Микола Клочко: «Рік, що минає, був багатий на досягнення та успіхи» У ці дні ми з теплотою у душі очікуємо наступний новий рік і, звичайно, подумки відтворюємо ретроспективу року, що минає. У кожного з нас були свої особисті успіхи, втілення мрій, злети і падіння. А чим жила у 2017 році вся Сумщина?

Про спільні досягнення і здобутки жителів області ми говорили з головою облдержадміністрації Миколою Клочком.

Створення об’єднаних територіальних громад

– У 2017 році Сумщина входила у десятку лідерів в Україні за результатами загальнодержавного моніторингу процесу децентралізації влади. В області з’являються все нові громади, адже люди чітко усвідомили, що розвиток багато в чому залежить від їх активності та відповідальності.

У 2017 році в області створено 14 громад, у 13 вже пройшли перші вибори, Чупахівська ОТГ визначатиметься 24 грудня. На сьогодні маємо 29 об’єднаних територіальних громад – 4 міські, 11 селищних та 14 сільських. Усі вони активно займаються розвитком своїх територій - ремонтують дороги, школи і дитсадочки, купують шкільні автобуси і сучасне медичне обладнання, будують спортивні й дитячі майданчики.

Залучення інвестицій в економіку області

– Створювати і розвивати бізнес на Сумщині надійно і перспективно. Для цього протягом 2017 року, як і у попередні роки, діяльність обласної влади була спрямована на поліпшення бізнес-клімату, конкурентного середовища.

За 9 місяців 2017 року в економіку області інвестовано 3,7 млн дол. США. Завдяки залученим іноземним інвестиціям в області побудовано та введено в дію президентом України Петром Порошенком підприємство з виробництва пакувальних матеріалів для дитячого харчування ТОВ «Гуалапак Україна».

Коштом іноземних інвесторів відновлений цукровий завод у Миколаївці на Білопільщині, який став першою ластівкою у відродженні цукрової слави Сумщини. Дано старт третьому цеху заводу коркувальних засобів і поліграфічних виробів ПрАТ «Технологія». ТОВ «Кусум Фарм» розпочало розширення виробничих потужностей. У межах індустріального парку «Свема» триває будівництво другої черги ТОВ «Шосткинський елеватор».

Присутність таких потужних виробників на економічній карті Сумщини свідчить, що близькість російського кордону не є перешкодою для залучення інвестицій та динамічного розвитку.

Сумщина – одна з лідерів аграрного виробництва в Україні

Аграріями області зібрано майже 3,4 мільйона тонн зернових та зернобобових культур при середній урожайності 60,4 ц/га.

За темпами виробництва валової продукції сільського господарства ми посідаємо 5-е місце в Україні, за чисельністю поголів’я корів – 4-е місце; за чисельністю поголів’я ВРХ та валовим виробництвом молока – 7-е місце. А з вирощування гречки Сумщина котрий рік поспіль продовжує утримувати безапеляційну першість. Цієї культури зібрано майже 28 тисяч тонн.

Такі досягнення підтверджують, що аграрна галузь залишається привабливою для інвесторів. За 11 місяців сюди інвестовано 1,7 мільярда гривень, реалізувалося 60 інвестиційних проектів з модернізації потужностей, впровадження новітніх технологій, збільшення елеваторних потужностей. Окрім того, агропідприємства, що працюють на території області, спрямували на розвиток соціальної інфраструктури сільської місцевості 47 мільйонів гривень.

Державна підтримка місцевих ініціатив

– Добра справа неодмінно знайде підтримку – за таким принципом на Сумщині протягом 2017 року реалізуються регіональні проекти на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів.

Підтримка 58 місцевих ініціатив з Державного фонду регіонального розвитку склала 120 млн грн. На формування інфраструктури ОТГ 14 громад отримали 55 млн грн державної підтримки, при цьому обсяг субвенції з держбюджету зріс на 45 млн грн порівняно з минулим роком. Розмір державної субвенції на розвиток територій досяг позначки 180 млн грн. Завдяки співпраці обласної влади з народними депутатами України він зріс на 29 млн грн.

