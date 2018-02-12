Комфортный отдых в отеле «Воскресенский» ®

Мы относительно молодой, стремительно развивающийся и совершенствующийся отель, который обновляется согласно требованиям мировых стандартов, готовы предложить своим гостям новый уровень комфорта, уюта и сервиса. Минималистический интерьер, приятная для глаз пастельная гамма отделки, нежный белый ковролин, просторная двуспальная кровать – здесь все предназначено для приятного отдыха.
Приглашаем Вас провести романтическую ночь в премиум номере, где Вы почувствуете всю трепетность момента, ощутите роскошь и радость уединения. Главный комплимент от отеля – шампанское с фруктами.
Отдельное предложение для молодоженов, как чудесный шанс начать свою совместную жизнь в приятной, романтической обстановке с комфортом и сервисом. Для этого у нас есть все необходимое:
• расположение прямо напротив ЗАГСа;
• ресторан «Премьер» с банкетным залом на 70 человек на 1 этаже для свадебного торжества;
• возможность дизайнерского украшения номера по Вашему желанию;
• романтический ужин или завтрак в постель;
• шикарный вид из окон на голубые сосны, цветочные газоны и парк;
• современный дизайн санузла с тропическим душем, позволяющим получить ощущения дождя и эффект массажа;
• пушистые халаты и мини парфюмерия;
• автопрокат;
• удобная парковка;
Кроме перечисленных достоинств, стоит напомнить, что здание отеля расположено в красивейшем месте – в историческом центре города. Мы стараемся создать лучшие условия для проживания, при этом соблюдаем лояльную ценовую политику.
Визит в отель «Воскресенский» принесет Вам только положительные эмоции!
Отель «Воскресенский» г. Сумы
пл. Независимости, 15 (напротив ЗАГСа)
тел. +380994373535
+380975363636