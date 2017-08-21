От скрепки до квартиры в Сумах – доступные покупки без проблем До изобретения денег люди вынуждены были заниматься натуральным обменом: я – тебе шкуру и мясо, а ты – мне пшеницу и фрукты. После все значительно упростилось. Второй по значимости переворот в торговых отношениях произошел после изобретения торговых онлайн-площадок.

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