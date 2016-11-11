На Сумщине будут созданы Центры безопасности громад В Сумском центре развития местного самоуправления впервые презентовали три модели организации собственных центров безопасности объединенных территориальных громад (ОТГ), где все спасательные службы скоординированы под одной муниципальной крышей и максимально приближены к людям.

- Конечная цель – выстроить новую систему общественной безопасности по всей области, ведь старой по сути уже нет. Государство свою модель еще не разработало. Правовые документы по созданию коммунальных учреждений, обеспечивающих безопасность громад, еще только готовятся. Если наша инициатива воплотится в жизнь, мы в Украине станем первопроходцами и сможем делиться опытом с другими, - говорит руководитель Сумского центра развития местного самоуправления Александр Хоруженко.

Три варианта безопасности

Эксперт по децентрализации Сумского центра развития местного самоуправления Дмитрий Лукьянец на заседании круглого стола «Актуальные вопросы деятельности органов местного самоуправления ОТГ в сфере безопасности и правопорядка» 22 июня предложил для обсуждения проект концепции, предусматривающий три возможных модели создания коммунальной службы спасения (названия могут варьироваться):

1. Центр безопасности громады (ЦБГ). Этот вариант предусматривает создание коммунального учреждения и подходит для состоятельных громад с населением больше 12-15 тыс. человек, большинство из которых проживает в административном центре ОТГ. Центр размещается в отдельном специализированном здании с гаражным помещением, рассчитанным как минимум на два специализированных автомобиля. Личный состав ЦБГ привлекается не только для тушения пожаров, а и для выполнения работ спасательного и предупредительного характера, в частности помощи при ДТП, буксировки аварийных транспортных средств, расчистки дорог от снеговых заносов, удалении опасных деревьев, ликвидации разрушений в следствии стихийных бедствий, транспортировки больных в экстремальных случаях, обеспечение кратковременного аварийного энергообеспечения и пр. Силы и средства ЦБР включаются в расчеты вместе с профессиональными подразделениями Госслужбы ЧС. Функциональное руководство центра по вопросам организации деятельности и профессиональной подготовки личного состава осуществляется территориальным подразделением ГСЧС. Самым важным при создании центра является вопрос финансового и материально-технического обеспечения. Минимальные потребности в финансировании могут составлять 3-4 млн. грн. в год. Минимальное количество персонала – 17-20 человек (руководитель, три-четыре смены в составе четырех человек, диспетчеры).

2. Пункт безопасности громады (ПБГ). Он предусматривает либо создание отдельного коммунального учреждения, либо работу в качестве структурного подразделения в составе исполнительных органов местного самоуправления ОТГ. Этот вариант целесообразен для громад численностью от 5-6 до 12-15 тыс. населения, при том, что большинство проживает в административном центре ОТГ, или в населенных пунктах, где есть соответствующие материально-технические возможности. ПБГ располагается в приспособленном помещении, хотя бы с одним гаражем для специализированного пожарного автомобиля. Здание должно предусматривать наличие помещения для пребывания дежурной смены в количестве как минимум двух лиц. На постоянной основе там должны работать начальник смены и водитель специализированного пожарного автомобиля. Спасатели привлекаются на общественных началах после прохождения соответственного обучения. Их количество и условия привлечения, а также формы стимулирования и поощрения определяются местным советом. Пункты безопасности могут создаваться и в населенных пунктах не являющихся административными центрами ОТГ, в зависимости от возможности и потребности (к примеру, отдаленных от центра ОТГ). На территории одной громады, исходя из потребностей и финансовой возможности, может быть создано несколько пунктов безопасности.

3. Распределенная аварийно-спасательная служба. Такая структура целесообразна для малочисленных громад с ограниченным кадровым и финансовым ресурсом. Основу службы должны составлять общественные формирования (аварийно-спасательные команды), созданные в населенных пунктах. Руководство такой службой должно возлагаться на одно из должностных лиц исполнительного органа ОТГ. Также решением местного совета должны быть определены формы обучения, тренировки и поощрения членов общественных формирований, входящих в состав коммунальной аварийно-спасательной службы. Несмотря на отсутствие отдельного подразделения, орган местного самоуправления ОТГ должен принять меры по обеспечению членов аварийно-спасательных команд средствами связи и необходимым спецоборудованием.

Выбор - за громадами, т.к. все зависит от состоятельности ОТГ. Не исключено, что с учетом индивидуальных особенностей в одной ОТГ может объединяться несколько моделей организации аварийно-спасательных служб. Возможны межмуниципальные договоры между соседними ОТГ по софинансированию аварийно-спасательных служб и их деятельности. Также при создании коммунальных спасательных служб не исключается возможность заключения договоров с предприятиями, у которых имеется спецтехника, на ее использование.

Опыт других

Участники обсуждения – представители Центра развития местного самоуправления, облгосадминистрации, МЧС, полиции, руководители ОТГ Сумской области неоднократно подчеркивали: важно не только создать службу, а и содержать, поддерживая ее в постоянной готовности.

В качестве примера Дмитрий Лукьянец рассказал об опыте создания Центра безопасности громады в Лиманской ОТГ Донецкой области, охарактеризовав этот пилотный проект как «минимум миниморум» от необходимого.

