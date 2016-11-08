Что думает общество об украинской медицине? По результатам общеукраинского исследования почти половина опрошенных (47%) отметили, что за последние два года общее качество государственных медицинских услуг в стране ухудшилось, лишь 10% увидели улучшения, треть (34%) считают, что ничего не изменилось, 9% затруднились ответить.

Таковы результаты опроса «Оценка медицинской сферы в Украине», проведенного социологической группой «Рейтинг» в июле-августе 2017 года. По данным «Рейтинга», было опрошено (face-to-face) 1200 жителей Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,8%.

Кому доверяют свое здоровье

Анализ результатов исследования позволяет утверждать: подавляющее большинство опрошенных (71%) больше доверяет советам по лечению или ведению здорового образа жизни, полученным от родственников и друзей. Почти такое же высокое доверие в контексте советов по лечению респонденты выражают и к медицинским работникам: врачам скорой помощи доверяют больше всего - 68% опрошенных, квалифицированным медсестрам - 66%, фармацевтам и аптекарям - 65%, семейным врачам и терапевтам - меньше всего среди медработников - 63%. Интересно, что половина опрошенных (51%) доверяет советам преподавателей медицинских специальностей, еще почти столько же (46%) - спортсменам. Советам священников и служителей церкви доверяет треть опрошенных (31%), а вот к народным целителям и экстрасенсам прислушиваются 15%. Лишь 4% отметили, что доверяют советам по лечению или ведению здорового образа жизни народным депутатам.

Родственникам и друзьям больше доверяют на юге, а также люди старшего возраста и с относительно низкими доходами. Советам медработников больше всего доверяют на востоке, люди старшего возраста, преимущественно женщины и те, кто имеет средние или высокие доходы. Преподавателям медицинских специальностей и спортсменам более склонны доверять молодежь и люди среднего возраста, преимущественно мужчины и лица с относительно высоким уровнем дохода. К советам священников традиционно больше прислушиваются на западе, старшее поколение, преимущественно женщины. Информации, полученной от народных целителей, сравнительно больше склонны доверять на востоке, люди среднего и старшего возраста, больше женщины, чем мужчины.

Почти половина опрошенных (46%) не доверяет гомеопатии как системе лечения. В то же время почти треть (30%) опрошенных все же выражает доверие к этой альтернативной лечебной системе - таких больше на востоке, среди женщин и пожилых людей. Четверть (24%) не определилась с ответом.

Лечение обходится очень дорого

Больше половины опрошенных (57%) знают своего семейного врача или терапевта. Наибольшая осведомленность наблюдается на востоке, среди горожан, женщин и людей старшего возраста.

У абсолютного большинства опрошенных (93%) отсутствует частная медицинская страховка, соответственно имеют ее лишь 7%. Следует отметить, что даже среди респондентов с более или менее высокими доходами (больше 5 тыс. грн) тех, кто имеет медицинскую страховку, только 11%. При этом больше половины респондентов отмечают, что даже при наличии медицинской страховки посещали бы врачей так же, как обычно. Треть отмечает, что делали это чаще, 6% - наоборот, реже.

Значительно возросло количество утверждающих, что лечение для них и их семьи обходится очень дорого: с 39% в октябре прошлого года до 61%. Такую озабоченность выражают больше в центре и на юге, пожилые люди и те, кто имеет низкие доходы и у кого нет частной страховки. Лишь 13% респондентов отметили, что лечение для них является более или менее доступным по стоимости. Даже половина тех, кто имеет медицинскую страховку, заявили, что лечение им обходится очень дорого.

Что предлагает Минздрав

Среди правительственных инициатив в медицинской сфере респонденты больше осведомлены о введении системы бесплатного предоставления лекарств от диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний по рецепту врача (77%) и введение общегосударственного медицинского страхования (61%). Половина опрошенных знают о таких инициативах, как увеличение заработной платы врачей путем внедрения механизма контрактов и введения строгого контроля над общественными фондами для строительства Охматдет (54% и 50% соответственно по сравнению с 36% и 23% в мае 2017-го).

Больше не знают, чем знают респонденты о введении референтного ценообразования на лекарственные средства, чтобы гарантировать справедливость и адекватность розничной цены в соответствии с соглашениями между Министерством здравоохранения и фармацевтическими компаниями. Такая же картина и с информированностью о заключении контрактов между пациентами и врачами, что будет гарантировать получение бесплатного лечения в первичном звене. Также респонденты продемонстрировали низкую осведомленность о создании центров общественного здоровья в каждой области, целью которых является в первую очередь предупреждение заболеваний, предотвращение эпидемий и популяризация здорового образа жизни, а также о формировании госпитальных округов с одной многопрофильной больницей в каждой области и 4-5 больницами интенсивного лечения второго уровня (по одной в каждом госпитальном округе) для предоставления услуг неотложной круглосуточной помощи.

Меньше всего опрошенные осведомлены о предоставлении субсидий на медицинские услуги внутренне перемещенным лицам из Донбасса и Крыма и внедрение стандартизированных протоколов на базе «доказательной медицины» для лечения всех заболеваний. В то же время стоит отметить, что осведомленность об инициативах правительства по реформированию медицинской сферы выросла за последние три месяца.

