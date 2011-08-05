Сумская «скорая» против грядущей реформы экстренной медицины В Центре экстренной медицины Сумской области заявили несогласие с реформой «скорой» и призвали голосовать за электронную петицию «Против разрушения системы экстренной медицинской помощи» на сайте Кабмина

Об этом сообщили руководители Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на брифинге 21 февраля. По словам директора этого центра Анатолия Александренко, поводом для публичного выступления стало желание объяснить, как сейчас работает «скорая». Потому что, в связи с противоречивой информацией о реформе, люди в растерянности: можно ли теперь вообще звонить на «103» в случае резкого ухудшения здоровья, кто приедет на вызов – врач, фельдшер или парамедик, обязательно ли заберут в больницу?..

Опасения насчет парамедиков

Сразу стоит отметить: парамедиков и медтехников на сумской «скорой» еще нет. Нет пока и документов, регламентирующих их подготовку и работу.

Как сообщили руководители Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, никаких документальных директив по поводу реорганизации из Министерства здравоохранения они не получали, поэтому конкретики, что и когда изменится, пока нет.

В Сумском центре готовящуюся реформу экстренной медицины понимают как замену врачей, фельдшеров и водителей в составе бригад на парамедиков и медицинских техников, в основные функции которых входит транспортировка больных в отделения экстренной (неотложной) медпомощи многопрофильных учреждений. Однако только 20% больных, вызывающих «скорую», нуждаются в госпитализации, остальные после оказания медпомощи на месте остаются дома.

Как считают в Сумском областном центре экстренной медицинской помощи, сегодня нет даже предпосылок для функционирования таких бригад, т.к. в больницах нет отделений экстренной (неотложной) помощи, которые укомплектованы специалистами по медицине неотложных состояний и оснащены на достаточном уровне. Если реформа будет все-таки введена, приемные отделения завалят больными, которым можно было бы помочь дома, не вынуждая их тратить средства на лечение в стационаре.

В таких случаях ощутимо могли бы выручать людей и разгружать экстренную службу пункты неотложной помощи, которые в идеале должны быть созданы в каждом райцентре и при каждой поликлинике. Однако такие пункты функционируют далеко не везде. А в поликлиниках Сум их нет вообще. Поэтому без звонка на «103» таким больным пока что не обойтись.

Министерские нововведения, как заявили руководители Сумского центра экстренной медпомощи, приведут к существенному ухудшению работы службы, доступности качественной медицинской помощи населению и подорвут имидж медработника. При любой системе уровень подготовки парамедика не может быть выше врачебного. А перспектива переквалификации фельдшеров, и особенно врачей, в парамедиков звучит унизительно. Вряд ли медтехник заменит теперешнего квалифицированного водителя I класса. На украинских дорогах они должны быть виртуозами. Кроме того, наши водители сами ремонтируют машины. А сможет ли это делать медтехник?

В Сумском центре считают: надо не начинать новую реформу, а продолжать начатую в 2013 году. необходимо обеспечивать службу новыми автомобилями, оборудованием, позаботиться об улучшении условий труда медработников, повышении зарплаты и введении соцгарантий. Уверены, что такой комплекс мер приостановит текучесть кадров (за два последних года в сумской службе уволилось 25% работников) и поднимет престиж профессии.

Загруженность «скорой» в Сумах - яркий индикатор того, что первичное звено оказания медпомощи работает неэффективно, нет «неотложки». Как сообщил Анатолий Александренко, центр намерен сотрудничать с городской властью, чтобы в процессе реорганизации поликлиник в центры медико-санитарной помощи продумать этот жизненно важный для жителей города момент.

Что предлагает Минздрав

Главный специалист отдела координации и обеспечения медицинской помощи во время АТО, управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины Александр Данилюк в интервью одной из украинских телекомпаний в конце прошлого года объяснил, кто такой «парамедик» и «экстренный медтехник» и когда они появятся:

«Парамедик - это человек с медицинским образованием, учится в медицинском колледже три года и специализируется в оказании помощи именно в системе экстренной медицинской помощи. Можно сказать, что фельдшеры, работающие на «скорых» - это а-ля парамедики в США или странах Европы. В Украине пока парамедиков не выпускают, поскольку только 1 ноября 2017 г. введена наконец новая профессия "парамедик". С 1 сентября следующего года будет первый набор на эту специальность в медицинских колледжах. Те врачи, которые имеют медицинское образование, фельдшеры смогут стать парамедиками, пройдя повышение квалификации до уровня парамедика. Парамедик выше, чем фельдшер, потому что у него более широкие квалификационные требования, чем у фельдшера экстренной медицинской помощи.

