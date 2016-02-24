Когда ожидать сакуру в Сумах? 2017-й был объявлен Годом Японии в Украине. Петиция с предложением высадить японские деревья в нашем городе быстро набрала достаточное количество голосов.

Соавторы идеи высадки сакур - общественные активисты Владимир Дворниченко и Владимир Ведведев.

О перспективах этого замысла и праздновании Года Японии в Украине рассказал Владимир Ведмедев.

Инициатива снизу

- Как вообще появилась идея высадить сакуры в нашем городе?

- Автор идеи Владимир Дворниченко в феврале этого года случайно услышал разговор местных чиновников о письме касательно празднования Года Японии в Украине. Как сторонник японской культуры, он обрадовался и стал ждать, когда эти мероприятия будут проходить в Сумах. Однако шел месяц за месяцем, в других городах высаживали сакуру, проводили разные культурные мероприятия, а в Сумах была полная тишина. Летом Владимир понял: надо действовать самостоятельно. Он создал петицию в поддержку сакуры в Сумах и пригласил меня поучаствовать.

- Проводились ли какие-то переговоры на эту тему с чиновниками?

- Да, после создания петиции в поддержку сакуры в Сумах он встретился с заместителями городского головы Александром Журбой и Владимиром Войтенко, поддержавшим эту идею. Обсуждался сквер "Счастье" как один из возможных вариантов расположения сакуры. Но с тех пор прошло уже много времени, и неизвестно, осуществлялись ли чиновниками какие-то шаги по переговорам с посольством Японии и другие подготовительные мероприятия. Кроме того, мы самостоятельно пообщались с представителями посольства Японии, подтвердившими свою заинтересованность в этом проекте. Полагаю, что журналисты своими вопросами могут подтолкнуть чиновников к более активным действиям.

- Какие еще мероприятия в честь Года Японии можно провести в Сумах?

- По моему мнению, было бы целесообразным проведение дня (или недели) классического и современного японского кино.

Условия для японской вишни

- Не вымерзнет ли сакура в Сумах и где ее сажать?

- Существуют специальные морозостойкие виды – вишня Саржента (и тождественная ей вишня Сахалинская). Именно такое замечательное растение мы предлагаем сажать в Сумах. Деревья Сахалинской вишни достигают 8-10 метров, а диаметр кроны 8 метров. Цветы крупные, бывают от белых до бледно- и темно-розовых. Кроме того, в Сумах на территории СНАУ успешно растет несколько сакур, и даже не морозостойких видов. Как нам сообщили, в честь года Японии другие города заказывали от 20 до 50 сакур. Считаем, что целесообразно ориентироваться на количество 20-30 деревьев и посадить их группами по 5-6 в разных местах. Даже если в каком-то месте сакура не примется, сохранится в другом. Для этого подойдут новый сквер «Счастье» (напротив «Макдональдса»), сквер «Дружба», Парк им. Кожедуба, Парк им. Асмолова, ботанический сад педуниверситета.

- За чей счет будет финансироваться высадка сакур?

- Городам, не игнорировавшим празднование Года Японии в Украине и вовремя обратившимся в посольство, сакуру подарили представительства японских компаний. Это Винница, Северодонецк, Киев, Житомир и другие. Переговоры по этому вопросу должны проводить должностные лица каждого города в отдельности. К тому же нам известно, что некоторые сумские предприниматели еще летом обратились к городским властям с предложением оказать помощь в реализации этого проекта, однако ответа до сих пор не получили.

- Почему сложилась такая ситуация с празднованием Года Японии и высадкой сакуры?

- По моему мнению, кроме обычного непонимания зачем это нужно, добавляется еще и политический моонент. Поскольку Год Японии празднуется по указу президента, а доминирующие партии на местах разные, то между участниками процесса может возникать определенное напряжение. Но следует понять: это нужно не политикам, а прежде всего нам, сумчанам.

- Отличаются ли Сумы от других городов, проводящих Год Японии?

- Сумы, как всегда, полностью уникальны. С одной стороны, мы имеем чиновников, которые вдруг спохватились: ведь год подходит к концу, надо писать отчеты, что сделано по проведению Года Японии, поэтому в школы начинают присылать нелепые распоряжения в течение дня представить перечень мероприятий, что выглядит достаточно традиционно. С другой стороны, мы видим одних сумчан, поддерживающих петицию, требуя немедленно начать посадку сакуры; других жителей города, организовывающих культурные мероприятия к Году Японии, и это абсолютно отдельные группы людей, не связанные между собой. Ни в каком другом городе Украины жители не проявляли столько личной активности в проведении Года Японии. А это значит, что в Сумах зарождаются ростки гражданского общества и появляется спрос на вещи, не имеющие сугубо утилитарного характера.

И напоследок. Я считаю абсолютно неправильным, чтобы посол Японии Суми (а именно так его зовут) не побывал в Сумах.