Виділені кошти спрямовано на розвиток інфраструктури територій, зокрема на ремонти шкіл, дитсадочків, ФАПів, закладів соціальної сфери, енергозбереження та енергомодернізацію бюджетних установ, ремонт доріг, водогонів, будівництво дитячих та спортивних майданчиків.

Міжнародна допомога на розвиток інфраструктури

– Сумщина активно залучає кошти зарубіжних партнерів на розвиток інфраструктури. Так, за кошти швейцарсько-українського проекту DESPRO реалізовано 15 проектів на суму понад 24 млн грн. За ці кошти побудовано 90 км водогонів, реконструйовано 9 джерел водопостачання, підключено до мережі водопостачання понад 1 тис. домогосподарств.

У рамках спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у 2017 році реалізувався 51 мікропроект на суму 17 млн грн. Збудовано майже 17 км водогонів, реконструйовано 7 джерел водопостачання, відновлено вуличне освітлення у 3 селах, проведено заходи з енергозбереження в 15 навчальних закладах, придбано сільськогосподарське обладнання для 4 кооперативів та медичне обладнання для 10 закладів медицини на селі.

Розвиток дорожньої інфраструктури

– Децентралізація управління дорожнім господарством з 1 січня 2018 року передбачає передачу місцевих автошляхів у відання областей. Таким чином, на баланс Сумщини буде передано 5100 кілометрів доріг. Такі зміни позитивно позначаться на їх якості та сприятимуть безпеці на автошляхах.

Проте дорожники області не чекають нового року і невпинно продовжують ремонтувати дорожні артерії області. Так, упродовж року за рахунок коштів держбюджету на автошляхах загального користування проведено капітальний та поточний середній ремонти на суму 145 млн грн, що на 29% більше, ніж минулоріч.

На умовах співфінансування з обласного бюджету на ремонт автомобільних доріг Суми – Полтава, Харків – Охтирка та Шостка – Кролевець було виділено 10,7 млн грн.

Свою ефективність довів і митний експеримент, у рамах якого кошти від перевиконання митних надходжень спрямовувались на ремонт доріг. Це дало можливість привести частину автошляхів до належного експлуатаційного стану. Так, завдяки митному експерименту цьогоріч велися роботи на дорогах Суми – Путивль – Глухів, Харків – Охтирка, Шостка – Кролевець, КПП «Середина-Буда» – Ямпіль – Береза, Угроїди – Тур'я – Мар'їне, 2 мостових переходи на автодорозі Шостка – Кролевець. Таким чином дорожники освоїли 366,8 млн грн митних коштів.

Капітальне будівництво

– Протягом року на Сумщині за фінансової підтримки обласної влади тривали будівельні та ремонтні роботи на 48 об’єктах, з різних джерел було виділено понад 110 млн грн.

Більша частина коштів спрямована на 16 об’єктів медицини. Серед найбільших – ремонт обласного госпіталю для ветеранів війни і праці; рентгенодіагностичне відділення обласної дитячої клінічної лікарні із встановленням рентген-апарату; реконструкція центральної оперативної диспетчерської Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; реконструкція обласного клінічного психоневрологічного диспансеру. Також тривають роботи в Охтирській ЦРЛ тощо.

Енергоефективність

– Упродовж 2017 року енергоефективність та енергозбереження були невід’ємними складовими зменшення газової залежності та модернізації житлово-комунального господарства Сумщини.

Тільки цьогоріч на встановлення енергоефективних котлів у містах і районах області спрямовано 6,4 млн грн. Встановлено 29 котлів, з яких 24 твердопаливних та 5 енергоефективних газових. Ще 5 твердопаливних котлів облаштують до кінця року.

Завдяки впровадженню енергоефективних технологій в області протягом останніх трьох років споживання газу всіма категоріями споживачів скоротилося на 17,2%.