Среди указанных инициатив опрошенные больше всего поддерживают введение системы бесплатного (или с небольшой доплатой) предоставления лекарств от диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний по рецепту врача и введение строгого контроля над общественными фондами для строительства Охматдет (91% и 89% соответственно). Создание Центров общественного здоровья и введение референтного ценообразования на лекарства поддерживают по 77% опрошенных; предоставление субсидий на медицинские услуги внутренне перемещенным лицам из Донбасса и Крыма - 71%; введение общегосударственного медицинского страхования - 69%; введение стандартизированных протоколов лечения и увеличение заработной платы врачей через внедрение механизма контрактов - по 67%; заключение контрактов с целью получения бесплатного лечения в первичном звене - 57%; основание госпитальных округов - 44%.

Поддержка всех правительственных инициатив по сравнению с маем этого года существенно возросла. При этом зависимость между уровнем осведомленности и поддержки прямо пропорциональна: чем больше люди знают о тех или иных инициативах, тем больше они их поддерживают. Более того, подавляющее большинство опрошенных (77%) поддерживает законопроекты, в состав которых входят перечисленные 10 инициатив, 15% не поддерживают, 12% не определились. Поддержка данных законопроектов несколько выше на западе, среди женщин, молодежи и людей среднего возраста, людей со средними и высокими доходами и тех, в чьих семьях есть медики. Самая низкая поддержка - на востоке.

Где взять деньги на медицину

Половина опрошенных (53%) убеждена, что государственные расходы на медицину должны формироваться по принципу «деньги следуют за пациентом» (больше всего эту гипотезу поддерживают на западе), тогда как 20% полагают, что государственные расходы на медицину должны формироваться, исходя из количества государственных медицинских учреждений и количества больничных коек в них (больше всего на востоке); 11% не поддержали ни один из механизмов, 16% не определились с ответом.

При возможности выбирать систему стандартизированных протоколов больше половины опрошенных (58%) предпочли бы международную систему (таких больше среди молодежи и городских жителей), тогда как отечественную - только 20%, еще четверть - не определились.

Абсолютное большинство опрошенных (97%) поддерживают инициативу, что помощь должна предоставляться всем лицам независимо от их материального положения.

Инициативу об открытии информации о благотворительных взносах государственных служащих на медицинские нужды поддерживают 84% респондентов; распределение расходов на лечение таким образом, что 70% платит государство, а 30% (или меньше) пациент, поддерживают 83%; приоритетное финансирование на лечение ветеранов АТО - 82%; отсутствие налогообложения благотворительных взносов на медицинскую помощь - 81%; систему, по которой деньги из бюджета будут «идти за пациентом» - 80%; налоговые льготы для предприятий, которые оплачивают страхование здоровья своих работников, и создание специального государственного фонда для лечения ветеранов АТО - по 79%; получение большего пространства для самоуправления больницами и медицинскими учреждениями - 67%.

Меньше всего поддерживают инициативы о том, что медицинские работники должны иметь право работать на принципах предпринимательства и платить меньшие налоги (51%) и государство может отказаться оплачивать лечение в случае, если человек пренебрегает своим здоровьем (44%).

Поддерживают вакцинацию детей против таких болезней, как полиомиелит, корь, туберкулез, гепатит B, дифтерия и другие, 84%. Лишь 11% не поддерживают этот вид профилактики. 75% считают, что прививки должны быть обязательным, 15% не поддерживают эту идею, 10% не определились.

Больше половины (56%) заявили, что у них не требовали взятки за лечение или медицинские услуги в течение последних 12 месяцев. В то же время 20% опрошенных отметили наличие фактов коррупции, еще 22% - не посещали врачей в течение этого периода. Больше всего тех, кто заявил о вымогательстве врачами взятки на юге (25%), меньше всего на востоке - 14%.

Подавляющее большинство опрошенных (73%) поддержало распространенную за рубежом систему, когда граждане официально оплачивают часть расходов за полученную медицинскую помощь. При этом среди поддерживающих введение подобной системы 43% готовы оплатить от 1 до 10% расходов на лечение, 14% - не больше 20%, 17% - не больше 30%, 9% - не больше 50%. Вообще не готовы оплачивать часть расходов на лечение 9%, еще 8% не определились. При этом три четверти (78%) опрошенных поддержали бы такую систему распределения расходов на лечение между государством и пациентом, если бы она защищала от необходимости давать взятки врачам.

О трансплантологии, водителях «скорой», фельдшерах и Минздраве

Право человека на пожертвование своих органов после смерти, чтобы спасти или улучшить жизнь других людей, поддерживают четверть, не поддерживают 63% респондентов, 12% не определились. Больше тех, кто поддерживает такую практику, на западе, среди молодежи, мужчин, более состоятельных и тех, у кого в семье есть медики.

О поддержке инициативы, чтобы к водителям скорой помощи ставилось требование закончить медицинские курсы по оказанию первой помощи и помощи при получении травм (а не просто чтобы они были водителями), заявили 80% опрошенных; 16% - не поддерживают эту идею, 4% не определились.

Инициативу по созданию фельдшерской службы, как в странах Запада, услуги которой используются для оказания первой медицинской помощи при травматических ситуациях, чтобы спасти жизнь пациента, пока он не получит полноценного и независимого лечения в отделении скорой помощи, поддерживают 85%. Лишь 7% выступают против такой идеи, 8% не определились.

По сравнению с маем этого года с 49 до 57% выросло количество тех, кто считает Министерство здравоохранения важным для себя и своих семей. В свою очередь, 34% опрошенных в августе высказали противоположное мнение.