Лунно-посевной календарь на 2018 год для Украины Огородники и садоводы давно отметили влияние луны на плоды своего труда. Еще в древности жрецы майя и Египта делали расчеты исходя из лунного календаря, ведь он является наиболее точным, чем солнечный.

В этом материале мы обратимся к опыту древних землепашцев и рассмотрим посевной календарь на 2018 год для Украины, который поможет сельскохозяйственному труженику рациональней использовать время посадочных месяцев.

Неблагоприятные дни

Лунный диск оказывает позитивное и негативное влияние на все культуры растений. Одни периоды благоприятны для работы с землей, в другие этого делать не стоит. Конечно, вы можете работать в придомовом хозяйстве в любой день, но если придерживаться правил, осенью будет хороший урожай.

В то время, когда Луна находится в Овне, Водолее, Весах, Близнецах и Льве лучше всего отложить посадку рассады. В этом году рекомендуется завершить посадку овощных и плодово-ягодных культур к 12 июлю, ко Дню апостолов Петра и Павла. Эта дата считается серединой лета, начинается поворот к осени. Но это не запрещает высаживать в землю семена быстрорастущей огородной зелени.

Смена фаз Луны

Давно подмечено, что две начальные фазы роста Луны, ночной полумесяц активирует к себе идущие по растениям соки, что выражается быстрым ростом деревьев, овощей и других культур. Эти периоды благоприятны для посадки рассады, семенного посева, высаживания плодовых деревьев и кустарников, прополки, подкормки, рыхления почвы и полива.

Последние две стадии ночного светила обусловлены его убыванием. Данная фаза характеризуется активным ростом плодовых культур в корень. Деревья, кустарники укрепляются в почве, развивается их корневая система, что ведет к урожайности. Но саженцы и рассада нужно высадить до этой стадии. Не рекомендуется проводить какие-либо работы в саду и огороде в дни лунных затмений, полнолуния и новолуния.

Цветоводу

Лунный календарь подсказывает и лучшие дни для выращивания цветов.

Посевной сезон цветника начинается в конце зимы. В феврале высаживают семена петуньи, антирринума, тупы, канн под пленкой либо в теплице с последующей пересадкой в открытый грунт.

Март - для подготовки молодых растений и рассады с долгим периодом роста. Звездоцвет, календулу, гвоздичку, газании высеивают в горшки, теплицу, с приходом тепла пересаживают в открытую почву.

Вторая половина апреля время подготовки лаванды, овсяницы, герани, обериса для декорирования садовых дорожек, альпинария. Рокарий обустраивается крокусом, сциллой, гиацинтами, тюльпанами.

В мае высаживают в землю молодые цветы из горшков, теплиц.

В июне стоит заняться черенкованием декоративных кустарников. Это хороший период для посева семян фиалки, миозотиса, маргаритки и гвоздички.

Середина лета благоприятствует размножению кустарников кипариса, вереса, туи.

В августе сажают луковицы галантуса, молодильника, если почва мокрая и пушистая, если же почва тяжелая – лилейный декоративный колхикум.

Сентябрь для высадки луковиц тюльпанов, гиацинтов, лилий, подснежников, нарциссов, крокусов.

Наступление октября предупреждает об окончании работ с цветами на открытом грунте.

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