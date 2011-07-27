Осторожно, бешенство! Берегитесь диких животных Учитывая то, что начался сезон сбора грибов, находясь в лесу, нужно избегать контакта с животными, обращать внимание на поведение диких животных, и остерегаться тех, которые ведут себя неадекватно, так как они могут быть больны бешенством.

В Сумской области с начала 2017 года зарегистрировано 15 случаев бешенства, из них у диких животных 4 случая (2 енота, 2 лисы), сообщает сайт управления Госпродпотребслужбы в Сумской области.

Что такое?

Необходимо знать, что появление диких животных с нетипичным поведением, особенно днем, потеря страха перед человеком - один из характерных признаков заболевания их бешенством.

Бешенство (rabies - водобоязнь, сказ, гидрофобия) - острая инфекционная болезнь, которая поражает центральную нервную систему и завершается летально; передается от больных животных путем укуса или ослюнения кожи или слизистых оболочек, особенно при наличии на них микротравм.

Различают природный тип бешенства (сильватичный), очаги которого формируются за счет диких животных и антропургичный (городской) тип, очаги которого поддерживаются домашними и сельскохозяйственными животными. Резервуаром вируса бешенства являются различные, преимущественно хищные животные: волк, лиса, шакал, енотовидная собака, рысь, дикий кот, скунс, куница, барсук, ласка, хорек, мышевидные грызуны, горностай и др. Больные бешенством животные выделяют вирус со слюной в большом количестве и передают его к другому хозяину, преимущественно через укус. Такие животные агрессивны и значительно чаще, по сравнению со здоровыми, нападают на людей и животных.

Как бороться?

Для предотвращения заболевания бешенством после укуса человека или ослюнения его кожи и слизистых оболочек бешеным, подозрительным на бешенство или неизвестным животным применяют комплекс профилактических мероприятий. Рану после укуса тщательно обрабатывают: промывают чистой водой с хозяйственным мылом и дезинфицируют раствором йода спиртовым, спиртом, раствором перманганата калия, перекисью водорода и сразу обращаются в больницу. В течение 3 суток не следует рассекать или отсекать края раны, накладывать швы и т.п., поскольку в это время возбудитель еще находится в месте входных ворот, и указанные манипуляции, повреждая нервные окончания, могут способствовать миграции возбудителя. Далее срочно назначают курс серо- и вакцинопрофилактики.

Что с животными?

Собаки, кошки и другие животные, которые покусали людей или животных, должны быть немедленно доставлены их владельцами (предприятием, учреждением, организацией и др.) или лицами, которые занимаются отловом бродячих собак и кошек, в ближайшее учреждение государственной ветеринарной медицины для осмотра и карантина в течение 10 дней.

В отдельных случаях, при наличии заграждений двора или помещения, с разрешения учреждения государственной ветеринарной медицины животное, которое покусало людей или других животных, может быть оставлено под расписку у владельца при условии, что он обязуется содержать его на привязи или в изолированном помещении на протяжении 10 дней и позволять специалисту ветеринарной медицины осуществлять надзор за этим животным.