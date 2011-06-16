Театральная площадь: художники и галереи или фонтан и клумбы?

Активисты намерены каждый вечер собираться в «Музейном квартале», продвигая в массы идею творческого пространства и тем самым протестуя против проекта сквера, который собирается реализовать городская власть.
В планах активистов постепенно благоустраивать эту территорию и наполнять ее творческим духом.
- Нам надо «намолить» место. Художники будут рисовать, поэты читать стихи, актеры играть, музыканты давать концерты, писатели общаться с читателями, - говорит один из организаторов этой творческой акции Вадим Дубоделов.
Активистов возмутил сам факт принятия проекта сквера без общественного обсуждения. Главный архитектор Сум Андрей Кривцов в начале этого года говорил о готовящемся конкурсе и о том, что, по его мнению, площадь должна стать живым пространством с зеленой зоной, где люди могут отдыхать. То, что проект, подготовленный под руководством А.Кривцова несколько лет назад (еще не в бытность его главным архитектором), станет единственным, для интересующихся этой темой стало неприятным сюрпризом.
- Это же историческая зона застройки. На все, что здесь планируется сделать, должно быть историко-градостроительное обоснование, которое утверждается в Министерстве культуры. Это сделано не было. Проект взяли без градостроительного совета, без общественных слушаний, без конкурса, - говорит Вадим. Дубоделов. - Автор так видит, и это его право. Его концепция сводится к тому, чтобы засыпать четыре бассейна землей и вокруг посадить какие-то растения. А на месте центрального газона сделать фонтан. И обставить все коваными лавочками. Может, это было хорошо в эпоху Харитоненко. А сейчас, по моему мнению, такой вариант не подходит. Но никакие другие мнения не рассматривались. Сделали тихо, достали из-под сукна проект двухлетней давности, а то и больше, и положили.
Второе, что меня больше всего возмущает: осенью прошлого года мы с автором идеи «Музейного квартала», архитектором Александром Антонцом, с Андреем Кривцовым были у городского головы. Он сказал: «Хорошо. Давайте, делаем всеукраинский конкурс на концептуальное решение этого пространства. Мы написали положение о конкурсе. Формально этим занималось управление архитектуры, а фактически Антонец писал эти условия. Нас поддержал Союз архитекторов Украины. Я уже не говорю, что нас личности поддержали – художники, архитекторы, которым эта идея интересна. Потому что это жемчужина, это последнее место в центральной части города, где пересекаются все четыре направления – идут потоки с Химгородка, Роменской, Кондратьева и Курской. Это транзитная зона. Мы рассчитывали, что весной будет объявлен конкурс. Однако в Prozorro объявили тендер на основании этого проекта. Вместо того чтобы сделать это место знаковым, чтобы объявить на всю Украину.
Возможно, у кого-то другая идея. Кто-то скажет: не нужен здесь Центр современного искусства, сделайте огромную детскую площадку или еще что-то… Это должно решаться на конкурсной основе.
Мы планировали конкурс провести в два этапа. Первый – это конкурс идей, где могут участвовать все: профессионалы и непрофессионалы; начиная от школьников, заканчивая пенсионерами. А уже на втором этапе, на основании победившей идеи, провести конкурс профессионалов.
Сейчас мы на Театральной площади хотим сделать арт-майданчик. Планируем поставить небольшой тент, чтобы здесь могли собираться художники, поэты, актеры, музыканты… Мы будем выходить с официальным предложением провести этот конкурс. Думаю, в этом году будут сделаны только коммуникации, не больше.
- Изначально ставился вопрос: где возьмем деньги? Мы со специалистами разговаривали, они оценили наш проект в 50 млн грн. Длительность исполнения – пять лет, - говорит В.Дубоделов. - Под землей помещения, равные по площади бассейнам фонтанов, высотой - 2,5 метра. Есть два входа (пусть они для технического обслуживания). Есть фундамент. Это уже 20 процентов строительства.
Городской голова говорит: нет таких денег в бюджете. А тут они с легкостью 30 млн тратят на то, чтобы просто засыпать землей бассейны и сделать сомнительный по эффективности глубинный фонтан. Уже в Европе никто не делает глубинных фонтанов. Только очень богатые люди могут это себе позволить.
Городская власть делает то, что умеет. Вот умеют они замащивать тротуарной плиткой. Почему бы Театральную площадь не замостить плиткой?! О вкусах, конечно, не спорят. Но важен подход. Почему два-три человека монополизируют право решать, что здесь должно быть? Я не против них как авторов одного из предложений. Если бы они победили в честной борьбе – другое дело.
Сейчас есть несколько концепций: наша – «Музейный квартал» с Центром современного искусства; у Владимира Быкова есть неплохая концепция: он хочет сделать большую площадку для прогулок. Это тоже может иметь право на жизнь.
