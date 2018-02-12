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Вчера 14:44232

Комфортный отдых в отеле «Воскресенский» ®

С января 2018 года отель «Воскресенский» принимает гостей в новом комфортабельном номере премиум класса.

Мы относительно молодой, стремительно развивающийся и совершенствующийся отель, который обновляется согласно требованиям мировых стандартов, готовы предложить своим гостям новый уровень комфорта, уюта и сервиса. Минималистический интерьер, приятная для глаз пастельная гамма отделки, нежный белый ковролин, просторная двуспальная кровать – здесь все предназначено для приятного отдыха. 

Приглашаем Вас провести романтическую ночь в премиум номере, где Вы почувствуете всю трепетность момента, ощутите роскошь и радость уединения. Главный комплимент от  отеля – шампанское с фруктами.

Отдельное предложение для молодоженов, как чудесный шанс начать свою совместную жизнь в приятной, романтической обстановке с комфортом и сервисом. Для этого у нас есть все необходимое:

• расположение прямо напротив ЗАГСа;

• ресторан «Премьер» с банкетным залом на 70 человек на 1 этаже для свадебного торжества;

• возможность дизайнерского украшения номера по Вашему желанию;

• романтический ужин или завтрак в постель;

• шикарный вид из окон на голубые сосны, цветочные газоны и парк;

• современный дизайн санузла с тропическим душем, позволяющим получить ощущения дождя и эффект массажа;

• пушистые халаты и мини парфюмерия;

• автопрокат;

• удобная парковка;

Кроме перечисленных достоинств, стоит напомнить, что здание отеля расположено в красивейшем месте – в историческом центре города. Мы стараемся создать лучшие условия для проживания, при этом соблюдаем лояльную ценовую политику. 

Визит в отель «Воскресенский» принесет Вам только положительные эмоции!

Отель «Воскресенский» г. Сумы

пл. Независимости, 15 (напротив ЗАГСа)

тел. +380994373535

        +380975363636

http://centre-hotel.sumy.ua 

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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