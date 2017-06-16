Освіта в НАУ – найкраща інвестиція в майбутнє! 

Проректор з корпоративного управління НАУ Володимир Шульга
Привіт, майбутній студент!
Ти зараз перебуваєш на порозі нового життя. Адже від вибору університету, а найголовніше – спеціальності - буде залежати твоє майбутнє життя. Дозволь мені допомогти тобі з цим.
Вже майже 85 років тисячі фахівців для багатьох галузей економіки нашої держави, а також для усіх країн світу щороку стають випускниками нашого вишу.
Чимало відомих науковців, педагогів, військових та фахівців інших спеціальностей досягли своєї мети саме завдяки якісній освіті в НАУ.
Абітурієнте, ти лише уяви: сьогодні в НАУ навчається понад 32 тисячі слухачів, серед них – близько 1000 іноземних студентів! А завдяки потужним науково- педагогічним школам наш виш має можливість готувати не лише фахівців інженерного профілю, але й економістів, юристів, екологів, перекладачів, психологів, соціологів, журналістів тощо.
Саме в НАУ, шановний абітурієнте, ти отримаєш величезний вибір щодо майбутнього фаху, не сумніваючись, що твоя підготовка буде блискучою! Ти маєш змогу познайомитися з провідними спеціалістами авіакомпаній та промислових підприємств, а також з видатними особистостями у багатьох галузях.
Університет має налагоджені багаторічні зв’язки з провідними підприємствами авіаційної галузі України.
Навчальний процес у НАУ забезпечується висококваліфікованим науково-педагогічним колективом, до складу якого входять, зокрема: 38 академіків та членів-кореспондентів НАН України, 174 доктори наук, професори і 719 кандидатів наук, доцентів. А серед викладачів – 58 заслужених діячів науки і техніки та 25 лауреатів Державних премій. Всі вони із радістю поділяться з тобою досвідом та знаннями.
У НАУ майбутні пілоти та фахівці з наземного обслуговування повітряних суден вдосконалюють професійні навички на справжніх літаках у найбільшому в Європі навчальному ангарі, на радіополігоні, полігоні авіаційної техніки та спеціальних тренажерах. Єдиний у світі навчальний ангар має саме наш університет!
Авіаційники будуть раді дізнатися, що у навчальному процесі використовуються 75 літаків та вертольотів, 42 авіаційнi двигуни, 3 комплекснi авіаційнi тренажери, 240 бортових систем, моделюючих стендів та понад 6000 сучасних комп’ютерів! Також тут є навчальний аеродром, радіополігон та полігон авіаційної наземної техніки, аеродинамічний та тренажерний комплекси, завдяки яким підготовка здійснюється максимально ефективно – не лише теорії, а на практиці.
Університет побудований дуже зручно – всі корпуси знаходяться в одному місці. Територія університету - 72 га, а загальна площа навчальних корпусів – 140 тис. кв. м.
Звичайно, в університеті є й студентське містечко – це 11 гуртожитків, їдальня на 1000 місць, інтернет-кафе та Авіаційний медичний центр, Центр культури і мистецтв із залом на 1500 місць, Центр спорту та здоров’я, яхт-клуб і гуртки авiамоделювання та дельтапланеризму. Обіцяю, часу сумувати у вас тут не буде!
Освіта в НАУ – найкраща інвестиція в майбутнє!
Проректор з корпоративного управління НАУ Володимир Шульга
Адреса: м. Київ, 03058, пр-т Космонавта Комарова, 1,
тел.: (044) 406–70–38, 497–41–05, 406–70–13, 406–79–80
E-mail: pk@nau.edu.ua
Web-сторінка: www.nau.edu.ua
Ліцензія МОН України серія АЕ № 636803 від 19.06.2015 р. (Акт узгодження переліку спеціальностей НАУ, затверджено МОН України 11.12.2015 р.)
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