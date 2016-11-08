Что думает общество об украинской медицине?

Таковы результаты опроса «Оценка медицинской сферы в Украине», проведенного социологической группой «Рейтинг» в июле-августе 2017 года. По данным «Рейтинга», было опрошено (face-to-face) 1200 жителей Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,8%.
Анализ результатов исследования позволяет утверждать: подавляющее большинство опрошенных (71%) больше доверяет советам по лечению или ведению здорового образа жизни, полученным от родственников и друзей. Почти такое же высокое доверие в контексте советов по лечению респонденты выражают и к медицинским работникам: врачам скорой помощи доверяют больше всего - 68% опрошенных, квалифицированным медсестрам - 66%, фармацевтам и аптекарям - 65%, семейным врачам и терапевтам - меньше всего среди медработников - 63%. Интересно, что половина опрошенных (51%) доверяет советам преподавателей медицинских специальностей, еще почти столько же (46%) - спортсменам. Советам священников и служителей церкви доверяет треть опрошенных (31%), а вот к народным целителям и экстрасенсам прислушиваются 15%. Лишь 4% отметили, что доверяют советам по лечению или ведению здорового образа жизни народным депутатам.
Родственникам и друзьям больше доверяют на юге, а также люди старшего возраста и с относительно низкими доходами. Советам медработников больше всего доверяют на востоке, люди старшего возраста, преимущественно женщины и те, кто имеет средние или высокие доходы. Преподавателям медицинских специальностей и спортсменам более склонны доверять молодежь и люди среднего возраста, преимущественно мужчины и лица с относительно высоким уровнем дохода. К советам священников традиционно больше прислушиваются на западе, старшее поколение, преимущественно женщины. Информации, полученной от народных целителей, сравнительно больше склонны доверять на востоке, люди среднего и старшего возраста, больше женщины, чем мужчины.
Почти половина опрошенных (46%) не доверяет гомеопатии как системе лечения. В то же время почти треть (30%) опрошенных все же выражает доверие к этой альтернативной лечебной системе - таких больше на востоке, среди женщин и пожилых людей. Четверть (24%) не определилась с ответом.
Больше половины опрошенных (57%) знают своего семейного врача или терапевта. Наибольшая осведомленность наблюдается на востоке, среди горожан, женщин и людей старшего возраста.
У абсолютного большинства опрошенных (93%) отсутствует частная медицинская страховка, соответственно имеют ее лишь 7%. Следует отметить, что даже среди респондентов с более или менее высокими доходами (больше 5 тыс. грн) тех, кто имеет медицинскую страховку, только 11%. При этом больше половины респондентов отмечают, что даже при наличии медицинской страховки посещали бы врачей так же, как обычно. Треть отмечает, что делали это чаще, 6% - наоборот, реже.
Значительно возросло количество утверждающих, что лечение для них и их семьи обходится очень дорого: с 39% в октябре прошлого года до 61%. Такую озабоченность выражают больше в центре и на юге, пожилые люди и те, кто имеет низкие доходы и у кого нет частной страховки. Лишь 13% респондентов отметили, что лечение для них является более или менее доступным по стоимости. Даже половина тех, кто имеет медицинскую страховку, заявили, что лечение им обходится очень дорого.
Среди правительственных инициатив в медицинской сфере респонденты больше осведомлены о введении системы бесплатного предоставления лекарств от диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний по рецепту врача (77%) и введение общегосударственного медицинского страхования (61%). Половина опрошенных знают о таких инициативах, как увеличение заработной платы врачей путем внедрения механизма контрактов и введения строгого контроля над общественными фондами для строительства Охматдет (54% и 50% соответственно по сравнению с 36% и 23% в мае 2017-го).
Больше не знают, чем знают респонденты о введении референтного ценообразования на лекарственные средства, чтобы гарантировать справедливость и адекватность розничной цены в соответствии с соглашениями между Министерством здравоохранения и фармацевтическими компаниями. Такая же картина и с информированностью о заключении контрактов между пациентами и врачами, что будет гарантировать получение бесплатного лечения в первичном звене. Также респонденты продемонстрировали низкую осведомленность о создании центров общественного здоровья в каждой области, целью которых является в первую очередь предупреждение заболеваний, предотвращение эпидемий и популяризация здорового образа жизни, а также о формировании госпитальных округов с одной многопрофильной больницей в каждой области и 4-5 больницами интенсивного лечения второго уровня (по одной в каждом госпитальном округе) для предоставления услуг неотложной круглосуточной помощи.
Меньше всего опрошенные осведомлены о предоставлении субсидий на медицинские услуги внутренне перемещенным лицам из Донбасса и Крыма и внедрение стандартизированных протоколов на базе «доказательной медицины» для лечения всех заболеваний. В то же время стоит отметить, что осведомленность об инициативах правительства по реформированию медицинской сферы выросла за последние три месяца.
