Сумчане молча согласились с подорожанием услуг КП «Горводоканал» Открытые слушания о повышении тарифов и утверждении инвестиционной программы на 2018 год, организованные 23 августа в актовом зале предприятия, прошли как по маслу.

«По итогам обсуждения была принята резолюция о поддержке изменений в тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод, тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотведению (с использованием внутридомовых систем) и проекта инвестиционной программы на 2018 год», - сообщается на сайте предприятия.

С 1 января 2018 года КП «Горводоканал» планирует повысить тарифы на водоснабжение на 42 копейки, на водоотведение – на 69 копеек, на услуги централизованного снабжения холодной водой (с использованием внутридомовых систем) – на 23 копейки и централизованное водоотведение (с использованием внутридомовых систем) – на 77 копеек за кубометр.

На открытые слушания, необходимые КП «Горводоканал» для пересмотра тарифов по процедуре, утвержденной НКРЭКУ, зарегистрировалось всего 22 человека, включая журналистов. По ходу выступлений представителей «Горводоканала», которые зачитывали информацию, размещенную на сайте предприятия (здесь и здесь),

собравшиеся не задали ни одного вопроса. Поэтому мероприятие заняло меньше времени, чем даже планировали организаторы. Пара вопросов, заданная в конце одним из сумских активистов, с натяжкой тянула на «общественное обсуждение». Особенно в сравнении со страстями, кипящими вокруг повышения тарифов ООО «Сумытеплоэнерго».

Даже руководство «Горводоканало» было удивлено такому равнодушному отношению сумчан к их инициативе. Как отметил председательствующий на слушаниях главный инженер КП «Горводоканал» Иосиф Тысивский (директор предприятия Анатолий Сагач на слушаниях отсутствовал), замечания и предложения по вопросам, вынесенным на открытые слушания, можно было направлять в адрес предприятия с 8 до 22 августа, однако ни одного обращения по существу не поступило.

Тем не менее процедура проведения открытого обсуждения соблюдена. Слушания состоялись с участием горожан, руководства предприятия, представителя органов местного самоуправления в лице заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Александра Журбы и представителя НКРЭКУ в Сумской области Юрия Коверги. Теперь КП «Горводоканал» вправе направить протокол слушаний в НКРЭКУ и ждать решения Национальной комиссии. Как объяснил Ю.Коверга журналистам, оно может быть как позитивным для предприятия-поставщика, так и негативным. Кроме того, возможен и такой вариант: комиссия не успеет рассмотреть в этом году предложения КП «Горводоканал» о повышении тарифов с 1 января 2018 года, как это было в предыдущий раз (последнее повышение тарифов предприятию утвердили с 15 апреля 2017-го, в то время как документы подавались в 2016 году).

По информации начальника планово-экономического отдела КП «Горводоканал» Людмилы Наталухи, с 1 января 2018 года планируется следующий рост тарифов:

- на централизованное водоснабжение – на 5,6% (2017 год - 7,512 грн/м куб с НДС), услуги централизованного снабжения холодной водой (с использованием внутридомовых систем) – на 2,9% (2017 -7,968 грн./м куб с НДС);

- на централизованное водоотведение – на 11,5% (2017 года - 5,976 грн./м куб с НДС), услуги централизованного водоотведения (с использованием внутридомовых систем) – на 12,1% (2017 год - 6,336 грн./м куб с НДС).

Как сообщил начальник производственно-технического отдела КП «Горводоканал» Юрий Ульянченко, общая сумма средств, которую предприятие планирует потратить на выполнение инвестиционной программы в 2018 году составляет 10,821 тыс. грн (распределяется примерно поровну на водоснабжение и водоотведение).

Инвестиционная программа предусматривает переоснащение ряда водозаборов (Токаревского, Лепеховского, Лучанского и др.) и канализационных насосных станций, создание автоматизированной системы диспетчерского управления техническими процессами, а также приобретение транспортных средств спецназначения.

По расчетам Горводоканала, после реализации инвестиционной программы в конце 2018 года за счет уменьшения прямых материальных затрат на электроэнергию (для водоснабжения на сумму свыше 3 млн грн, для водоотведения - свыше 481 тыс.грн) станет возможным понижение тарифа на водоснабжение на 23 копейки, а услуга на водоотведение может снизиться на 4 копейки. Это может произойти при условии неизменности всех остальных составляющих тарифа. При этом предприятие не планирует увеличивать остальные затраты (на оплату труда, социальные мероприятия, амортизацию основных производственных средств, административные затраты и пр.) Примечательно, что расчетная прибыль предприятия равна нулю.

- У нас тарифы с нулевой рентабельностью всегда, а поскольку скачут цены, мы терпим убытки, - объяснил И.Тысивский.