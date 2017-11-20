Чи потрібен місту облік зелених насаджень? В сучасних умовах інтенсивної щільної забудови, роботи транспорту і промисловості проходить постійне забруднення навколишнього середовища, що створює малосприятливі умови для життєдіяльності мешканців нашого міста. Зелені насадження займають важливе місце у вирішенні проблем охорони і поліпшення навколишнього середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги.

Рослинність здатна істотно зменшити несприятливий вплив кліматичних і виробничих факторів на умови праці, життя та відпочинок людини, про що свідчить багатий світовий досвід ландшафтної організації територій населених пунктів.

Крім цього, зелені насадження є важливим компонентом навколишнього середовища, що має значний вплив на його містобудівні та естетичні ландшафтні характеристики.

У нашому місті більшість об’єктів зеленої зони пройшли тривалий час формування, а багато з них досягають граничного віку. У скверах, парках та інших об’єктах озеленення велика кількість небезпечних дерев, насадження потребують негайного формування крони, обрізки сухих, хворих і пошкоджених гілок, більша частина з них є небезпечною для людей, будівель, автотранспорту, електромереж.

Щорічно у місті вирубується близько 2 тис. дерев – старих і аварійних, а також у зв’язку з технічними потребами та забудовою. А висаджується та приймається орієнтовно 500 – 600 дерев та кущів.

Спостерігається тенденція щодо забудови вільних територій за рахунок скорочення зеленої зони міста. Щорічно зменшення площ зелених зон в м. Суми складає приблизно 10 га.

За даними управління Держкомзему у місті Суми площа насаджень загального користування становить 624,279 га. (7% від загальної площі міста.), лісові насадження - 792,9 га (9%). Із загальної площі насаджень загального користування на парки міста припадає близько 150 га, сквери - 35,3 га, набережні річок і водойм - 59,8 га.

Норма площі озеленення міст, що встановлена Всесвітньою організацією охорони здоров’я складає 50 м.кв. міських зелених насаджень на одного мешканця. Поганими по умовам озеленення вважаються міста, де рослинність займає менше 10% площі міста, гарними – 40-60%.

Норма зелених насаджень загального використання для великих міст – 21 м. кв. на одного чоловіка або 1,2 гектара на 1000 чоловік.

Організація роботи по збереженню та розвитку зелених насаджень ускладнюється недосконалістю або й відсутністю інформації про зелені насадження міста в повному обсязі, а саме: реєстру зелених насаджень; матеріалів інвентаризації та паспортизації зелених насаджень та об’єктів благоустрою; хаотичності поновлення зелених насаджень.

Відповідно до статті 28 “Охорона та утримання зелених насаджень” Закону України “Про благоустрій населених пунктів” охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь-якої діяльності. У місті повинен вестися облік зелених насаджень та складатися їх реєстр за видовим складом та віком. Відповідальність за проведення обліку та ведення реєстру зелених насаджень покладена на органи місцевого самоврядування.

Реєстр та зведений реєстр зелених насаджень – це узагальнення даних про типи, видовий склад, якість та кількість зелених насаджень на території міста. Реєстр об’єктів благоустрою зеленого господарства повинен вестися на основі даних паспортів в розрізі території населеного пункту. Зведений реєстр зелених насаджень міста ведеться на основі даних реєстру об’єктів благоустрою зеленого господарства. Поновлення даних реєстрів проводиться на об’єктах державної чи комунальної власності один раз на 2 роки, а на інших територіях – один раз за 5 років.

За даними реєстру та зведеного реєстру проводиться моніторинг стану зелених насаджень. За наслідками моніторингу повинні вживатися заходи, передбачені законодавством.

Рішенням Сумської міської ради “Про затвердження переліку назв іменованих об’єктів розташованих на території міста Суми” від 25 березня 2015 року № 4177 затверджено перелік 30 парків та скверів міста. Технічна інвентаризація зелених насаджень з виготовленням паспортів була проведена лише 8 парків і скверів у 2008 – 2010 роках.

Серед всіх зелених насаджень, розташованих узбіч міських вулиць проведена технічна інвентаризація лише липової алеї на вул. Петропавлівська (від вул. 20 років Перемоги до вул. Малиновського) у 2010 році.

Паспорти об’єктів благоустрою комунальної та державної форми власності: лікарень, дитячих садочків, навчальних закладів, адміністративних, спортивних закладів не складаються та не обліковуються. Адміністративної та організаційної роботи виконавчими органами міської ради по паспортизації об’єктів благоустрою, що належать приватним власникам не проводиться.

На мій погляд, для виконання вимог Законів України та інших чинних нормативних документів щодо зелених насаджень Департаменту інфраструктури міста СМР необхідно розробити, а Сумській міській раді прийняти Програму обліку, збереження та розвитку зелених насаджень міста Суми.

Така Програма повинна передбачати проведення комплексу управлінських, економічних і правових заходів, направлених на облік, розвиток, збереження та поновлення зелених насаджень, а саме: проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста; створення реєстрів зелених насаджень та реєстру об’єктів благоустрою зеленого господарства; комплексної оцінки фактичного і прогнозованого стану зелених насаджень; визначення балансоутримувачів об’єктів благоустрою зеленого господарства; проведення заходів, пов’язаних з озелененням міста, підбором асортименту рослин, стійких до різноманітних негативних факторів середовища; створення нових зелених зон загального, обмеженого та спеціального призначення; покращення зовнішньої привабливості вулиці та місць загального користування тощо.

Прийнята в установленому порядку Програма повинна бути обов’язкова для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями та громадянами, які займаються інвентаризацією, паспортизацією, обліком, проектуванням, створенням об’єктів зелених насаджень та їх утриманням.

Тільки сумісними зусиллями ми зможемо зберегти та примножити зелене довкілля міста для наших нащадків.

Борис Афанасьєв, директор КП «Сумске міське БТІ»