Экстренный медицинский техник - это человек без медицинского образования, но со специализированной подготовкой (120-часовой курс подготовки), эту подготовку должны осуществлять центры экстренной медицинской помощи Киева и областей, а также медицинские колледжи. Они предоставляют домедицинскую помощь и помогают медикам в оказании профессиональной медицинской помощи. Т.е. они являются полноправными членами медицинской команды.

Через 5 лет в системе экстренной медицинской помощи водителей не будет вообще. Все они станут экстренными медицинскими техниками. Они будут и управлять автомобилем, и работать в команде, оказывая помощь всем, кто в ней нуждается. Гражданских будут учить инструкторы в центрах экстренной домедицинской помощи и медицинские колледжи, а военных - в учебных центрах сил обороны.

Предусмотрен 5-летний переходный период. Отсчет идет с 2017 года и до 2022 года. Постепенно все фельдшеры в системе экстренной медицины станут парамедиками, конечно, кто сдаст квалификационные требования. Те водители, которые захотят остаться в системе, повысят свой уровень и станут экстренными медицинскими техниками, кто не захочет, те уйдут из системы.

Они же по образованию медсестры, фельдшеры и могут работать на всех этапах экстренной медицинской помощи, они будут обучены специально для экстренной медицинской помощи. В основном они оказывают помощь на месте происшествия, в пути и привозят в больницу, где передают врачам госпиталя.

У нас есть две ближайшие страны-соседки, которые прошли этот путь, - Польша и Литва. У них тоже был переходный период, так же много критики, но у них все хорошо теперь. Нам надо утвердить стандарт и к нему идти, даже если нет таких дорог, таких медикаментов или оборудования. Все равно должна быть задекларированная цель. И мы должны направлять бюджеты на это, потому что оно работает, оно доказательно».

Вызывайте - и мы приедем, но не всегда

Как объяснила заместитель директора Центра экстренной медицины Сумской области, руководитель службы медицины катастроф Галина Билоус, участились случаи, когда люди с серьезными патологиями, такими, как острый инфаркт миокарда, острый коронарный синдром, обратились слишком поздно. Так, в январе этого года один пациент обратился через сутки с начала болевого синдрома, другой – через три дня с начала болезни.

- Мы не исключаем, что это связано с незнанием о возможности обратиться за помощью, - говорит Г.Билоус. - Одна женщина с травматическим вывихом плеча, случившимся вечером, обратилась в нашу службу только утром. «Я думала, что вы ночью не работаете», - объяснила она. В то время как наша служба доступна, работает круглосуточно. Обращения принимаем по единому телефонному номеру «103».

Как заверил директор центра А.Александренко, сейчас у службы нет проблем с ГСМ и всеми необходимыми медикаментами бригады обеспечены в полном объеме. Кроме того, в конце 2016 года в центре начал работу диагностический телеметрический консультативный кабинет «Юнет», специализирующийся на дистанционной помощи бригадам в работе с кардиологическими больными. Благодаря этому в прошлом году было выявлено на 150 инфарктов миокарда больше, чем в 2016 году (757 и 607 соответственно). Правильный диагноз дал возможность больным получить экстренное лечение еще до прибытия в стационар.

Галина Билоус напомнила: с 2012 года все обращения, в зависимости от состояния пациента, делятся на экстренные и неэкстренные.