Сумщина традиційно посідає 1-е місце в Україні за кількістю виданих «теплих» кредитів та 3-е – за обсягами залучених коштів. У 2017 році в області видано майже 7 тисяч «теплих» кредитів. Загалом з початку дії програми на потреби термомодернізації, впровадження енергоефективних заходів на Сумщині видано 23 716 кредитів на 342 млн грн.

Підтримка учасників АТО

– Для здійснення комплексного обслуговування бійців у 2017 році за участю президента України Петра Порошенка на Сумщині відкрито Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей.

Аналогів такого Центру в Україні немає. Його унікальність – у комплексному підході у наданні допомоги медичного, соціального та юридичного спрямування. Наразі до Центру вже звернулося 2097 осіб, яким надано 8385 різних послуг.

Для матеріальної підтримки учасників АТО, їх родин, членів сімей загиблих воїнів з обласного бюджету у 2017 році використано 9 млн грн. Зокрема 27 сім’ям загиблих та 99 постраждалим військовослужбовцям, які брали участь в АТО, надана матеріальна допомога на 4,8 млн грн. 1409 сімей забезпечено твердим паливом або надано компенсацію замість нього на суму 3,5 млн грн.

На придбання житла з держбюджету передбачено 4,3 млн грн, що на 100% задовольняє потреби 3 інвалідів війни та 4 сімей загиблих військовослужбовців.

Учасники АТО та члени сімей загиблих користуються на Сумщині безкоштовним проїздом у громадському транспорті. Фінансування пільгових перевезень здійснюється з обласного та місцевих бюджетів.

Понад 3,7 тисячі учасників АТО вже отримали земельні ділянки, а більше 5 тисяч осіб наразі займаються оформленням необхідних документів.

Допомога військовим формуванням

– За 2017 рік Сумщина надала понад 5 млн грн шефської допомоги військовим формуванням, які дислокуються на території області. За підтримки облдержадміністрації, депутатського корпусу обласної ради, районних та міських бюджетів для надання шефської допомоги було виділено 5,5 мільйона гривень. За цим показником оперативним командуванням «Північ» нашу область було визнано однією з кращих областей, що знаходяться у зоні відповідальності командування.

Не забувають на Сумщині і про домашній затишок військовослужбовців та зводять для них житло. Цьогоріч за кошти держбюджету ключі від квартир отримали, зокрема, 80 співробітників Державної прикордонної служби України, з яких 48 є учасниками АТО. Ще 80 квартир планують звести у наступному році.

Не припиняла Сумщина підтримувати наших військових і на сході держави. Гуманітарна допомога, відправка спеціальної техніки, військової амуніції – так пройшов 2017 рік. Адже спільні зусилля обласної влади, волонтерів, підприємців та небайдужих громадян є неабиякою підмогою для наших хлопців.

Модернізація та розвиток медицини

– Протягом 2017 року на Сумщині відбувалися позитивні зміни в галузі охорони здоров’я. Цьогоріч запрацювала програма «Доступні ліки», розпочато роботу щодо впровадження електронної системи е-Health, в якій вже зареєстровано 44 медичні заклади області.

Введена в дію Єдина оперативно-диспетчерська служба «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на 12 автоматизованих робочих місць. Облаштування її здійснювалося за рахунок співфінансування з місцевих бюджетів у загальному обсязі 7 млн грн.

Оновлюється матеріально-технічна база центральних районних лікарень, здійснюється добудова центральної районної лікарні у місті Охтирка, на що у 2017 році виділено майже 28 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку та 8 млн грн – з обласного бюджету.

Освітні новації у школі

– У 2017 році на Сумщині розпочався процес повного перезавантаження шкільної освіти. В області формуються потужні опорні навчальні заклади із сучасним матеріальним та високопрофесійним кадровим забезпеченням. Наразі на Сумщині створено 20 опорних навчальних закладів, із них 9 – в об’єднаних територіальних громадах. Шкільними автобусами до місць навчання підвозять майже 97% дітей. Для цього у 2017 році додатково придбано ще 31 шкільний автобус за рахунок субвенції державного та місцевих бюджетів. Протягом 2017 року для закладів загальної середньої освіти придбано лише комп’ютерної техніки на 16,8 млн грн.