Коммунальное учреждение в Лимане объединяет в одном здании аварийно-спасательное подразделение, помещение для размещения полицейских с отдельным входом, кабинет для персонала скорой помощи и диспетчерскую службу. Имеются пожарная машина и «скорая». Строительство и оборудование центра, который уже работает, покрывая весь Лиман и Лиманский район, обошлось в 5,5 млн. грн. Все работники прошли обучение, получив сертификаты, и трудятся на постоянной основе, выходя на дежурство на сутки через трое. Зарплата – 3600 грн.

- На первом месте среди функций Центра – противопожарная безопасность. Цель – начать противопожарное реагирование до того, как подтягиваются части МЧС, - говорит Д.Лукьянец, отмечая, что это коммунальное учреждение по вопросам борьбы с пожарами функционально подчинено структуре МЧС. – Но в его задачи входят и другие функции – уборка поваленных ураганом деревьев, расчистка снеговых завалов и пр. Служба должна все время оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, поэтому ее постоянно надо поддерживать в готовности. Содержание лиманского центра обходится в 4 млн. грн. в год (зарплата, коммунальные услуги, ГСМ).

Предложения от заинтересованных

В рамках заседания «круглого стола», свое видение по организации служб безопасности в ОТГ высказали представители облгосадминистрации, МЧС, полиции и ОТГ.

Директор департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александр Милаш считает, что надо выстраивать систему безопасности поэтапно, начиная с диспетчера и системы оповещения, поскольку прежняя перестала существовать.

- В приграничном С-Будском районе всего 86 абонентов проводного радио, в Сумском – не осталось ни единой радиоточки, - акцентировал внимание А.Милаш. - Громадам первым делом надо сделать свою систему оповещения, подключенную к централизованной через интернет. Создание и поддержание в действующем состоянии системы оповещения входит в обязанности громады.

Что касается спасателей, А.Милаш прогнозирует: ОТГ с населением меньше 12-15 тыс. трудно будет найти людей, соответствующих требованиям, в том числе и по здоровью.

- Передача имущества пожарных частей по соответствующему постановлению Кабмина планируется на 2018-ый год. Сейчас надо готовить людей, - говорит он.

Заместитель начальника управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций управления ГСЧС в Сумской области Денис Карпенко при организации служб спасения советует использовать уже существующий потенциал: из местных пожарных подразделений сделать аварийно-спасательную службу.

- Сумская область одна из лучших по созданию местных пожарных громад. Надо сохранить эту систему и улучшить, - говорит представитель МЧС. – Первым делом надо провести анализ рисков, чтобы понимать, что ждет подразделение, которое будет создано. Для всех 18-ти ОТГ мы разослали анализ чрезвычайных ситуаций, возникших на их территории за последние 10 лет. Теперь надо думать, где создать центр (пункт) безопасности, чтобы обеспечить 20-минутный доезд пожарного автомобиля. Уже сейчас можно пройти обучение в областном управлении МЧС и получить удостоверение, дающее право ликвидировать местные пожары. Чтобы получить удостоверение спасателя, надо пройти аттестацию межведомственной комиссии. При наличии в подразделении 90 процентов спасателей, его можно аттестовать как аварийно-спасательную службу, которая может привлекаться к соответствующим работам, а также может выполнять коммерческие заказы предприятий, при этом зарабатывая средства.

Представитель Национальной полиции предложил использовать наработки по созданию полицейских станций в населенных пунктах. Это помещения где должен находиться участковый офицер полиции, дежурный и группа оперативного реагирования. После открытия такой станции в Тернах, за счет сокращения расстояния от полиции к жителям уже удалось раскрыть две кражи. Заместитель начальника управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Сумской области Андрей Клыпа отметил: если громады выделят помещения, закупят автомобили, полиция готова закрепить в этих населенных пунктах участковых и разместить группы быстрого реагирования.

- В идеале полицейская станция должна находиться в каждом центре громады, - говорит А.Клыпа. – Сейчас один участковый офицер полиции на 10 сел (раньше было на пять) – это соответствует размеру ОТГ. В сельской местности остро стоит проблема с помещениями. Если будут созданы центры безопасности, это решит вопрос.

В ходе обсуждения участники круглого стола пришли к общему выводу: ключевые вопросы – профессиональная подготовка и стимулирование людей. Поскольку финансироваться местные службы спасения могут из разных источников – бюджет ОТГ, Государственный фонд регионального развития, различные донорские структуры и пр. - громадам придется проявить инициативу в поисках средств.

- Сейчас проще всего привлечь инвестиционные деньги. Надо брать уже сформированные крупные ОТГ, куда мы не рискуем инвестировать, и обкатывать этот проект, - считает заместитель председателя облгосадминистрации Александр Марченко, предлагая начать с Краснопольской ОТГ.

Председатель Краснопольской ОТГ Юрий Яремчук не против:

- У нас уже есть четыре местных пожарных пункта, есть 16 штатных единиц. Их доучить, улучшить материально-техническую базу, и мы готовы стать испытательным полигоном по отработке механизмов создания коммунальной службы безопасности, - сказал Ю.Яремчук.

- Проект может пойти, если будет слаженная работа всех заинтересованных сторон, - говорит А.Хоруженко и приглашает к продолжению диалога.