Первая учительница учится учить Учителя, собирающиеся учить первоклашек с 1 сентября этого года, должны пройти обязательное переобучение

Вперед, в детство. В Сумском областном институте последипломного педагогического образования 7 февраля началась подготовка тренеров для сумских учителей начальной школы. Первый день посвятили игре LEGO.

Дистанционный онлайн-курс повышения квалификации учителей начальной школы, разработанный Минобразования, доступен всем, в том числе и родителям школьников. При успешном окончании курса выдается электронный сертификат. Если учитель не сможет овладеть сертификатом к началу следующего учебного года, его не допустят к обучению первоклассников. Повышение квалификации обязательно и для преподавателей иностранного языка в начальной школе, в то время как учителя музыки и физкультуры могут проходить переподготовку по желанию.

Кто? Что? Когда? Как?

Следуя концепции новой украинской школы, все первоклассники с 1 сентября этого года должны учиться по новому Государственному стандарту начального образования. В связи с этим Министерство образования и науки Украины начало масштабное повышение квалификации педагогов, берущих первый класс в этом году. Речь идет о 22 тыс. учителей начальных классов по всей стране. Именно они будут учить детей большинству предметов в начальной школе с 1 до 4 класса.

Утвержденная МОН программа повышения квалификации состоит из дистанционного онлайн-курса на портале EdEra и трех очных сессий в областных институтах последипломного педагогического образования. Там специально подготовленные тренеры будут закреплять знания педагогов на практике.

Примечательно, что дистанционный онлайн-курс доступен всем. По информации МОН, регистрация для прохождения этого курса не закончится никогда, курс всегда будет оставаться открытым и бесплатным. Он доступен 24/7, поэтому не только учителя, но и все желающие могут его пройти. Зарегистрироваться для онлайн-обучения и узнать больше о курсе можно по ссылке: https://ed-era.com/nus.

Всего в курсе шесть модулей, знакомящих учителей с новым Государственным стандартом начального образования и методиками компетентностного обучения. Отдельный блок посвящен нейропсихологии - науке, позволяющей учителю понять особенности функционирования мозга ребенка, выявить причины трудностей в обучении и исправить их.

В Сумах начали с LEGO

Подготовка тренеров очных сессий для учителей начальной школы Сумской области началась на базе областного института последипломного педагогического образования 7 февраля. По информации института, первый день обучения посвятили внедрению в образовательный процесс начальной школы таких методов обучения, как игра и деятельность. Тренер The LEGO Foundation Галина Малевич познакомила присутствующих с историей создания LEGO, методикой компетентностного обучения «Шесть кирпичиков» и образовательным потенциалом игры LEGO. Участники тренинга имели возможность практически воспроизвести ситуации использования LEGO-конструктора как инструмента обучения и развития ребенка.

С иностранной помощью

Бюджетное финансирование обеспечивает преподавание в школе четырех иностранных языков - английского, немецкого, французского и испанского. Учителя, которые будут учить первоклассников этим языкам в будущем учебном году (таковых в Украине больше 19 тыс.), должны пройти отдельное обязательное обучение.

Для учителей английского языка подготовку тренеров организовал Британский совет совместно с Кембриджским университетом. Обучение будет проходить в очно-дистанционном формате в марте, апреле и мае. Учителя, прошедшие трехдневное очное обучение, получат доступ к онлайн-платформе, созданной совместно Британским советом и Кембриджским университетом. На этой платформе учитель найдет материалы по методике преподавания, а также игры, видео, задачи, которые можно будет использовать на уроках.

Учителям немецкого языка в подготовке тренеров и программы повышения квалификации помогал Goethe-Institut. В процессе обучения будет использоваться программа «DLL - Учимся учить немецкому». Обучение рассчитано на 12 недель (80 академических часов): сначала очное (2-3 дня), затем - дистанционный курс и в завершение - еще один очный методико-дидактический семинар. Учителям, нуждающимся в улучшении знания языка, предлагается пройти 10-недельный курс «Немецкий для учителей онлайн».

Учителям французского языка предлагается пройти подготовку по программе PRO FLE, разработанной Международным центром педагогических исследований (CIEP) и Национальным центром дистанционного образования Франции (CNED). Курс рассчитан на четыре месяца - четыре модуля по 40 часов. Каждый модуль - это 30 часов дистанционного обучения с помощью онлайн-платформы и 10 часов очного в институтах последипломного педагогического образования. Занятия на онлайн-платформе платные, но стоимость полностью покроет посольство Франции в Украине.

Для учителей испанского языка, которые собираются учить первоклассников (таковых в Украине 32), обязательное обучение будет проходить в институтах последипломного педагогического образования по графику, утвержденному данными учебными учреждениями.

Чтобы зарегистрироваться на курсы, сумским учителям иностранных языков нужно обратиться в Сумской областной институт последипломного педагогического образования.

Учителям музыки и физкультуры, которые будут учить первоклассников с 1 сентября 2018 года, МОН тоже рекомендует пройти дистанционный онлайн-курс на портале EdEra. Однако для допуска к обучению первоклассников сертификат о прохождении онлайн-курса этим учителям не обязателен.

Таким образом, все учителя, которые будут учить первоклассников в 2018-2019 учебном году, смогут повысить квалификацию в течение 2018 года. Обучение может быть пройдено в несколько попыток. Но, если ни одна из них не будет успешной, учитель не сможет овладеть сертификатом - к первоклассникам его не допустят. Если переобучение не пройдено по объективным причинам, это можно сделать осенью.