Обидно! Кто назовет нас умными, когда, имея 1160 квадратных метров, мы просто их отбросим? И я скажу почему. Если выиграет их концепция, поверьте: через пару лет кто-то зайдет, выкупит эти подвалы под землей и сделает второй «Лабиринт». Умножьте 1 тыс. квадратов на 200 грн – 20 тыс. грн ежемесячно будет капать за просто так. Один раз вложили тысяч 50 и потом только в плюс. Я не против экономической целесообразности. Давайте сделаем здесь общественное пространство и запустим туда какую-то коммерцию. Но это все должно обсуждаться. Хотя бы экспертную группу собрали.
У нас на энтузиастов, на художников, на поэтов смотрят как на придурков: мол, ребята, зачем это вам надо? А зачем тратить деньги бестолково? Зачем за 13 млн. грн. мостить все плиткой, имея такое уникальное пространство?
Нужны идеи. К примеру: разобрать перекрытие, к 2,5 м над землей добавится еще один метр, и накрыть все это стеклянным куполом. У нас получится четыре шикарных зала с 3-метровым потолком.
Идею «Музейного квартала» с Центром современного искусства поддерживают общественный фонд «Сумы», Центр образования для взрослых, некоторые сотрудники Муниципальной галереи, поэтические, художественные, актерские студии, отдельные художники (Анна Гидора, Владислав Шерешевский, Алексей Малых, Борис Егиазарян, Петр Бевза и др.)
Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета в начале 2017 года провело тендер на строительные работы по реконструкции Театральной площади, результаты которого сейчас оспаривает Сумская местная прокуратура.
Сначала победителем электронного аукциона становится ПАО «Сумбуд» с ценовым предложением в 10,55 млн грн. Затем тендерный комитет отдает победу ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко» с предложением в 8,5 млн грн. И в конечном итоге договор был заключен с ООО "Зенит-Брук" (предприятие, ведущее работы по проекту «Евродвор») с предложением в 13,4 млн грн. Срок выполнения работ - март-декабрь 2017 года. Прокуратура в судебном порядке требует признать недействительными результаты и договор госзакупки.
- У нас нет особой надежды на судебную остановку строительства. Мы выходим на общественную площадь. Я привез лопаты, метлы, секатор, топор – будем убирать. Будем творчески обустраивать пространство. Все, кому интересно, могут приходить, - резюмирует Вадим Дубоделов.
О том, что Театральную площадь собираются ремонтировать, стало известно 30 января 2017 года, когда был подписан протокол о намерениях по ее комплексной реконструкции.
«Только что подписал протокол о намерениях по комплексной реконструкции Театральной площади вместе с Сумским областным советом и Сумской областной государственной администрацией.
В этом году за счет областного бюджета будет завершена реконструкция Академического театра имени М.С. Щепкина, а городская власть возьмется за Театральную площадь.
Уверен, что такое объединение усилий даст хороший результат!» - cобщил тогда мэр Сум Александр Лысенко на своей странице в Фейсбуке.
Согласно проекту, ремонт Театральной площади включает и создание «евродворов» домов №№4, 6 и 8 на ул. Г.Кондарьева. По проекту старые фонтаны должны быть видоизменены, в ансамбле запланирована одна контактная конструкция. Весь участок будет замощен разноцветной мозаикой. Дополнят внешний вид площади современный газон и современный ландшафтный дизайн. Об активном движении транспорта здесь придется забыть – движение будет односторонним.
Первый этап глобальной реконструкции одной из главных площадей Сум, которая началась в мае 2017 года, по прогнозам специалистов управления капитального строительства, закончится в сентябре, ко Дню города. Полный объем работ обещают сдать в 2018 году.
В ремонт-2017 вложат 13 млн грн из городского бюджета.
Реконструкция стартовала в начале мая: 3 мая дорожники приступили к подготовительным работам, начали срывать бордюры и снимать бетонные плиты. Под ними уложили новые коммуникации, чтоб «на века».
Спустя две недели после старта мэр Сум решил спросить мнение сумчан о будущем площади.
На странице мэра в Фейсбуке появился вопрос к сумчанам: «Театральная площадь - будущая изюминка города. Работы идут полным ходом. Но есть вопрос: пешеходная или проезжая?»
То есть спустя две недели после начала работ мэр города задумался, что же будет на отремонтированной площади? Это очень похоже на ситуацию вокруг МЦ «Романтика», на ремонт которой выделили десятки миллионов гривен, но что там будет, до сих пор никто не знает.
В конце июня Сумской местной прокуратурой в результате изучения состояния законности процедуры закупки строительных работ «Реконструкция Театральной площади» и «Реконструкция здания молодежного центра «Романтика» был выявлен ряд существенных нарушений. В связи с этим в Хозяйственный суд Сумской области прокуратура подала иски о признании недействительными результатов государственных закупок строительных работ.
Пока идут судебные разбирательства, ремонт продолжается…
Тем временем уже приступили к замощению евродворов многоэтажек на ул. Кондратьева. На Театральной площади проложили коммуникации.
«Думаю, что работы закончим ко Дню города. Фонтаны в этом году ремонтировать не будут. Рассматривается инвестиционный проект. Склонен к тому, чтобы привлечь инвестора и продать подземные помещения под фонтанами на конкурсе или аукционе. Есть 70% наработки по этому проекту», — сообщил первый заместитель мэра Владимир Войтенко.
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