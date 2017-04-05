Как поступать: ВНО-2018, особенности приема, календарь абитуриента В Сумской области начался подготовительный этап внешнего независимого оценивания (ВНО)

Тестирование и вступительная кампания 2018 года будет иметь ряд существенных отличий от предыдущих лет, к которым будущим абитуриентам надо готовиться уже сегодня. Итоги предыдущего года показали: у сумчан высокий стартовый потенциал, дающий возможность конкурировать за бюджетные места в лучших вузах страны.

Как бы не перехвалить

Директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко и директор департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктория Гробова 31 октября подписали план совместных действий по подготовке к ВНО 2018 года.

По словам Виктории Гробовой, цель – как минимум, остаться на четвертой позиции, которую заняла Сумская область по итогам прошлого года, а если получится, то и улучшить результат.

- Это уже 11-ый план совместных действий. Десять предыдущих были реализованы успешно. Наиболее успешным для Сумской области оказался 2017 год с точки зрения ВНО, - отметил Александр Сидоренко. - В 2017 году абитуриенты Сумской области показали высокий уровень подготовки к обучению в вузах по целому ряду показателей. Главный - средний балл ВНО. Он по Сумской области четвертый в Украине. Всего на 0,6 балла Сумская область не дотянула до третьего места. Но и четвертое – это рекордное достижение за все годы проведения ВНО. Мало того, мы в Харьковском региональном центре проанализировали успешность абитуриентов за 10 лет по всем предметам. Сумская область имеет лучший результат по нашему региональному центру – лучше, чем Харьковская и Полтавская области.

Статистические показатели – это сухая цифра, но за ней мы видим уровень конкурентоспособности абитуриента – это единственный путь реализовать свои жизненные амбиции, т.е. иметь лучшие стартовые преимущества по сравнению с другими. Иного от школы никто и не ждет. Что сегодня нужно отцу и матери? Чтобы ребенок вышел из школы с таким уровнем подготовки, чтобы иметь возможность обучаться там, где он хочет, т.е. реализовал себя. Уровень конкурентоспособности в Сумской области прекрасный. Достичь этого было не просто, но удержать такой результат будет еще сложнее. Мы даже в Харькове почувствовали в этом году: среди первокурсников харьковских вузов вырос удельный вес выпускников Сумщины. Они получили более высокие стартовые конкурентные позиции, чем харьковские, полтавские, луганские и все другие абитуриенты, находящиеся вокруг Харькова как вузовского центра.

Участников станет больше

Количество участников ВНО в Сумской области в 2018 году возрастет больше чем на 3 тыс. По данным Виктории Гробовой, на ВНО по украинскому языку (обязательный предмет) ожидается 9896 участников. Эта цифра близка к показателю десятилетней давности. Но тогда это были только выпускники школ. Впервые в этом году количество 11-классников в Сумской области увеличилось (+200 человек). Однако основной рост участников тестирования обусловлен тем, что государственную итоговую аттестацию по одному из трех предметов (украинский язык и литература) учащиеся системы профессионально-технического обучения, техникумов и колледжей будут сдавать в форме ВНО.

В Сумской области организация процесса ВНО традиционно проходит исключительно силами местных педагогов. В связи с ростом количества участников, в этом году привлекут больше учителей в качестве персонала пунктов тестирования - 1800. Также привлекут 44 работника Государственной службы охраны областного управления полиции и около 80 медработников. Для обеспечения порядка на территориях вблизи пунктов ВНО будут дежурить свыше 60 полицейских. Т.о. общее количество людей, задействованных в ВНО в Сумской области, составит около 2 тыс. человек, не считая водителей школьных автобусов и педагогов, сопровождающих детей в пункты тестирования).

Как и в 2017 году, пункты тестирования будут организованы в Сумах, Глухове, Конотопе, Ахтырке, Ромнах и Шостке.

Самостоятельный выбор предметов – это главное

А. Сидоренко акцентировал внимание абитуриентов и их родителей на нескольких моментах, о которых надо серьезно задуматься уже сейчас.

Во-первых, очень важно правильно определить для себя необходимые предметы. Правильно – значит, в соответствии с требованиями тех вузов, где хочется учиться. Перечень необходимых сертификатов по специальностям можно найти в правилах приема каждого учебного заведения.

Как сообщила В.Гробова, Министерством образования и науки уже приняты Условия поступления в вузы, где указано, как будут формироваться перечни предметов. Первый – обязательный (украинский язык и литература). Второй – профильный (единый по каждой специальности для всех вузов). Третий – на выбор вуза (из определенного МОН списка по каждой специальности). Если условия приема, выработанные Министерством образования, уже опубликованы, то правила приема каждый вуз разрабатывает для себя отдельно, согласовывая с МОН. Этот процесс продлится до 31 декабря.

Как и в предыдущие годы, для тестирования абитуриент может выбрать четыре предмета.

- Никто не имеет права указывать ребенку или его родителям, какие предметы выбирать на ВНО, - подчеркнул А.Сидоренко. – К большому сожалению, мы 10 лет об этом говорим и 10 лет к нам доходит информация, что в тех или иных случаях руководители школ (в первую очередь), классные руководители, которые гоняются за высоким показателем, настаивают, чтобы дети регистрировались на другие предметы, не в интересах ребенка. Это антизаконно! Это неправильно! Этого никто не имеет права делать! Если кто-то в школе будет оказывать давление на абитуриентов, думаю, и департамент образования и науки облгосадминистрации, и мы отреагируем должным образом. Мы зарегистрируем абитуриента на те предметы, которые он выберет. Самостоятельный выбор предметов – это главное. Таких предметов может быть четыре.

