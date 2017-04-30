Очищение воды из скважин и колодцев ® Человек, как известно, более чем на 70% состоит из жидкости. Вода оказывает колоссальное влияние на организм человека. Из воды мы регулярно получаем множество микроэлементов, она является основой своеобразной «транспортной системы» внутри нашего тела. Это значит, что необходимо тщательно следить за водой которую мы употребляем.

Почему нужно очищать воду из скважин и колодцев

Многие полагают что вода из скважин и колодцев не только абсолютно пригодна для питья, но и гораздо «здоровее» чем водопроводная. И тут нужно прояснить ситуацию, такое возможно только в очень, подчеркиваем, очень ограниченных случаях. Речь тут пойдет о специализированных минеральных источниках, хотя и за ними в наше индустриальное время нужен тщательный уход. Развитие промышленности накладывает свой отпечаток, и как следствие, во многих населенных пунктах воды из колодцев и скважин может иметь следующие недостатки:

• повышенное содержание железа, чрезмерно высокая минерализация; • наличие серьезной примеси сероводорода; • чрезмерная жесткость воды; • содержание нитратов, органических и химических примесей; • наличие вирусов и бактерий.

Все это приводит нас к вопросу о том, как сделать воду безопасной для питья.

Как очищают воду?

Процесс очистки воды всегда начинается с химического анализа. Именно он может выявить превышающие норму показатели, которые необходимо выровнять.

Наиболее распространенными способами очистки воды, на сегодняшний день являются:

• обратный осмос – принцип, который активно применяется в бытовых и промышленных масштабах. Вода, в специальных устройствах, проходит через полупроницаемую мембрану, которая задерживает нитраты, примеси, излишнее железо, пропуская чистую воду. • Угольные фильтры – еще один популярный способ фильтрации, он позволяет эффективно удалить органические соединения, механические примеси, сероводород и хлор. Действующим веществом в таких фильтрах служит обычный активированный уголь. • Ультрафиолетовые фильтры (УФ-фильтры) – один из наиболее широко применяющихся способов по борьбе с бактериями, вирусами и микроорганизмами. Обычно это финальный этап фильтрации, когда благодаря фотохимической реакции из воды удаляются микроорганизмы и бактерии.

Для комплексной очистки применяются также устройства, призванные смягчить воду. В отдельных районах, где содержание железа в воде достаточно велико, применяются специальные фильтры, снижающие его содержание до показателей нормы.

Сегодня существует множество компаний, которые занимаются производством фильтров бытового назначения, некоторые предоставляют услуги по установке централизованных очистительных устройств на скважины, колодцы.