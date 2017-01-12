Общество

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Вчера 16:13417

Кем хотят быть современные школьники?

Сумские выпускники сделали профессиональный выбор: врач, айтишник…уехать из Украины навсегда

Самой популярной профессией среди выпускников школ этого года стала профессия врача. При этом без малого два из пяти хотят уехать с Украины навсегда.

Таковы результаты социологического опроса, который проводили специалисты по профориентации базовых Центров занятости Сумской области в конце каждого учебного года для определения профессиональных планов выпускников школ.

По результатам опроса, после профессии врача чаще всего назывались специальности IT-сферы (программисты), учителя, фармацевта, юриста, менеджера, военнослужащего, повара и дизайнера.

Инициаторы опроса отмечают стремительный рост популярности специальностей врача, фармацевта и полицейского, которые не имели такого спроса среди молодежи области в предыдущие годы.

По-прежнему устойчивым спросом пользуются специальности экономиста, психолога, ветеринара и военнослужащего. Среди рабочих профессий наиболее популярными у выпускников являются профессии водителя, повара, электрогазосварщика, парикмахера и мастера маникюра.

Подавляющее большинство выпускников (77%) к концу обучения в школе уже сделали выбор в пользу той или иной профессии (специальности), уверены или в основном уверены в правильности своего выбора. Как всегда, наибольшее влияние на выпускников в вопросе выбора профессионального будущего имели члены семьи (49%).

Подавляющее большинство респондентов (91%) получать профессию пойдут сразу после окончания школы. Процент молодежи, которая вообще не планирует учиться, остался на уровне показателей прошлых лет - 0,8%. Для овладения профессией 74% опрошенных планируют учиться в высших учебных заведениях, 18% - в лицеях и профессионально-технических учебных заведениях, 5% - на курсах, 3% готовы пойти учеником с последующим получением квалификации.

После получения специальности 27% опрошенных хотели бы работать на государственных предприятиях, в учреждениях, организациях, 21% - на предприятиях с иностранными инвестициями, 23% - в частном секторе, 13% хотят открыть собственное дело.

В случае проблем с трудоустройством, как показал опрос, 35% респондентов обратятся за помощью к родителям и родным, 26% - в Службу занятости, 17% - непосредственно на предприятие.

Выехать за границу для учебы и работы на длительное время (более 3 лет) хотели бы 21% опрошенных, а 37% выпускников для получения образования и дальнейшего трудоустройства готовы навсегда уехать за границу.

Общество Выбор профессии Исследование Карьера Образование Работа
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