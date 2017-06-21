Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:00279

Первый раз в первый класс: по-новому

В Сумах в этом году принимают детей в первые классы по новым правилам.

Зачисление детей в первые класс в этом году будет проходить по несколько измененным правилам.

О том, что же изменится в приеме детей в школы во время выездного брифинга рассказали начальник управления образования и науки Антонина Данильченко и директор специализированной школы I степени № 30 «Уникум» Лариса Сопина.

«Новая украинская школа»

По словам Антонины Данильченко, подготовка к зачислению детей в первый класс по новым правилам началась с 1 сентября прошлого года.

Изменения вызваны внедрением на уровне государства Концепции «Новая украинская школа» и новым Законом Украины «Об образовании».

Согласно последнему, ребенок, как правило, должен начать получать начальное образование с шести лет. Дети, которым к началу учебного года исполнилось семь лет, должны начинать получение начального образования с этого же года.

Спрос превышает предложение

По словам Антонины Данильченко, родители имеют право выбирать школу для своего ребенка. Однако сначала нужно обратиться в учебное заведение по месту жительства ребенка. На сегодня в Сумах есть такие школы, где спрос превышает предложение. В частности, это школы № 6, № 7, № 9, № 29, № 30.

В связи с этим в настоящее время многие родители интересуются, будет ли проводиться конкурс для первоклассников 2018 года. Здесь Антонина Данильченко разъяснила, что таковой не проводился и раньше, кроме специальных учебных заведений. На сегодня собеседования могут проводиться только в специализированных учреждениях. Однако это ни в коем случае не может быть конкурс, который предусматривает проверку навыков ребенка по математике, чтению и пр.

Это подтвердила и директор специализированной школы I степени № 30 «Уникум» Лариса Сопина.

«По состоянию на 5 марта мы имели 261 заявление от родителей с просьбой зачислить их ребенка в нашу школу. Однако у нас только четыре первых класса по 30 учеников. Зачислить всех желающих мы не можем. В соответствии с уставом нашего учебного заведения и нового Закона Украины «Об образовании» мы можем проводить собеседование с потенциальными первоклассниками», - отметила Лариса Сопина.

Не хватает педагогов

Всего в этом году в Сумах за парты должен сесть более 3100 первоклассников.

Сейчас управление образования и науки и работники этой отрасли готовятся к созданию нового образовательного пространства для будущих первоклассников.

«Для них мы готовим 114 классов. А поскольку в программе произошло много изменений, то на сегодня одним из важных вопросов является кадровый вопрос. На сегодня Министерство определило тренеров, проводящих собеседования с педагогами. Однако не все школы полностью обеспечены педагогами, которые будут работать по новой образовательной системе», - рассказала Антонина Данильченко.

20 миллионов на обновление классов

Чтобы показать, насколько готова школа № 30 к обучению первоклассников по новым механизмам, директор провела учебным заведением небольшую экскурсию.

Показала оснащенные новой мебелью классы, новейшее оборудование, которое поможет детям осваивать азы науки в рамках Концепции «Новая украинская школа».

Однако это, заметила Антонина Данильченко, еще не все. В этом году из городской казны планируется выделение в среднем около 200 тыс. грн на каждый класс, где дети будут учиться в рамках этой концепции.

Родители не останутся в стороне

И все же, подчеркнула начальник управления образования и науки, большое внимание уделяется участию родителей в учебном процессе их ребенка.

«Вместе с изменением содержания обучения, меняем и вектор общения с родителями. Только совместными усилиями родителей и педагогов можно изменить содержание обучения. Многие мероприятия направляем на то, чтобы донести до родительской общественности, что она также является участником образовательного процесса», - сказала Антонина Данильченко.

Общество Новая школа Образование

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