Среди указанных инициатив опрошенные больше всего поддерживают введение системы бесплатного (или с небольшой доплатой) предоставления лекарств от диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний по рецепту врача и введение строгого контроля над общественными фондами для строительства Охматдет (91% и 89% соответственно). Создание Центров общественного здоровья и введение референтного ценообразования на лекарства поддерживают по 77% опрошенных; предоставление субсидий на медицинские услуги внутренне перемещенным лицам из Донбасса и Крыма - 71%; введение общегосударственного медицинского страхования - 69%; введение стандартизированных протоколов лечения и увеличение заработной платы врачей через внедрение механизма контрактов - по 67%; заключение контрактов с целью получения бесплатного лечения в первичном звене - 57%; основание госпитальных округов - 44%.
Поддержка всех правительственных инициатив по сравнению с маем этого года существенно возросла. При этом зависимость между уровнем осведомленности и поддержки прямо пропорциональна: чем больше люди знают о тех или иных инициативах, тем больше они их поддерживают. Более того, подавляющее большинство опрошенных (77%) поддерживает законопроекты, в состав которых входят перечисленные 10 инициатив, 15% не поддерживают, 12% не определились. Поддержка данных законопроектов несколько выше на западе, среди женщин, молодежи и людей среднего возраста, людей со средними и высокими доходами и тех, в чьих семьях есть медики. Самая низкая поддержка - на востоке.
Половина опрошенных (53%) убеждена, что государственные расходы на медицину должны формироваться по принципу «деньги следуют за пациентом» (больше всего эту гипотезу поддерживают на западе), тогда как 20% полагают, что государственные расходы на медицину должны формироваться, исходя из количества государственных медицинских учреждений и количества больничных коек в них (больше всего на востоке); 11% не поддержали ни один из механизмов, 16% не определились с ответом.
При возможности выбирать систему стандартизированных протоколов больше половины опрошенных (58%) предпочли бы международную систему (таких больше среди молодежи и городских жителей), тогда как отечественную - только 20%, еще четверть - не определились.
Абсолютное большинство опрошенных (97%) поддерживают инициативу, что помощь должна предоставляться всем лицам независимо от их материального положения.
Инициативу об открытии информации о благотворительных взносах государственных служащих на медицинские нужды поддерживают 84% респондентов; распределение расходов на лечение таким образом, что 70% платит государство, а 30% (или меньше) пациент, поддерживают 83%; приоритетное финансирование на лечение ветеранов АТО - 82%; отсутствие налогообложения благотворительных взносов на медицинскую помощь - 81%; систему, по которой деньги из бюджета будут «идти за пациентом» - 80%; налоговые льготы для предприятий, которые оплачивают страхование здоровья своих работников, и создание специального государственного фонда для лечения ветеранов АТО - по 79%; получение большего пространства для самоуправления больницами и медицинскими учреждениями - 67%.
Меньше всего поддерживают инициативы о том, что медицинские работники должны иметь право работать на принципах предпринимательства и платить меньшие налоги (51%) и государство может отказаться оплачивать лечение в случае, если человек пренебрегает своим здоровьем (44%).
Поддерживают вакцинацию детей против таких болезней, как полиомиелит, корь, туберкулез, гепатит B, дифтерия и другие, 84%. Лишь 11% не поддерживают этот вид профилактики. 75% считают, что прививки должны быть обязательным, 15% не поддерживают эту идею, 10% не определились.
Больше половины (56%) заявили, что у них не требовали взятки за лечение или медицинские услуги в течение последних 12 месяцев. В то же время 20% опрошенных отметили наличие фактов коррупции, еще 22% - не посещали врачей в течение этого периода. Больше всего тех, кто заявил о вымогательстве врачами взятки на юге (25%), меньше всего на востоке - 14%.
Подавляющее большинство опрошенных (73%) поддержало распространенную за рубежом систему, когда граждане официально оплачивают часть расходов за полученную медицинскую помощь. При этом среди поддерживающих введение подобной системы 43% готовы оплатить от 1 до 10% расходов на лечение, 14% - не больше 20%, 17% - не больше 30%, 9% - не больше 50%. Вообще не готовы оплачивать часть расходов на лечение 9%, еще 8% не определились. При этом три четверти (78%) опрошенных поддержали бы такую систему распределения расходов на лечение между государством и пациентом, если бы она защищала от необходимости давать взятки врачам.
Право человека на пожертвование своих органов после смерти, чтобы спасти или улучшить жизнь других людей, поддерживают четверть, не поддерживают 63% респондентов, 12% не определились. Больше тех, кто поддерживает такую практику, на западе, среди молодежи, мужчин, более состоятельных и тех, у кого в семье есть медики.
О поддержке инициативы, чтобы к водителям скорой помощи ставилось требование закончить медицинские курсы по оказанию первой помощи и помощи при получении травм (а не просто чтобы они были водителями), заявили 80% опрошенных; 16% - не поддерживают эту идею, 4% не определились.
Инициативу по созданию фельдшерской службы, как в странах Запада, услуги которой используются для оказания первой медицинской помощи при травматических ситуациях, чтобы спасти жизнь пациента, пока он не получит полноценного и независимого лечения в отделении скорой помощи, поддерживают 85%. Лишь 7% выступают против такой идеи, 8% не определились.
По сравнению с маем этого года с 49 до 57% выросло количество тех, кто считает Министерство здравоохранения важным для себя и своих семей. В свою очередь, 34% опрошенных в августе высказали противоположное мнение.
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