При этом Минобразования уменьшило количество заявлений, которые абитуриент может подать – с девяти до семи. При этом осталось прежним максимальное количество вузов, в которые такие заявления можно подавать - до четырех. МОН мотивирует это тем, что анализ результатов 2017 года показал: 99 процентов абитуриентов больше шести-семи вариантов не выбирали.

Поступающим на медицинские специальности важно знать: по инициативе Министерства здравоохранения проходной балл по всем предметам повышен до 150.

- Проходных баллов может быть два: первый на этапе ВНО - 100 баллов – это «сдал/не сдал»; второй порог определяется в вузе. К примеру, Министерство здравоохранения для своих вузов установило проходной балл 150. Возможно, другие университеты установят свой проходной балл. Он оговаривается правилами приема в вуз, - объяснил А.Сидоренко.

Во вступительную кампанию 2018 года будут актуальны сертификаты ВНО 2017 и 2016 годов – по всем предметам, кроме иностранного языка.

Иняз: русского нет, остальные - В1 и В2

- В этом году исключается из списка предметов ВНО русский язык. Здесь нет никакой политики, - объясняет А.Сидоренко. – Русский язык уже на протяжении трех лет не включается ни одним вузом Украины как конкурсный предмет, по которому необходим сертификат, ни по одной специальности. Поэтому постоянно сокращается количество абитуриентов, желающих пройти ВНО по русскому языку. К примеру, на Сумщине в прошлом году их было меньше 80, по Харьковскому региональному центру их было меньше 400, по Украине – меньше 3 тыс. Однако это серьезные затраты. Надо разработать тестовые задания, отрецензировать их, приготовить тесты и пр. Но главное даже не это. Главное – ни один вуз не требует сертификата по русскому языку.

Тесты по английскому, немецкому, испанскому и французскому языку будут иметь два существенных отличия от прошлого года. Первая особенность: тесты будут двух уровней сложности – уровень В1 и В2. Уровень В2 сдают претенденты на звание кандидата наук. Этот уровень обязателен для учащихся специализированных классов и школ с углубленным изучением иностранного языка. У таких абитуриентов выбора нет. Все остальные могут сдавать тест В1.

Вторая особенность: наличие в тесте т.н. аудирования, т.е. восприятие текста на слух. Это ново, это сложно с методической, методологической и технической точек зрения.

- Мы сегодня достигли соглашения, что именно мы будем создавать пункты для тестирования по иностранному языку. Это важно, т.к. там должна быть соответствующая техника, способная воспроизвести речь в высоком качестве, чтобы абитуриент мог дать ответы на вопросы, - сказал А.Сидоренко.

Как собщила В.Гробова, ВНО по иностранным языкам абитуриенты области будут проходить в Сумах и Шостке.

- Сейчас будем смотреть по технике – что подходит, а что необходимо обновить. Как раз идет бюджетный процесс, и можно будет докупить кое-что из оборудования, - сказала руководитель системы образования области.

Уже в этом году поступить в магистратуру на правоведение можно было, только пройдя ВНО. В следующем году эта практика не только сохранится, но и добавится еще девять гуманитарных направлений, по которым претенденты на магистерское звание будут сдавать иностранный язык в форме ВНО. В дальнейшем круг использования ВНО расширится еще больше.

Можно детей не обыскивать, как преступников?

Отвечая на вопрос сумских журналистов о применении металлодетекторов во время тестирования Александр Сидоренко сказал, что Центр оценивания качества образования не собирается отказываться от этой практики и посоветовал не нагнетать ситуацию.

- По процедуре ничего нового придумано не будет, но от старого тоже не откажемся. Мы не можем обойтись без контроля металлодетекторами. Есть процедура, и есть такой порядок. Ежегодно до 10 детей (в последнее время уже меньше) мы исключаем с мобильными телефонами. И будем это делать. Цель одна – все должны быть в равных условиях. Есть знания – есть оценка. Нет знаний – нет оценки. Мы делаем это тактично. Об этом предупреждаем. Прежде чем к ребенку подойдет работник с металлоискателем, его на пункте тестирования трижды предупредят о мобильном телефоне. И дети к этому относятся с пониманием. Если ребенок эмоциональный, тренируйте его. Можно, уже начиная с 10-го класса зарегистрироваться на пробное ВНО, - ответил А.Сидоренко. - Чем отличается пробное тестирование, которое организовывает Центр оценивания качества образования, от тренировки, традиционно проводимой вузами? Пробное тестирование - это полное соблюдение процедуры: вход с паспортом, маркированное место, маркированная тетрадь, проверка, оценка. Все остальное – тренировки. Они тоже полезны, чтобы проверить знания. Однако их не стоит называть пробным тестированием.

Пробное ВНО пройдет 24 и 31 марта. Регистрация – с 9 по 31 января на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования. Пункты пробного тестирования будут организованы в тех же городах, что и основная сессия. Пробное ВНО – дело добровольное и не бесплатное. Его стоимость для абитуриентов обещают обнародовать 11 декабря.

- Очень хочется, чтобы по стране цена была одинаковой. Но это очень сложно сделать, т.к. в по Украине неравномерное количество участников ВНО. Есть Донецкий региональный центр, работающий с частью территории Донецкой и Луганской областей, где количество абитуриентов в четыре-пять раз меньше нашего. И там стоимость будет высокая, т.к. надо напечатать тетради, выплатить зарплату, аренду, оплатить энергоносители, выплатить налоги и пр. У нас она будет ниже. Хочется, чтобы она была одинаковой. Мы работаем над этим. К началу регистрации на пробное ВНО мы обязательно цену объявим, - пообещал А.Сидоренко.