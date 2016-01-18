Смерть от ботулизма Сумской счет открыт; официальной вакцины нет

8 июня в Сумской обласной инфекционной больнице им.Красовицкого умер 38-летний фельдшер. Четыре дня врачи боролись со смертоносным ядом при дефиците противоядия, однако спасти жизнь пациента не удалось.

- Был очень короткий инкубационный период – всего 6 часов. Я в своей практике видела сотни больных ботулизмом, но это первый случай такого быстрого и агрессивного течения, - отмечает областной инфекционист Ирина Троцкая.

Несмотря на отсутствие в Украине официального противоядия (централизованно сыворотка против ботулизма Минздравом не закупается), сумским врачам удалось ввести больному пять доз сыворотки.

- 5 июня в 13.00 была введена первая доза сыворотки польского производства. Она досталась нашей больнице в прошлом году в порядке гуманитарной помощи, - рассказывает Т.Троцкая. – Еще четыре дозы российской сыворотки покупали родственники: две удалось достать в Киеве, две – в Судже. Это не первый раз, когда приходится доставать жизненно важную вакцину из России.

Контактным лицам (остальным участникам трапезы на природе) тоже ввели сыворотку и взяли под медицинское наблюдение. Говорить, что им повезло, было еще рано – инкубационный период может длиться до 10 дней.

Как нам удалось разузнать, на «черном рынке» доза польской сыворотки стоит 5 тыс. грн., а российской – 10 тыс. грн. В Польше вакцина продается по рецепту, в России препарат можно свободно приобрести в аптеке.

Главврачи: дождались…

Предвидя резонанс события, накануне поступления больного в стационар главврач Сумской обласной инфекционной больницы им.Красовицкого Андрей Сницарь написал на своей странице в Фейсбуке: «Дождались. Ботулизм на Сумщине. Сыворотки нет».

За сутки до… Недригайловский район. 4 июня компания праздновала Троицу на природе, во время пикника если вяленую рыбу. Через пять часов 38-летнему фельдшеру стало плохо: начало двоиться в глазах, стало трудно говорить и дышать. Как медик, он сразу распознал симптомы ботулизма и помчался в больницу. «Он сам приехал сюда, своим транспортом, обратился сам», - рассказал работник Станции скорой помощи Недригайловской ЦРБ Вячеслав Жук.

Но состояние пациента ухудшалось ежеминутно, вскоре он перестал дышать. «Это уже наступил паралич мышц и крайняя степень – паралич дыхательных мышц. Состояние, действительно угрожающее жизни. Находился в палате интенсивной терапии, под аппаратом искусственной вентиляции легких, с молниеносным течением ботулизма», - рассказал главный врач Игорь Пономаренко.

Медики признают, что с таким тяжелым случаем имели дело впервые, а противодействовать болезни было нечем. «Отсутствует сыворотка, зарегистрированная в Украине. В принципе, при госпитализации больным с подозрением на ботулизм должны вводиться такие препараты. И срочное их введение спасает жизнь пациенту», - говорит Пономаренко. Сыворотку нашли…

«Мы не имеем права вводить неофициальную сыворотку, но по требованию пациента в таком случае берем расписку и вводим. Как было бы, если бы ее не ввести? Ну, я сейчас не знаю, как будет: хоть ее ввели, больной очень тяжелый, надежда только на его крепкий организм», - сказал главный врач Сумской областной инфекционной больницы Андрей Сницарь.

Когда больной вышел из комы, его перевезли в Сумы, в областную инфекционную больницу. Четверо друзей, которые вместе с ним ели вяленую рыбу, тоже в стационаре, но у них никаких проявлений ботулизма не зафиксировано. Они признались врачам, что из всей компании фельдшер был единственным, кто не употреблял спиртного, потому что был за рулем. «Раньше об этом не принято было говорить, но, действительно, параллельное употребление алкоголя – антидот ботулотоксина», - пояснил Андрей Сницарь.

Такие совпадения, признается глава областной инфекционки, уже были в его медицинской практике. Но врач предостерегает, что от ботулизма спасает не алкоголь, а прежде всего осторожность. Если кто-то никак не может жить без вяленой рыбы, врачи советуют хотя бы обращать внимание на то, чтобы она была почищена. Ведь именно во внутренностях –палочка ботулизма. А лучше вообще отказаться от употребления вяленого и копченого – продуктов, не прошедших длительную термическую обработку.

На следующий после введения первых доз сыворотки день состояние больного немного улучшилось.

Но, к сожалению, все усилия по спасению больного оказались тщетны - 8 июня мужчина умер.

Андрей Сницарь так объяснил разницу симптомов в своем Фейсбуке:

«Ели одну рыбу и такая разница? Для ботулизма характерно гнездное расположение токсина – в одном кусочке есть, в другом – нет. Особенно опасны в рыбе места, прилегающие к кишечнику (токсин находится именно в кишках, диффундируя в мясо и накапливаясь там), т.е. те самые ребрышки, которые так вкусно обсасывать под пивко. Поэтому, во-первых, несмотря на обещаемую жару и великий соблазн посидеть с запотевшим бокалом под рыбку, выберите другую закуску.

