Театральная площадь: художники и галереи или фонтан и клумбы? Начатая городскими властями реконструкция Театральной площади вызвала протест творческой общественности города

Активисты намерены каждый вечер собираться в «Музейном квартале», продвигая в массы идею творческого пространства и тем самым протестуя против проекта сквера, который собирается реализовать городская власть.

В планах активистов постепенно благоустраивать эту территорию и наполнять ее творческим духом.

- Нам надо «намолить» место. Художники будут рисовать, поэты читать стихи, актеры играть, музыканты давать концерты, писатели общаться с читателями, - говорит один из организаторов этой творческой акции Вадим Дубоделов.

Культурное решение для культурного места

Активистов возмутил сам факт принятия проекта сквера без общественного обсуждения. Главный архитектор Сум Андрей Кривцов в начале этого года говорил о готовящемся конкурсе и о том, что, по его мнению, площадь должна стать живым пространством с зеленой зоной, где люди могут отдыхать. То, что проект, подготовленный под руководством А.Кривцова несколько лет назад (еще не в бытность его главным архитектором), станет единственным, для интересующихся этой темой стало неприятным сюрпризом.

- Это же историческая зона застройки. На все, что здесь планируется сделать, должно быть историко-градостроительное обоснование, которое утверждается в Министерстве культуры. Это сделано не было. Проект взяли без градостроительного совета, без общественных слушаний, без конкурса, - говорит Вадим. Дубоделов. - Автор так видит, и это его право. Его концепция сводится к тому, чтобы засыпать четыре бассейна землей и вокруг посадить какие-то растения. А на месте центрального газона сделать фонтан. И обставить все коваными лавочками. Может, это было хорошо в эпоху Харитоненко. А сейчас, по моему мнению, такой вариант не подходит. Но никакие другие мнения не рассматривались. Сделали тихо, достали из-под сукна проект двухлетней давности, а то и больше, и положили.

Второе, что меня больше всего возмущает: осенью прошлого года мы с автором идеи «Музейного квартала», архитектором Александром Антонцом, с Андреем Кривцовым были у городского головы. Он сказал: «Хорошо. Давайте, делаем всеукраинский конкурс на концептуальное решение этого пространства. Мы написали положение о конкурсе. Формально этим занималось управление архитектуры, а фактически Антонец писал эти условия. Нас поддержал Союз архитекторов Украины. Я уже не говорю, что нас личности поддержали – художники, архитекторы, которым эта идея интересна. Потому что это жемчужина, это последнее место в центральной части города, где пересекаются все четыре направления – идут потоки с Химгородка, Роменской, Кондратьева и Курской. Это транзитная зона. Мы рассчитывали, что весной будет объявлен конкурс. Однако в Prozorro объявили тендер на основании этого проекта. Вместо того чтобы сделать это место знаковым, чтобы объявить на всю Украину.

Возможно, у кого-то другая идея. Кто-то скажет: не нужен здесь Центр современного искусства, сделайте огромную детскую площадку или еще что-то… Это должно решаться на конкурсной основе.

Мы планировали конкурс провести в два этапа. Первый – это конкурс идей, где могут участвовать все: профессионалы и непрофессионалы; начиная от школьников, заканчивая пенсионерами. А уже на втором этапе, на основании победившей идеи, провести конкурс профессионалов.

Сейчас мы на Театральной площади хотим сделать арт-майданчик. Планируем поставить небольшой тент, чтобы здесь могли собираться художники, поэты, актеры, музыканты… Мы будем выходить с официальным предложением провести этот конкурс. Думаю, в этом году будут сделаны только коммуникации, не больше.

Цена идеи

- Изначально ставился вопрос: где возьмем деньги? Мы со специалистами разговаривали, они оценили наш проект в 50 млн грн. Длительность исполнения – пять лет, - говорит В.Дубоделов. - Под землей помещения, равные по площади бассейнам фонтанов, высотой - 2,5 метра. Есть два входа (пусть они для технического обслуживания). Есть фундамент. Это уже 20 процентов строительства.

Городской голова говорит: нет таких денег в бюджете. А тут они с легкостью 30 млн тратят на то, чтобы просто засыпать землей бассейны и сделать сомнительный по эффективности глубинный фонтан. Уже в Европе никто не делает глубинных фонтанов. Только очень богатые люди могут это себе позволить.

Городская власть делает то, что умеет. Вот умеют они замащивать тротуарной плиткой. Почему бы Театральную площадь не замостить плиткой?! О вкусах, конечно, не спорят. Но важен подход. Почему два-три человека монополизируют право решать, что здесь должно быть? Я не против них как авторов одного из предложений. Если бы они победили в честной борьбе – другое дело.

Сейчас есть несколько концепций: наша – «Музейный квартал» с Центром современного искусства; у Владимира Быкова есть неплохая концепция: он хочет сделать большую площадку для прогулок. Это тоже может иметь право на жизнь.

Обидно! Кто назовет нас умными, когда, имея 1160 квадратных метров, мы просто их отбросим? И я скажу почему. Если выиграет их концепция, поверьте: через пару лет кто-то зайдет, выкупит эти подвалы под землей и сделает второй «Лабиринт». Умножьте 1 тыс. квадратов на 200 грн – 20 тыс. грн ежемесячно будет капать за просто так. Один раз вложили тысяч 50 и потом только в плюс. Я не против экономической целесообразности. Давайте сделаем здесь общественное пространство и запустим туда какую-то коммерцию. Но это все должно обсуждаться. Хотя бы экспертную группу собрали.

У нас на энтузиастов, на художников, на поэтов смотрят как на придурков: мол, ребята, зачем это вам надо? А зачем тратить деньги бестолково? Зачем за 13 млн. грн. мостить все плиткой, имея такое уникальное пространство?

Нужны идеи. К примеру: разобрать перекрытие, к 2,5 м над землей добавится еще один метр, и накрыть все это стеклянным куполом. У нас получится четыре шикарных зала с 3-метровым потолком.

Идею «Музейного квартала» с Центром современного искусства поддерживают общественный фонд «Сумы», Центр образования для взрослых, некоторые сотрудники Муниципальной галереи, поэтические, художественные, актерские студии, отдельные художники (Анна Гидора, Владислав Шерешевский, Алексей Малых, Борис Егиазарян, Петр Бевза и др.)