Из приюта – домой Фестиваль «Друг из приюта» помог пятнадцати бездомным животным найти хозяев.

В выставочном центре «Ильинский» 25 февраля Сумское общество защиты животных провел ежегодный фестиваль (пятый по счету) «Друг из приюта».

Открыли фестиваль коцертной программой сумского вокально-танцевального коллектива «Трулялята».

«Этот маленький концерт посвящается всем бездомным собакам, котикам, а также всем неравнодушным людям, которые помогают и принимают активное участие в жизни бездомных животных. «Трулялята» не первый раз поддерживают это мероприятие. Мы помогаем и финансово. Для выступления стараемся подбирать соответствующий репертуар», - сказала педагог коллектива Наталья Бардина.

После музыкального выступления волонтеры из Сумского общества защиты животных поочередно стали выводить на сцену (ринг) «друзей из приюта». В ходе мини-презентаций они рассказывали, какая порода у собаки, какой у нее характер, как попала в Центр.

На фестивальной сцене побывали четыре десятка братьев наших меньших. Все находятся под постоянным медицинским контролем. Среди породистых животных были лабрадор, алабай, собаки охотничьей породы. Но большинство, конечно же, дворняжки. Все они живут в Центре передержки в вольерах. У всех разные истории: кого-то выгнали хозяева, кто-то попал под машину, кто-то потерялся.

Также на территории выставочного центра действовала выставка бездомных котов. Их было около двадцати.

По итогам ринга 15 животных обрели новых хозяев. Чтобы забрать домой приютских животных, хозяин должен был предоставить данные паспорта, номера телефонов. Оформление было бесплатным.

Стоит отметить, что фестиваль благотворительный. Деньги собирали на содержание бездомных животных. Желающие приносили для четвероногих корм и даже теплые вещи.

Оставшихся животных по окончании фестиваля вернули в Центр передержки.

На сегодняшний день там находиться 200 бездомных собак.

Ольга Сергеева