Если никак - покупайте рыбу только потрошеную, лучше морскую, без кишок, и ешьте только спинку. На вкус пораженный продукт не отличатся от нормального.

Приобретение рыбы в супермаркетах также не гарантирует от заболевания (в Киеве была магазинная) – санслужба развалена и контроля никакого. Лучше сразу ищите сыворотку (незарегистрированную, по сумасшедшим ценам можно найти) и трапезничайте с сывороткой в кармане...

Ждите продолжения. И не украшайте собой сводки инфекциониста и городские кладбища. Будьте разумны. Предупрежден – значит вооружен».

Советы инфекциониста: спасение умирающих – дело рук…

«О чем я думаю, Фейсбук? О краткости и эфемерности человеческой жизни, о внезапности смерти и о тщетности усилий, - написал главврач 8 июня. - И еще – об выпить рюмку водки и об дать кому-нибудь по морде (с) от бессилия.

Еще раз о ботулизме. Коротко – только то, что вам нужно.

Учитывая массу вопросов и случившееся горе.

1. Название от лат. "Botulos" - колбаса. Как правило, домашняя, кровяная, ливерная, в натуральной оболочке. Причина – плохо вычищенные кишки. Чаще домашнего приготовления.

2. Обычное природное местонахождение бактерий ботулизма (активно-жизнедеятельная форма, производящая ботулотоксин) и спор ("замершая", анабиозная форма) - почва.

3. Из почвы бактерии попадают в кишечник животных, птиц, рыб (смываясь в водоемы), из кишечника – обратно в почву и воду. Кругооборот.

4. Отсюда: все, что загрязнено землей и содержимым кишечника вышеуказанных тварей, потенциально опасно на предмет заражения ботулизмом – мясо при разделке туши (бачили, як кабана в селі ріжуть?) и продукты из него, рыба, грибы, овощи, фрукты, ягоды... Ряд продолжите сами. Но – для накопления токсина важна экспозиция в благоприятных для микроба условиях (анаэробных).

5. Все это, плохо промытое и очищенное, да еще и герметически закатанное под крышку (палочка ботулизма в бескислородной среде активно вырабатывает и накапливает токсин) опасно втрое. Или вдесятеро. Вакуумная упаковка – вспоминаем физику – тоже анаэробна. При вялении, копчении под наружной корочкой также создается аналогичная среда.

6. Ботулотоксин - самый мощный биологический яд на Земле. В 400 000 раз сильнее яда гремучей змеи. Зато легко разрушается нагреванием и кипячением (белок токсина начинает денатурировать при 40-50 градусах).

7. Вывод: всю консервацию, которую непосредственно перед едой можно прокипятить, протушить или хотя бы нагреть, подвергаем этому процессу. Тогда ботулизма среди цивилизованных людей не будет.

8. Споры ботулизма чрезвычайно устойчивы во внешней среде - на то они и споры. В домашних условиях убить невозможно. В промышленности можно достичь высоких температур под повышенным давлением. Поэтому заражаются чаще продуктами кустарного производства. Отличаем разрушение токсина и разрушение спор. Опасен токсин. Спорам нужно время прорасти и накопить его. Из вашего кишечника выйдут, не успев причинить вреда, если вы не страдаете запорами по 5-7 дней.

9. Зараженный продукт по запаху, цвету, вкусу не отличается от нормального. Только на слух и тактильно – бомбаж банки (бывает не всегда).

10. Ботулизм – кишечная инфекция, попадает к вам через рот. На том схожесть с остальными пищевыми отравлениями заканчивается.

11. Температура. При ботулизме не повышается или субфебрильная. При остальных кишечных инфекциях, как правило, до 38-39°.

12. Рвота. При ботулизме редко (1-2 раза) или нет вообще. При остальных кишечных инфекциях, как правило, многократная, изнуряющая.

13. Понос. При ботулизме редко (1-2 раза) или нет вообще. Характерен, наоборот, запор, вздутие и ощущение стаза пищи, переедания, частая жалоба – "остановился желудок". При остальных кишечных инфекциях – многократный жидкий стул.

14. Боли в животе. При ботулизме отсутствуют или незначительные. При большинстве кишечных инфекций достаточно интенсивные, режущие, схваткообразные.

15. Все это создает обманчивое впечатление нетяжелого недомогания, к врачу не обращаются. Зато есть другие настораживающие жалобы.

16. Достаточно выраженная, непонятно от чего, общая слабость, головокружение, шаткость походки, часто снижение давления.

17. Глазная симптоматика. Основная настораживающая жалоба. Часты слова пострадавшего: сетка, туман, даже решетки перед глазами, "буквы мохнатые стали", двоение, резкое и быстрое нарушение зрения вблизи (невозможность прочесть текст, вдеть нитку в иголку). Был у меня пациент, который три дня подряд ходил с этим к окулисту, каждый день выписывали более сильные очки. Не надо к окулисту. Надо к инфекционисту.

