Детям - «дворик здоровья», взрослым – ангиограф от инфаркта В детской поликлинике №2, что на ул. Ивана Сирко, благотворители сделали ремонт педиатрического отделения, а горбольнице №1 пообещали ангиограф

На ремонтные работы и оборудование отделения, обслуживающего около 10 тысяч детей, благотворительный фонд «Технология» потратил почти 900 тыс. грн. По оценкам самих меценатов, сумма небольшая, т.к. средства использовали рационально, без излишеств. Однако в ближайших планах, которыми поделился председатель наблюдательного совета благотворительного фонда «Технология» Владимир Заец, - медицинские проекты на миллионы. Один из них - закупка ангиографа (аппарата, позволяющего делать операции на сосудах при инфаркте и инсульте).

«Дворик здоровья»

Ремонт в педиатрическом отделении детской поликлиники №2 длился три месяца. Чтобы понять, что здесь было до прихода строителей, достаточно увидеть неотремонтированную часть второго этажа - с невзрачными стенами и подранным линолеумом. Обновленное пространство за металлопластиковой конструкцией, отделяющей «до» и «после», авторы проекта назвали «дворик здоровья». Об этом рассказал постоянный исполнитель работ по медицинским проектам фонда «Технология» предприниматель Александр Руденко.

Визуальный эффект «дворика» в фойе, где пациенты ожидают приема, достигнут обшивкой нижней части стен ламинатом, стилизированными под доски забора. Сверху на стенах - обои под покраску светло-зеленого цвета, украшенные аппликациями с изображением птиц, бабочек, божьих коровок и подсолнухов. На полу - светлая плитка. Сверху - подвесной потолок со встроенными светильниками. Места для сидения расположены не около кабинетов, а в центре фойе, в форме двух разноцветных кругов. Их всего 10, поэтому медперсоналу надо постараться организовать прием так, чтобы родителям с детьми не пришлось стоять.

К моменту выхода этой статьи уже начался прием пациентов в четырех педиатрических кабинетах, отремонтированных и оснащенных необходимой мебелью и сантехникой. Каждый врач мог выбрать цвет стен на свой вкус. Цветовая гамма получилась яркой и жизнерадостной: лимонный, персиковый, розовый, голубой. Кроме того, отремонтированы кабинеты заведующей и старшей медсестры отделения. Еще один большой плюс - ремонт и оснащение всем необходимым (рециркулятором воздуха, холодильником и пр.) двух прививочных кабинетов.

Как отметила заведующая вторым педиатрическим отделением поликлиники №2 Полина Перерва, «ремонт проходил очень быстро, красиво и слаженно, практически не мешая приему пациентов. Теперь в такой красоте можно будет работать в хорошем настроении, которое почувствуют и пациенты».

- Думаю, что пациенты это оценят. Хотелось бы, чтобы они не только оценили, а и берегли все, что для них сделано, - сказала заведующая.

По словам главврача Детской горбольницы св.Зинаиды Александра Емца, учреждение много лет сотрудничает с фондом «Технология» и каждый год получает солидные подарки. К примеру, ремонт реанимации, хирургического отделения... В этом году перешли к новому проекту - по первичной медицинской помощи.

Повод отметить и отметиться

Символическая передача ключей от благотворителей медикам состоялась 16 февраля. Церемонию преднамеренно сделали торжественной - с участием городского головы Александра Лысенко, его заместителя, с недавних пор курирующего вопросы здравоохранения, Максима Галицкого, секретаря горсовета Андрея Баранова, представителей городского отдела здравоохранения, руководства детской горбольницы. Чиновники почти час позировали перед телекамерами вместе с меценатами и медработниками. Мэр выступил с речью, остальные представители горсовета просто стояли, в тему улыбаясь и одобрительно кивая головами.

Александр Лысенко посчитал нужным объяснить, зачем организовали торжество по этому поводу:

- Не только для того, чтобы показать по телевидению: мол, мы это сделали. А потому, что на тех объектах, куда мы выезжаем вместе с Владимиром Владимировичем (В.Заец. – Ред), мы начинаем с минимума, а потом идеи рождаются уже совместно с коллективом, - сказал мэр. - Почему мы находимся именно здесь? Когда говорим, что надо сделать в первую очередь в нашем городе, мы никогда не забываем о здоровье наших граждан. Без здоровья не будет желания ремонтировать дороги и дома. Поэтому медицина всегда должна быть на первом месте. Если мы думаем о будущем, должны думать в первую очередь о здравоохранении, о качестве медицинских услуг. А в медицине приоритет – детская медицина. Это пример, как в дальнейшем должны быть отремонтированы все помещения. Если на ул.Троицкая в детской больнице уже почти все сделано, то здесь есть к чему идти. В прошлом году было выделено на потребности Городской детской больницы св.Зинаиды 12 млн грн: ремонт – около 5 и оборудование – около 7 млн грн.

Кроме того, по словам А.Лысенко, такая публичность нужна еще и для того, чтобы показать пример другим небедным сумчанам и организациям, как надо помогать городу.

- Мы всегда рады, когда нам помогают. Не только горсовету, а громаде. Вы же знаете наш девиз: «Общими усилиями…». Общими усилиями мы можем сделать все. Нет таких вершин и целей, которые мы не можем преодолеть и достичь, когда мы вместе будем делать то, на что у нас есть понимание, - сказал А.Лысенко.

Фасад на контрасте

К сожалению, в отличие от благотворительных проектов, бюджетные зачастую превращаются в долгострои, вытягивающие дополнительные средства из бюджета (достаточно вспомнить ремонт коллектора, МЦ «Романтика», стадиона «Авангард»).

