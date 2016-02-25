Все, что надо знать о кори В Сумской области вспышки кори нет: заболело семь человек, из них - четверо детей, т.е. не больше аналогичных периодов предыдущих лет.

Об этом сообщает начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко. По его данным, 90 процентов детей на Сумщине вовремя привиты, а вакцины достаточно во всех лечебных учреждениях области.

Топ-заболевание

Корь – инфекционное заболевание, поражающее как детей, так и взрослых, не имеющих иммунитета против этой болезни. Вспышки кори носят циклический характер и происходят каждые 5-6 лет.

Нынешний всплеск повышенного внимания к этому заболеванию связан с очередной вспышкой в нескольких регионах Украины. По данным министерства здравоохранения, за 2017 год в Украине зарегистрировано 4782 случая заболевания корью. Больше всего заболевших в Ивано-Франковской области - 1344, Одесской - 1256 и Закарпатской - 637. Пять человек в Одесской области умерли, из них - трое детей. Уже в январе 2018 года в Одесской области умер еще один ребенок. Т.о. от кори умерло уже шесть человек. В столице по состоянию на 11 января 2018 года корью заболело 66 человек, из них 54 - дети.

Чтобы предотвратить эпидемию, Минздрав продолжает усиленные меры по вакцинации. Как уверяют в Минздраве, главная причина вспышек - низкий охват прививками. Охват вакцинацией формирует так называемый коллективный иммунитет - в среде, где вакцинированных не меньше 98%, болезнь не будет распространяться.

Как можно заразиться

Вирус очень быстро распространяется - он передается при разговоре, кашле, чихании или любом тесном контакте с больным. Как только у человека появляются первые признаки вируса, он уже распространяет инфекцию. Инкубационный период длится от 7 до 17 дней.

Вирус кори чрезвычайно заразен, он быстро передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при вдыхании мельчайших капель слизи, попавших в воздух при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной покинул помещение.

Симптомы у детей и взрослых

Чаще всего корью болеют дети и подростки, однако, если прививки не было, заразиться может и взрослый. Взрослые переносят корь обычно очень тяжело.

Первые тревожные признаки опасного вируса - человек становится вялым, у него нарушается сон, снижается аппетит. Позже появляются насморк и кашель, повышается температура.

Однако уже через несколько дней температура снижается, кашель и насморк усиливаются. В этот период особенно чувствительными становятся глаза: трудно смотреть на свет, иногда доходит до воспаления глаза (конъюнктивит). Часто эти симптомы можно спутать с обычной простудой или гриппом. При этом на внутренней стороне щек, а иногда и губ появляются мелкие пятнышки. Это одни из основных признаков кори.

Уже на 4-5 день после первых симптомов температура вновь повышается до 39-40 градусов, а на коже появляется очень заметная сыпь из красных пятнышек. В этот момент усиливается насморк, отекают веки и все лицо.

К симптомам могут добавиться диарея и рвота. Также может усилиться головная боль, иногда больные даже теряют сознание.

Если болезнь проходит без осложнений, то уже через неделю наступает улучшение состояния: у человека нормализуется температура, проходят кашель и насморк, а верхний слой кожи с сыпью начинает отслаиваться.

Опасные осложнения

Осложнения после кори могут быть опаснее самой болезни. Инфекция сильно снижает иммунитет, и организм становится чувствительным к любой бактериальной инфекции.

Осложнения могут коснуться дыхательной системы - это пневмония, бронхит. Также часто после переноса вируса может возникнуть воспаление среднего уха, часто это случается у маленьких детей.

В некоторых случаях корь может повлиять на нервную систему - привести к энцефалиту (воспаление головного мозга).

Профилактика

Лекарства от кори не существует. Специфического лечения тоже нет. Минздрав предупреждает: наиболее действенной защитой является вакцинация. Прививки проводят ребенку в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Вакцинация формирует специфический иммунитет, вследствие чего организм человека становится нечувствительным к заболеванию.

