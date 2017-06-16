Освіта в НАУ – найкраща інвестиція в майбутнє Національний авіаційний університет - один з провідних українських державних вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, який здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Привіт, майбутній студент!

Ти зараз перебуваєш на порозі нового життя. Адже від вибору університету, а найголовніше – спеціальності - буде залежати твоє майбутнє життя. Дозволь мені допомогти тобі з цим.

Вже майже 85 років тисячі фахівців для багатьох галузей економіки нашої держави, а також для усіх країн світу щороку стають випускниками нашого вишу.

Чимало відомих науковців, педагогів, військових та фахівців інших спеціальностей досягли своєї мети саме завдяки якісній освіті в НАУ.

Абітурієнте, ти лише уяви: сьогодні в НАУ навчається понад 32 тисячі слухачів, серед них – близько 1000 іноземних студентів! А завдяки потужним науково- педагогічним школам наш виш має можливість готувати не лише фахівців інженерного профілю, але й економістів, юристів, екологів, перекладачів, психологів, соціологів, журналістів тощо.

Саме в НАУ, шановний абітурієнте, ти отримаєш величезний вибір щодо майбутнього фаху, не сумніваючись, що твоя підготовка буде блискучою! Ти маєш змогу познайомитися з провідними спеціалістами авіакомпаній та промислових підприємств, а також з видатними особистостями у багатьох галузях.

Університет має налагоджені багаторічні зв’язки з провідними підприємствами авіаційної галузі України.

Навчальний процес у НАУ забезпечується висококваліфікованим науково-педагогічним колективом, до складу якого входять, зокрема: 38 академіків та членів-кореспондентів НАН України, 174 доктори наук, професори і 719 кандидатів наук, доцентів. А серед викладачів – 58 заслужених діячів науки і техніки та 25 лауреатів Державних премій. Всі вони із радістю поділяться з тобою досвідом та знаннями.

У НАУ майбутні пілоти та фахівці з наземного обслуговування повітряних суден вдосконалюють професійні навички на справжніх літаках у найбільшому в Європі навчальному ангарі, на радіополігоні, полігоні авіаційної техніки та спеціальних тренажерах. Єдиний у світі навчальний ангар має саме наш університет!

Авіаційники будуть раді дізнатися, що у навчальному процесі використовуються 75 літаків та вертольотів, 42 авіаційнi двигуни, 3 комплекснi авіаційнi тренажери, 240 бортових систем, моделюючих стендів та понад 6000 сучасних комп’ютерів! Також тут є навчальний аеродром, радіополігон та полігон авіаційної наземної техніки, аеродинамічний та тренажерний комплекси, завдяки яким підготовка здійснюється максимально ефективно – не лише теорії, а на практиці.

Університет побудований дуже зручно – всі корпуси знаходяться в одному місці. Територія університету - 72 га, а загальна площа навчальних корпусів – 140 тис. кв. м.

Звичайно, в університеті є й студентське містечко – це 11 гуртожитків, їдальня на 1000 місць, інтернет-кафе та Авіаційний медичний центр, Центр культури і мистецтв із залом на 1500 місць, Центр спорту та здоров’я, яхт-клуб і гуртки авiамоделювання та дельтапланеризму. Обіцяю, часу сумувати у вас тут не буде!

Освіта в НАУ – найкраща інвестиція в майбутнє!

Проректор з корпоративного управління НАУ Володимир Шульга

Адреса: м. Київ, 03058, пр-т Космонавта Комарова, 1,

тел.: (044) 406–70–38, 497–41–05, 406–70–13, 406–79–80

E-mail: pk@nau.edu.ua

Web-сторінка: www.nau.edu.ua

Ліцензія МОН України серія АЕ № 636803 від 19.06.2015 р. (Акт узгодження переліку спеціальностей НАУ, затверджено МОН України 11.12.2015 р.)

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