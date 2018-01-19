Сумчан призывают вакцинироваться от дифтерии Медики отмечают, что для лечения дифтерии в Сумах отсутствует противодифтерийная сыворотка, а потому единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).

Что такое

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, разрушающий ткани дыхательной системы. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание. Токсин может вызвать: слабость, боль в горле, лихорадка, отек желез в шее.

Токсин также может попасть в кровь и поразить сердце, почки и нервную систему. Осложнения от дифтерии могут включать:

- блокирование дыхательных путей;

- повреждения сердечной мышцы (миокардит);

- повреждения нерва (полиневропатия);

- легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).

Прививки

Сейчас вакцины в достаточном количестве в лечебных учреждениях города. В прошлом году в Сумах было привито 46,9% детей от подлежащих вакцинации, уровень вакцинации взрослых значительно ниже. Медики напоминают, что для предупреждения эпидемии вакцинированными должны быть 95% населения.

Прививка от дифтерии детям можно сделать бесплатно цельноклеточной вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС, которая обеспечивает наилучшую защиту. Также имеется бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых.

Как и любой лекарственный препарат, вакцины могут вызвать реакции, однако риск умереть от дифтерии намного выше, чем риск серьезной реакции на вакцину. Серьезные реакции на вакцины крайне редки. Побочные эффекты, такие как болезненные ощущения и припухлость в месте инъекции или небольшое повышение температуры, это обычное явление.

Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%.

Во время эпидемии дифтерии в Украине с 1991 до 1998 года, вызванной низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, дифтерией заболели около 20 тысяч человек, 696 из них умерли.

Сыворотка

Для лечения дифтерии в Украине есть 900 доз противодифтерийной сыворотки, которые в качестве гуманитарной помощи Украина получила в конце 2017 года. Также на 2018 год Минздрав заложил в бюджет 40,2 млн гривен для закупки сывороток и иммуноглобулинов для лечения больных опасными инфекционными заболеваниями, сопровождающиеся высоким уровнем смертности, среди которых и дифтерия. Препараты будут приобретены через международные организации и соответствующим образом зарегистрированы, сейчас идет планирование закупок.