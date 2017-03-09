С новым ученым годом!

В Сумах, по данным управления образования и науки Сумского горсовета, 3056 первоклассников, что на 80 больше, чем в прошлом году. Всего в городе свыше 25 тыс. школьников.
Школьное образование в Сумах представлено 44 учреждениями, из них - четыре гимназии, 10 специализированных школ, 19 общеобразовательных, одна вечерняя, одна специальная школа для детей с особыми потребностями, один лицей, восемь учебно-воспитательных комплексов (УВК). Углубленным изучением предметов охвачено больше 7 тыс. учащихся 8-9-х классов из 25-ти учебных заведений. Профильным обучением – больше 2,6 тыс. учащихся 10-11-х классов из 30-ти школ.
По информации начальника управления образования и науки Сумского горсовета Антонины Данильченко, согласно решению Сумского горсовета от 29 марта 2017 № 1850-МР «О преподавании на государственном языке базовых дисциплин в общеобразовательных учебных заведениях города Сумы» в школах №№ 18, 30, Сумской классической гимназии, УВК «Просперитас» с 1 сентября 2017 года 46 классов будут переведены на обучение на украинском языке. Для организации надлежащего учебно-воспитательного процесса из резервного фонда Министерства образования и науки Украины выделено 10,5 тыс. учебников, что составляет 90% от потребности. Остальные учебники предусмотрено закупить за средства Сумского горсовета.
В связи с изменениями приоритетов развития начального образования, по инициативе Министерства образования и науки Украины в практику образовательного процесса внедряется пилотный проект интегрированного обучения первоклассников. Его участниками стали 100 школ Украины, среди них – сумская школа № 27. К всеукраинскому экспериментальному образовательному проекту под эгидой Института педагогики Национальной академии педагогических наук Украины «На крыльях успеха» присоединились коллективы школ № 30 и № 23. А с 1 сентября следующего года все первоклассники страны будут учиться по новому Государственному стандарту начального общего образования. Базовыми ценностями новой школы должны стать детство, радость, личность, здоровье, безопасность. Учебный процесс должен происходить с учетом возрастных особенностей детей, с привлечением их к активным самостоятельным действиям. А познавательная активность - приносить радость. Увеличится время на двигательную и творческую деятельность. Вместо послушания у учащихся будет поощряться автономность и независимое мышление. Учитель должен создать атмосферу доверия и взаимоуважения; выступить тренером, наставником, уважающим личность ученика.
Как отмечали сумские учителя на традиционной августовской педагогической конференции, прошедшей в Театре юного зрителя 30 августа, принципы работы новой украинской школы, о которых заговорили еще накануне прошлого учебного года, основываются на развитии у школьников 10-и образовательных компетенций, которые в свою очередь базируются на восьми компетенциях европейского образования.
Так, согласно рекомендациям Европейского парламента и Совета Европы по формированию таких ключевых компетентностей, Концепцией новой украинской школы предусмотрены следующие 10: общение на государственном (и родном, в случае различия) языке, общение на иностранных языках, математическая грамотность, компетентность в естественных науках и технологиях, информационно-цифровая компетентность, умение учиться на протяжении жизни. А также социальные и общественные компетентности, предприимчивость, общекультурная, экологическая грамотность и здоровый образ жизни.
По определению министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, компетентности - это динамическая комбинация знаний, умений, ценностей, которые определяют способность личности успешно решать жизненные проблемы, способность в дальнейшем учиться и проводить профессиональную деятельность.
Судя по докладам сумских педагогов на августовской педагогической конференции, учителя понимают, что школа должна сталь не механизмом подавления личности и зарождения комплексов, а местом, где бы дети информационной эпохи в комфортной среде вместе с педагогами могли строить свое будущее.
- Сегодня совсем неактуальна и даже архаична формула «Я - учитель, ты - ученик». В противовес ей заняла твердые позиции формула успеха «Учитель + ученики = партнеры», т.к. именно она содействует формированию и развитию личности, способной полноценно реализоваться в жизни, – говорит учитель украинского языка и литературы Сумской гимназии №1 Алла Баева и отмечает, что в образовательном пространстве актуальным стало понятие «мотивированный учитель». - В Концепции «Новая украинская школа» вторым компонентом обновленной школы указано «мотивированный учитель, имеющий свободу творчества и профессионально развивается». Таким образом, мотивированный учитель должен найти ответы на следующие вопросы: зачем я работаю, для чего это я делаю, иметь желание учиться и учить.
При этом Алла Баева выделила важные на ее взгляд ступени к мотивации учителя – это самообразование (в большей степени он-лайн); общение с коллегами, учениками, родителями; участие в профессиональных конкурсах; обмен опытом в новых дискуссионных форматах (к примеру EdCamp); ученики-партнеры.
- Учитель, который «не горит» желанием поддержать ученика на пути познания, обучения, развития, никаких положительных сдвигов в формировании личности воспитанника не сделает, - считает педагог. - От мотивации ученика зависит его успешность, глубина и прочность знаний, желание и способность учиться на протяжении всей жизни. А это важно, так как, согласно современным исследованиям, результаты деятельности человека только на 20% зависят от интеллекта, а на 70-80% - от мотивации. Если будешь «гореть» своим делом сам - «зажжешь» интересом и желанием развиваться своих учеников.
По результатам ВНО-2017 Сумы заняли третье место среди областных центров после Киева и Львова. Пять выпускников – школ № 1 и № 6, а также Сумской классической гимназии - получили по 200 баллов по математике, биологии, английскому языку. По итогам ВНО и годового оценивания 31 ученик награжден золотой медалью, 21 - серебряной. Документы о полном общем среднем образовании получил 1331 выпускник 11-х классов.
По данным управления образования и науки Сумского горсовета, городской банк «Одаренность» насчитывает 2445 учеников, из них 269 - победители олимпиад, 96 - слушатели территориального отделения Малой академии наук Украины, 1729 - победители творческих конкурсов, 351 - победители спортивных соревнований. За высокие достижения восемь человек получают стипендию Президента Украины, один - стипендию имени Тараса Шевченко, четыре - стипендию главы Сумской облгосадминистрации, 20 - стипендию Сумского городского головы.
На финальном (IV) этапе всеукраинских ученических олимпиад 29 учеников сумских школ удостоились 17 дипломов. Это - ученики классической гимназии (шесть дипломов), школ № 10 (три диплома), № 7 (два диплома). По одному диплому завоевали ученики Сумской гимназии № 1, школ №№ 9, 25, 18, 21, 22, 27. Сразу двух победителей подготовила учитель математики Сумской классической гимназии Панченко Татьяна Ивановна.
По информации начальника управления образования и науки Сумского горсовета Антонины Данильченко, в 2017 году из разных бюджетов для учебных учреждений городской системы образования на проведение капитальных ремонтов крыш, инженерных сетей, фасадов, помещений, пищеблоков, прачечных и пр. выделено 33, 631млн. грн. На приобретение мультимедийных и компьютерных комплексов, оборудование для пищеблоков и прачечных, мебели, музыкальных инструментов, оснащения кабинета охраны зрения офтальмологическим оборудованием выделено 3,463млн. грн. В результате освоения этих сумм многие учебные учреждения города встретили учеников обновленными.
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