Вакцина против кори входит в состав комбинированной трехкомпонентной вакцины КПК (для профилактики кори, эпидемического паротита, краснухи). Вакцины КПК содержат живые искусственно ослабленные вирусы кори, паротита и краснухи. Сейчас в Украине для прививок КПК поставляют Приорикс ™ / Priorix ™ - препарат, производимый компанией GlaxoSmithKline Biologicals s.a (Бельгия). Эти и другие вакцины, входящие в календарь прививок, по соглашению с Минздравом за средства государственного бюджета закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Минздрав Украины передает закупленные вакцины департаментам здравоохранения областей, а те в свою очередь - государственным медицинским учреждениям, чтобы граждане Украины могли получать необходимые прививки бесплатно.

Минздрав советует не медлить с плановыми прививками КПК. Если сроки пропущены, следует обратиться к врачу. Если ребенку шесть и больше лет и у него нет прививок КПК, их можно сделать с интервалом не меньше одного месяца. Если ребенок контактировал с больным корью, он должен получить вакцинацию против кори в течение первых 72 часов. В некоторых случаях также показана экстренная профилактика путем введения иммуноглобулина.

Существует миф, что наличие у ребенка бронхиальной астмы, сахарного диабета или других хронических заболеваний является противопоказанием к вакцинации. Однако в действительности такие малыши нуждаются в прививке в первую очередь - ведь риск заражения корью и развития серьезных осложнений после болезни для них значительно выше.

Противопоказания к вакцинации КПК

Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется это:

- острое заболевание, сопровождающееся температурой выше 38,5 ° С;

- серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины, известна аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т.д.);

- заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкобольных, при употреблении больших доз стероидных гормонов, при употреблении лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе);

- беременность, т.к. вакцина содержит живые вирусы (прививки против кори необходимо сделать на этапе планирования беременности).

В случае возникновения временных противопоказаний к вакцинации ребенок получает т.н. медотвод от прививок. Противопоказания на больший срок, чем две недели, может определить только иммунологическая комиссия райбольницы или городской/областной поликлиники. Затем пропущенные по календарю прививки нужно наверстать.

Чтобы принять информированное решение о вакцинации, обязательно нужно посоветоваться с врачом. Скажите врачу, если:

- вам кажется, что ребенок болен;

- у ребенка есть аллергия на лекарства или пищу;

- раньше у ребенка была сильная реакция на прививку;

- у ребенка есть серьезные заболевания сердца, легких, почек и др;

- у ребенка были судороги

- ребенок принимает какие-то лекарства;

- ребенок проходил курс химиотерапии, гормональной терапии, получал стероиды или лекарства, подавляющие иммунитет;

- с момента последней прививки прошло меньше четырех недель.

Возможные последствия вакцинации

Вакцины должны вводиться правильно. Вакцину никогда не колют в ягодицу. Если вакцина попадет в жировую прослойку, может потерять свои свойства. Если задеть иглой седалищный нерв, это может привести к болевому синдрому и другим нарушениям.

Ребенку до трех лет укол делают в переднюю поверхность бедра, взрослее - в плечо.

После прививки останьтесь в поликлинике на 20-30 минут, чтобы врач мог увидеть, что у ребенка нет реакции немедленного типа на вакцину. Незначительное покраснение и дискомфорт в месте инъекции, повышение температуры - это нормальная реакция ребенка на прививку. Эти симптомы - признак того, что вакцина действует и организм ребенка формирует иммунитет. Они обычно сами проходят через несколько дней. Если повышенная температура беспокоит ребенка, вы можете дать жаропонижающее - согласно советам вашего участкового врача.

Обратитесь к врачу, если:

- у ребенка высокая температура и трудно сбивается жаропонижающими препаратами;

- ребенок дрожит или вздрагивает, как будто ему холодно;

- ребенок вялый, побледневший;

- ребенок отказывается от воды и пищи, его рвет;

- ребенок заметно обеспокоен, долго плачет.

Если невакцинированный ребенок заразится и переболеет корью, у него сформируется природный иммунитет против этого заболевания. Однако корь имеет тяжелое течение и часто требует госпитализации. Больные корью долго остаются заразными, их нужно изолировать на длительное время. Инфекция может вызвать осложнения (пневмония, энцефалит), привести к инвалидности или смерти. В то же время случаи сложных реакций на вакцину случаются с меньшей вероятностью, чем один раз на миллион.

Материал подготовлен по материалам Минздрава Украины и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.