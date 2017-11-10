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Вчера 19:54193

Хлеб – не bread ®

Хлебные традиции и этикет: то, о чем вы даже не догадывались

Даже если вы давно считаете себя человеком мира, за границей чувствуете себя, как дома, знакомы с различными национальными кухнями, и у вас есть любимый ресторанчик в каждой европейской столице, уверены, некоторые простые вещи ускользнули от вашего внимания. А всё потому, что связаны они не со знаменитыми деликатесами, а с простым, на первый взгляд, продуктом, с хлебом. 

Германия: там, где рождается хлебная мода

Любой завтрак в Германии начинается с хлеба и булочек. Кстати, если во Франции в каждом регионе есть свои сыр и вино, то в Германии – свой хлеб. В этой стране существует особая хлебная культура. Немцы – настоящие законодатели модных хлебных трендов. Отсюда пошла мода на хлеб с добавками: картофельный, морковный, капустный, с оливками, орехами, тыквенными семечками. Последний писк немецкой хлебной моды – диетические сорта хлеба со сниженной калорийностью, а именно - цельнозерновые хлеба.

Британия: почему он – лорд, а она - леди

Оказывается, что лорд и леди – не просто официальные титулы в Великобритании. Изначально они были связаны с… хлебом. Слово лорд означало – обеспечивающий пропитание, а леди – месящая тесто. Если цель лорда была ― добывать еду, то задача его жены ― распределять её.

Кстати, ещё в 1266 году в Англии был введён закон, который контролировал цену на хлеб. Он просуществовал 600 лет. Сегодня в Британии выпекают разные сорта хлеба, как доступные каждому, так и ориентированные на людей с высоким уровнем дохода. Так в знаменитом лондонском торговом центре Harrods продают хлеб по цене по 15 фунтов стерлингов! Пекарь, который его готовит, с гордостью говорит, что собрал в нём «лучшие ингредиенты, которые можно купить за деньги».

Швейцария: кто придумал фондю

Возможно, вы будете удивлены тем, что фондю – блюдо гурманов – изобрели не шеф-повара, а… пастухи. Проводя всё время на пастбищах в горах, они обнаружили, что, если порезать кубиками хлеб, нанизать его на шампуры и окунуть в расплавленный сыр, получится вкусная и сытная еда. Так родилось первое фондю.

Италия: семейное дело

Интересно, что в Италии хлеб не пекут в промышленных масштабах. Возможно, поэтому некоторые сорта итальянского хлеба, такие как чиабатта, знамениты на весь мир своим особым вкусом. Юг страны – настоящий центр семейного хлебопечения. Каждая булочная здесь хранит свои уникальные рецепты хлеба, которые передаются от отца к сыну.

Франция: хлеб для стройных

Если вы считаете, что главные магазины Франции – парфюмерные, то ошибаетесь. Главные магазины Франции – булочные. Даже в самой маленькой деревушке есть своя пекарня, где хлеб выпекают дважды в день. Если в маленьких городках ассортимент хлеба не так велик, то в парижских булочных можно всегда купить свежие круассаны, багеты, бриоши и пироги. Французы любят хлеб и едят его ежедневно. Несмотря на это, они остаются самой изящной нацией Европы. Секрет ― в рецептуре, которая совершенствовалась на протяжении веков. При разумном потреблении правильно приготовленный хлеб не приводит к лишним килограммам.

Кстати, именно во Франции хлеб принято подавать в качестве дополнения к основному блюду или к сыру, который всегда приносят в конце угощения. 

Чёрный немецкий шварцброт, туринскую чиабатту, парижский багет, круассаны, а также литовский, рижский хлеб, греческий пирог и диетический цельнозерновой сегодня можно купить в супермаркетах Украины, где представлены хлеба «Милльвилль». Выпеченные по лучшим рецептам хлебных школ со всего мира, они всегда порадуют отличным вкусом и ароматом. 

 
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