Відбулися якісні зміни і в початковій ланці. З 1 вересня 2017 року розпочато пілотне впровадження проекту нового Державного стандарту початкової загальної освіти. У ньому беруть участь 4 загальноосвітні навчальні заклади області: Краснопільська загальноосвітня школа, Недригайлівська спеціалізована школа, Сумська ЗОШ №27 та Шосткинська спеціалізована школа №13.

Вони входять до п’ятірки кращих за результатами експерименту серед 100 пілотних шкіл України. Тут створено належне навчальне середовище для учнів перших пілотних класів. Придбано сучасні мобільні меблі, комп’ютерне обладнання, оснащено індивідуальні робочі місця вчителя та учнів. На все це з обласного та місцевих бюджетів виділено 1,4 млн грн.

Піклування про дітей та захист дитинства

– На Сумщині збільшується кількість дітей, залучених до сімейних форм виховання. Пріоритетною формою влаштування залишається усиновлення. У 2017 році усиновлено 36 дітей. Варто відзначити, що протягом року в області збільшилася кількість усиновлень саме сімейних груп дітей: усиновлено 2 родинні групи по 3 дітей та 3 родинні групи по 2 дітей. У той час як статистика минулих років говорить про усиновлення переважно однієї дитини і, як правило, молодшого віку.

Цьогоріч також створено 7 прийомних сімей та 3 дитячі будинки сімейного типу, куди влаштовано 49 дітей. Таким чином наразі в області функціонує 22 дитячі будинки сімейного типу, де перебуває 147 дітей, та 158 прийомних сімей, де виховується 304 дитини.

Загалом в області у сім`ї громадян влаштовано 1895 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відсоток складає 92% від загальної кількості дітей-сиріт, що більше від загальноукраїнського показника.

Розбудова спортивної інфраструктури

– Серед здобутків 2017 року – капітальні ремонти та відкриття спортивних об’єктів, що здійснювались за фінансової підтримки обласної влади. Розпочав роботу Обласний ліцей-інтернат спортивного профілю, де юні спортивні таланти будуть відточувати свою майстерність та здобувати середню освіту. Загальна вартість будівництва спортивного гуртожитку склала майже 50 млн грн.

Цього року у Сумах створено Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики. Тривають капітальний ремонт будівлі обласної дитячо-юнацької спортивної школи та стадіону «Авангард» в Сумах, реконструкція плавального басейну в Шостці, побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям у Бурині, два тенісні корти у Шостці. В ОТГ області також протягом року створювали спортивні майданчики та футбольні поля.

Підтримка розвитку спорту дає позитивні результати. З кожним роком збільшується кількість спортсменів області, які входять до складу збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту. У 2017 році їх кількість складала 365 спортсменів. За рік наші спортсмени вибороли на міжнародних та всеукраїнських змаганнях 743 медалі: 278 золотих, 215 срібних та 250 бронзових.

Розвиток культури – турбота про духовність

– За підтримки облдержадміністрації у Сумському обласному академічному театрі драми та музичної комедії ім. М.Щепкіна пройшла модернізація. І нині Сумщина входить у четвірку областей України, театри яких мають малу сцену. Розпочато роботи з встановлення підйомника для людей з обмеженими можливостями на 2-ий поверх.

На Путивльщині цього року відкрито перший у Східній Україні етнографічний музей – «Музей горюнської культури». Експозиція музею відображає побут звичайної родини, яка належить до етногрупи «горюни».

Беззеречно, рік, що минає, був сповнений наполегливої праці, активних пошуків, маленьких і великих досягнень, до яких причетний кожен житель області. Адже ми свідомі, що розвиток і благополуччя Сумщини багато в чому залежать від нашої з вами активності, відповідальності та єдності.

На завершення нашої розмови Микола Клочко зазначив: «Вдячний кожному жителю Сумщини за вклад у розбудову рідного краю, оптимізм і віру в те, що відстоїмо мир, незалежність і власними руками, силами й талантами створимо по-справжньому європейські умови життя на нашій сумській землі».

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