В контексте выделенных из горбюджета 12 миллионов на детскую больницу мэр упомянул об утеплении поликлиники №2, начатом осенью прошлого года. «Думаю, что в этом году мы его обязательно завершим», - сказал градоначальник.

Хочется напомнить: во время «рабочего» публичного выезда на данный объект в сентябре прошлого года речь шла о завершении замены окон и утепления фасада к концу ноября. Однако в полном объеме подрядчики успели установить только окна. Половина поликлиники вошла в зиму неутепленной. Работ сделано на 1,5 млн грн (при общей смете 2,5 млн грн). По данным мэрии, в этом году на завершение работ на фасаде поликлиники №2 и утепление здания больницы св.Зинаиды из бюджета города направят 6 млн грн.

А еще, находясь под впечатлением от поездки в Германию, мэр тогда рассуждал о «веселом» разноцветном фасаде. При этом просил продумать сочетание цветов, чтобы случайно не получился какой-нибудь флаг. В этом контексте имеющийся сейчас результат вызывает, по меньшей мере, недоумение. Что тут веселого в прямоугольниках синего и красного цвета на белом фоне, причем уже с подтеками? А об ассоциациях с флагом лучше вообще не вспоминать.

Журналистов уверили, что это только начало творческого процесса. А какое изображение должно появиться в конце – пока секрет, открывать который отказались. При этом заверили: как только позволит погода, работы на фасаде будут продолжены.

.Три суперпроекта, включая ангиограф

- На этот год у нас большие планы по инклюзивному образованию. С Александром Николаевичем (А.Лысенко. – Ред.) большой проект. Дай Бог, чтобы мы его потянули. На него выделено больше 5 млн грн из благотворительного фонда, - сообщил Владимир Заец. - Сейчас очень много тяжелобольных деток, передвигающихся на колясках, и мало кто из них посещает школу. А инклюзив даст им возможность стать полноценными членами общества. Я уверен, что это будет суперпроект.

- Кстати, мы об этом сообщаем впервые. Мы уже определились с помещением, где это будет происходить. Надо продолжать эту тему, - поддержал мэр.

- Вторая наша тема вместе с мэрией города – небольшой проект этого года – приемное отделение городской детской больницы. Там такое приемное отделение, что когда к нему подъезжаешь с ребенком, ужас берет. А мы хотим сделать его современным. Чтобы ребенок видел: в больнице нет ничего страшного, - продолжал благотворитель. - И третий проект – это новое направление для нашего благотворительного фонда: вместе с властью города в первой горбольнице (ЦГБ) создадим специализированное хирургическое отделение, оборудованное ангиографом. Власть выделяет 18,3 млн грн, мы – 4 млн (в этом году три и в следующем один). В мире инфаркт и инсульт уже не создают такой большой проблемы, как у нас…

Обо всех проектах мы вам рассказали в начале года, теперь будем думать, где взять деньги (смеется)…

- У нас есть еще один проект - единственный на всю Украину…- попытался напомнить А.Лысенко.

- Нет, нет. Об этом давайте позже. Это проект 2019 года. Да, единственный на всю Украину, фантастический проект. Но об этом немного позже. Дай Бог, чтобы все было хорошо, - остановил его В.Заец, объяснив, что все четыре иностранных инвестора группы «Технология» (у завода на ул.Линейная – итальянцы, у завода на пр.Курский – тоже итальянцы, еще есть поляк и молодая семья из Швейцарии) готовы выделять деньги на благотворительность, но при условии успешного развития бизнеса. - У них это культура: зарабатывающий деньги часть должен отдать на благотворительность.

Владимир Заец сказал, что благотворительности его научили иностранные инвесторы, а возможность помогать дает успешная работа коллектива.

- В группе компаний «Технология» 2,5 тыс. работников. В городе уже три наших завода и одна большая сельскохозяйственная компания. Это заслуга всего коллектива, который работает по правилу: если работаешь успешно и зарабатываешь деньги, должен заниматься благотворительностью. Успешные бизнес и благотворительность должны идти рядом. Богатство и благотворительность тоже должны идти рядом. Это наше правило. Кому мы помогаем, все уже знают: это наши медицинские учреждения детского направления.

Владимир Заец объяснил, почему в последнее время они начали это делать публично:

– Мы не публичная компания. Мы не собираемся в политику. Нас совсем не интересуют политические проекты. Мы не будем депутатами, не будем мэрами, потому что мы профессионально занимаемся бизнесом. Мы считаем: в нашем городе все должны заниматься благотворительностью. Все должны помогать. Нам эту культуру принесли наши партнеры. Поэтому мы хотим показывать и приглашать: давайте помогайте. Городского бюджета, хоть в нем и стало больше денег, не хватит. Не хватит бюджета Украины, потому еще мы пока что бедная страна. Нужно, чтобы все помогали. Сегодня на небольшом примере мы показали, как должно быть. На все это потрачено 893,7 тыс. грн. Это небольшие деньги для компании. Теперь попробуйте не сделать все остальное.

К сведению: В детской поликлинике №2 на ул. И.Сирко два педиатрических отделения и отделение с т.н. «узкими» специалистами. Ремонт сделан только в одном. По итогам визита в поликлинику мэр Александр Лысенко поручил главврачу детской горбольницы Александру Емцу готовить проектную документацию на ремонт остальных отделений. Всего в Сумах шесть педиатрических отделений, некоторые из них ремонтировались в предыдущие годы.

По данным мэрии, в текущем году в казне города на приобретение оборудования и капитальные ремонты в Детской больнице св.Зинаиды предусмотрено 1,5 млн грн и 1,8 млн грн соответственно.