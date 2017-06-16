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Вчера 13:15845

Освіта в НАУ – найкраща інвестиція в майбутнє

Національний авіаційний університет - один з провідних українських державних вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, який здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Проректор з корпоративного управління НАУ Володимир Шульга

Привіт, майбутній студент! 

Ти зараз перебуваєш на порозі нового життя. Адже від вибору університету, а найголовніше – спеціальності - буде залежати твоє майбутнє життя. Дозволь мені допомогти тобі з цим.

Вже майже 85 років тисячі фахівців для багатьох галузей економіки нашої держави, а також для усіх країн світу щороку стають випускниками нашого вишу.

Чимало відомих науковців, педагогів, військових та фахівців інших спеціальностей досягли своєї мети саме завдяки якісній освіті в НАУ.

Абітурієнте, ти лише уяви: сьогодні в НАУ навчається понад 32 тисячі слухачів, серед них – близько 1000 іноземних студентів! А завдяки потужним науково- педагогічним школам наш виш має можливість готувати не лише фахівців інженерного профілю, але й економістів, юристів, екологів, перекладачів, психологів, соціологів, журналістів тощо.

Саме в НАУ, шановний абітурієнте, ти отримаєш величезний вибір щодо майбутнього фаху, не сумніваючись, що твоя підготовка буде блискучою! Ти маєш змогу познайомитися з провідними спеціалістами авіакомпаній та промислових підприємств, а також з видатними особистостями у багатьох галузях.

Університет має налагоджені багаторічні зв’язки з провідними підприємствами авіаційної галузі України.

Навчальний процес у НАУ забезпечується висококваліфікованим науково-педагогічним колективом, до складу якого входять, зокрема: 38 академіків та членів-кореспондентів НАН України, 174 доктори наук, професори і 719 кандидатів наук, доцентів. А серед викладачів – 58 заслужених діячів науки і техніки та 25 лауреатів Державних премій. Всі вони із радістю поділяться з тобою досвідом та знаннями.

У НАУ майбутні пілоти та фахівці з наземного обслуговування повітряних суден вдосконалюють професійні навички на справжніх літаках у найбільшому в Європі навчальному ангарі, на радіополігоні, полігоні авіаційної техніки та спеціальних тренажерах. Єдиний у світі навчальний ангар має саме наш університет!

Авіаційники будуть раді дізнатися, що у навчальному процесі використовуються 75 літаків та вертольотів, 42 авіаційнi двигуни, 3 комплекснi авіаційнi тренажери, 240 бортових систем, моделюючих стендів та понад 6000 сучасних комп’ютерів! Також тут є навчальний аеродром, радіополігон та полігон авіаційної наземної техніки, аеродинамічний та тренажерний комплекси, завдяки яким підготовка здійснюється максимально ефективно – не лише теорії, а на практиці.

Університет побудований дуже зручно – всі корпуси знаходяться в одному місці. Територія університету - 72 га, а загальна площа навчальних корпусів – 140 тис. кв. м.

Звичайно, в університеті є й студентське містечко – це 11 гуртожитків, їдальня на 1000 місць, інтернет-кафе та Авіаційний медичний центр, Центр культури і мистецтв із залом на 1500 місць, Центр спорту та здоров’я, яхт-клуб і гуртки авiамоделювання та дельтапланеризму. Обіцяю, часу сумувати у вас тут не буде!

Освіта в НАУ – найкраща інвестиція в майбутнє! 

Проректор з корпоративного управління НАУ Володимир Шульга

Адреса: м. Київ, 03058, пр-т Космонавта Комарова, 1,

тел.: (044) 406–70–38, 497–41–05, 406–70–13, 406–79–80

E-mail: pk@nau.edu.ua

Web-сторінка: www.nau.edu.ua

Ліцензія МОН України серія АЕ № 636803 від 19.06.2015 р. (Акт узгодження переліку спеціальностей НАУ, затверджено МОН України 11.12.2015 р.)

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