
Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)
Спиронолактон (Spironolactone)
Фуросемид (Furosemide)
Дигоксин (Digoxin)
Эналаприл (Enalapril)
Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)
Карведилол (Carvedilol)
Клопидогрел (Clopidogrel)
Метопролол (Metoprolol)
Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)
Симвастатин (Simvastatin)
Бисопролол (Bisoprolol).
Бронхиальная астма:
Беклометазон (Beclometasone)
Будесонид (Budesonide)
Сальбутамол (Salbutamol).
Диабет 2-го типа:
Метформин (Metformin)
Гликлазид (Gliclazide).
Министерство здравоохранения сравнило цены на аналогичные препараты в пяти странах - Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии. На основе средней цены за суточную дозу лекарственного средства в этих странах Кабмин установил предельную цену на препарат в Украине, а также цену, которую полностью возмещает государство.
Больше информации о правительственной программе «Доступные лекарства» можно получить на сайте Министерства здравоохранения: http://www.moz.gov.ua Кроме того,
имеется горячая правительственная линия 15-45.
Беспокойство родителей учеников школы №6 вызвала проверка столовой работниками санэпидслужбы на прошлой неделе. Ее причиной стали несколько случаев обнаружения острой...
На территории Сумской области сформировался второй по величине в мире природный эндемический очаг описторхоза....
В Україні запустили систему електронного моніторингу наявності ліків для онкохворих в лікарнях....
На прошлой неделе при вирусологических исследованиях у четырех больных в Сумах выделен вирус пандемичного гриппа А, количество жертв пневмонии возросло...
Накануне Дня святого Николая врачи-ученые Харьковской медицинской академии последипломного образования сделали сложную операцию трем детям с врожденной патологией челюстно-лицевой системы....