18. Гнусавость, осиплость голоса, сухость во рту, поперхивание, невнятная речь. Иногда у пожилых путают с инсультами.

19. И наконец, самое страшное – нарушение дыхания, невозможность вдохнуть полной грудью, ощущение нехватки воздуха. Это начинающийся паралич дыхательных мышц. Срочно скорую.

20. Первое, что вы должны сделать при указанных жалобах, вымыть (по возможности быстрее) из себя токсин, чтобы он не всосался в кровь (как и при всех других желудочно-кишечных отравлениях), с двух сторон. Не жалея себя, родного. Быстро, крупными глотками, взахлеб выпить до 3-х литров теплой (теплую противней пить, быстрей вырвете. Нет теплой – пейте холодную) воды из-под крана (кипятить и остужать некогда. Больше, чем вы уже получили микробов, вы с ней не получите). Два (или три-четыре) пальца в рот, глубоко (рвотный рефлекс при этой болезни понижается). Пьем и рвем, рвем и пьем. Лучше с содой, но и так сойдет, не ищите ее по соседям и не бегите в магазин. Время дорого. Главное – чем раньше и больше, тем лучше. Клизму побольше. Промывать желудок и кишечник многократно, до чистой воды. Не жалеть! – ни воды, ни себя, ни своих близких. От этих главных процедур зависит, сколько токсина всосется в кровь и поразит ваши нервы.

21. Любой сорбент – уголь черный или белый (растолочь! – быстрее свяжет оставшийся токсин), таблеток 10 сразу. Можно 20. Но не одну-две. Можно и в клизму добавить столько же. Также энтеросгель, полифепан, смекта, полисорб, атоксил... любой, лучше в порошковой или гелеобразной форме – больше связывающая поверхность. Это все должно быть в доме (при похмелье и ОРЗ тоже помогает), бегать по ночным закрытым аптекам (чаще это все ночью проявляется, вагус!) с высунутым языком некогда.

22. Параллельно со всеми этими мероприятиями 20 минут назад вы вызвали «скорую». Она уже подъехала, близкие радостно встречают бригаду профессионалов, снимая дверь подъезда с кодового замка (вызывая, подробно по телефону объяснили адрес и как проехать).

23. Чем короче инкубационный период (время от употребления в пищу зараженного продукта до первых проявлений болезни), тем тяжелее заболевание и хуже прогноз. От нескольких часов до недель. Не тратьте драгоценное время.

24. Все, что всосалось в кровь, несмотря на ваши старания, можно связать и обезвредить только с помощью сыворотки. Это уже дело врачей инфекционного стационара. Нет, ошибся. И ваше. Вам надо ее где-то найти, быстренько смотаться в Россию или в Польшу (куда ближе), купить, привезти и отдать этим врачам. Тогда они ее введут – квалифицированно и без задержки. Чем раньше, тем лучше. В нашей радостной стране в течение последних 5 лет сыворотка не зарегистрирована, официально отсутствует. Только на черном рынке - по «приемлемым, приятно удивляющим ценам».

25. Учитывая последний факт, еще большее значение приобретает раннее и адекватное промывание пищевого тракта и выбор продуктов, которые вы в него засовываете. Доедаем после праздников, хоть и подванивает – жалко выбросить. Я знаю: "авось, пронесет". К сожалению, пронос – это наименьшее зло, которое с вами может произойти. Даже полезно.

26. Кроме сыворотки, НИЧТО не связывает поступивший в кровь токсин. Летальность без сыворотки при тяжелых формах – два из трех, с сывороткой – один из десяти. Соду, перекись, озон, хитозан, пассы руками и заговоры, эксклюзивные разработки " для космоса"… оставьте умалишенным. Если, конечно, хотите жить.

27. Алкоголь снижает действие токсина. Но крепкий. Множество случаев, когда выпивавшие выживали, а трезвенники – нет. В данном случае лучше закуска, чем еда. Только не обобщайте.

28. Кустарям-индивидуалистам, считающим, что лучше них никто в домашних условиях не приготовит рыбу и мясо: высушивание, заморозка, гигантские количества соли, озонирование, копчение на можжевеловых веточках токсин не убивает. Только адекватная термообработка. Рыбу потрошить, с кишками не засаливать. Токсин диффундирует из кишечника в мясо.

29. На Бога надейтесь, но сами не плошайте. К сожалению, в отсутствие контроля разваленной санэпидслужбы качество продукции супермаркетов тоже не гарантировано. Покупая еду, смотрите сроки годности, требуйте сопроводительные документы, включайте свои органолептические функции и мозги: дешевое и по акции не значит качественное. Сэкономленное отложите на лечение. Ваш ангел может не угнаться за полетом вашей безответственности.

Вроде все. Прикрепите на стену и читайте перед вкушением яств. И "Отче наш". Вместе победим».