К экстренным относятся внезапные состояния, сопровождающиеся потерей сознания, судорогами, нарушением дыхания, болью в области сердца, рвотой кровью, острой болью в брюшной полости, внешним кровотечением, признаками острых инфекционных заболеваний, патология течения беременности. Они обусловлены всеми видами травм, поражением электрическим током, молнией, тепловым ударом, переохлаждением, отравлением, утоплением, укусами животных, змей, пауков, повреждениями во время чрезвычайных ситуаций (аварии, ДТП, стихийные бедствия и пр.). В таких случаях бригада должна уложиться в норматив до 10 минут в городе и до 20 - в сельской местности. Но этот норматив может быть продлен в зависимости от метеоусловий, состояния дорог, но не больше чем в два раза (+10 минут в городах и +20 - в сельской местности).

К неэкстренным относятся состояния, не являющиеся неотложными, которые сопровождаются повышением температуры тела с кашлем, насморком, болью в горле; головной болью, головокружением, слабостью; повышением артериального давления; болевым синдромом у онкобольных; болью в пояснице, суставах; алкогольным, наркотическим, токсическим абстинентным синдромом; вызванные обострением хронических заболеваний у пациентов, находящихся под наблюдением участкового (семейного) врача.

- В выполнении таких обращений мы можем отказать в том случае, если есть возможность передать вызов в Службу неотложной медицинской помощи, которая существует в районах области при амбулаторно-поликлинических учреждениях и центрах первичной медико-санитарной помощи. К сожалению, в Сумах такой службы нет, поэтому мы принимаем эти обращения и выполняем. Если нет возможности передать вызов, мы их выполняем силами бригад, свободных от экстренных вызовов. И выполнение такого обращения может быть отсрочено до 1 часа с момента поступления. Бригада приедет, но не срочно.

«Скорая» не выезжает для выполнения плановых назначений (инъекции, капельницы, перевязки и пр.); к больным, находящимся под наблюдением участкового врача, если их состояние неэкстренное (неотложное); для удаления клещей; оказания стоматологической помощи. Служба экстренной медпомощи не выдает справок, больничных, не составляет судебно-медицинских заключений, не транспортирует трупы в патолого-анатомические отделения и бюро судмедэкспертизы. В таких случаях диспетчер вызов не примет, но может объяснить обратившемуся, что делать дальше.

Как работает диспетчерская

В Сумской области всего 97 выездных бригад - 16 врачебных, 81 фельдшерская. Обращения из всех районов и городов области на линию «103» принимает центральная диспетчерская. Как объяснил начальник оперативно-диспетчерского управления Юрий Луценко, она оснащена по последнему слову техники, все диспетчеры - медработники (фельдшеры и медсестры).

- Организованы круглосуточные посты диспетчеров по приему вызовов (шесть постов), диспетчеров направления (пять постов), старшего врача смены, старшего фельдшера-диспетчера смены, а также дежурного инженера-программиста, - рассказывает И.Луценко. – Обращение принимается на гарнитуру, все фиксируется в электронном режиме. Это происходит примерно за минуту. Сумская область условно поделена на пять направлений. Поскольку в электронной форме уже есть адрес, куда должна прибыть бригада, заявка попадает к соответствующему диспетчеру направления. У него уже два монитора: на одном отражается информация о вызове, на другом – электронная карта, где он видит все бригады в зоне вызова. Система автоматически обозначает место вызова. На санитарных автомобилях установлены GPS-трекеры для отслеживания их места нахождения и статуса бригады (занята/свободна/поломка, врачебная/фельдшерская). Поэтому диспетчер направления молниеносно ориентируется на ближайшую бригаду и передает заявку в электронном виде на смартфон бригады. Как только она открыта, диспетчер направления начинает мониторить движение бригады. Руководитель бригады все этапы отражает на смартфоне.

Есть определенные трудности дозвона у людей, живущих на границах области. При обращении на номер «103» они попадают в Харьковский, Полтавский или Черниговский центры. В связи с этим введен альтернативный телефон – (0542) 68-20-90 (оплата услуги связи - по тарифу оператора).

Все звонки на «103» и информация фиксируются сервером и сохраняются в базе данных не меньше трех лет.

О фиксации И.Луценко сообщил еще и потому, что нередко звонящие оскорбляют диспетчеров, нецензурно бранятся, угрожают. Поэтому у медработников появилась возможность доказательно обращаться в правоохранительные органы и привлекать к ответственности за унижение чести и достоинства должностного лица при исполнении служебных обязанностей.