Пляжа.нет Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Обустроить места общественного отдыха».

Хотим пляжей

Автор петиции Владимир Босенко писал: «Считаем необходимым обустроить места общественного отдыха в каждом микрорайоне города. Особенно это касается территорий возле водных объектов, таких как озеро Чеха, река Псел. Указанные территории заполонили частные предприниматели, которые законно или нет установили множество сооружений, в то время, как просто выйти и отдохнуть негде. Прибрежная территория превратилась в свалку, частные зоны отдыха оккупировали всю пригодную для отдыха территорию, не занимаются благоустройством прилегающей территории, разрушают экологию.

Требуем разобраться с этими проблемами и заняться вопросом создания обустроенных мест общественного отдыха:

1. Дать объяснение, на каких условиях арендуются места прибрежных зон (какие услуги по благоустройству данных прибрежных зон предоставляются арендаторами взамен на аренду этих территории);

2. Предоставить точный график-план на купальный сезон 2017 года (планируется ли осуществление очистки берегов реки Псел и озера Чеха от загрязнений и в том числе вывоз ила со дна реки и озера);

3. Заняться обустройством бесплатных зон отдыха для посетителей прибрежных зон оз. Чеха и р. Псел (бесплатные спорт площадки, скамейки, «конструкции от солнца»);

4. Закрепить по данным зонами ответственные спасательные службы.

Мэра - Лысенко Николая Александровича взять под личный контроль».

Все будет, но потом

Ответ за подписью как раз мэра Сум несколько удивил:

«Присланную Вами электронную петицию с инициативой обустройства мест общественного отдыха было направлено на рассмотрение в управление архитектуры и градостроительства, которое является рабочим органом в сфере регулирования градостроительной деятельности на территории города Сумы.

Участки в пределах прибрежных зон в аренду не предоставлялись.

Пляжные зоны на территории города не определялись.

Управление архитектуры и градостроительства разработало схему обустройства зон отдыха вокруг озера Чехова. На схеме определены места установки спортивных, детских площадок, скамьи, перголы, раздевалки и т.п.

Предложенные варианты их индивидуальных и типовых решений. Отдельно рассмотрены вопросы озеленения прибрежной защитной полосы. Схема передана для реализации в департамент инфраструктуры».

Также мэр предлагает заявителю обратиться в управление архитектуры и градостроительства для проведения консультаций.

Напомним, мэр Сум Александр Лысенко заговорил об обустройстве бесплатного городского пляжа еще в прошлом году, однако почти за год ничего не было сделано. А то, что схема обустройства зон отдыха вокруг озера Чехова передана департаменту инфраструктуры вызывает только сожаление, ведь сам мэр неоднократно за последние почти два года с тех пор, как без конкурса назначил на должность директора своего однопартийца Григория Яременко, публично отчитывал его за невыполнение своих поручений. Неоднократно грозил увольнением, но ни разу своей угрозы не выполнил.

Что касается не сдачи в аренду прибрежных зон, то договор сервитута, по которому десятки предпринимателей получили земельные участки, мало чем отличается от договора аренды. Сам А.Лысенко неоднократно говорил, что предприниматели сами должны заботиться о прилегающей территории.