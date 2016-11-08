В Сумах началась медреформа. Чего ждать и что делать? Поликлиники отделили от больниц и объединили в два коммунальных некоммерческих предприятия

Сумской горсовет в конце февраля принял решение о создании двух центров первичной медико-санитарной помощи, которые объединят под своим началом всю поликлиническую сеть города.

Этот процесс называется автономизацией учреждений первичной медицинской помощи. После регистрации в электронной системе eHealth с 1 июля центры начнут финансироваться из госбюджета через Национальную службу здоровья. Чтобы денег на сумскую «первичку» пришло больше, пока чиновники заняты организационными вопросами, сумчанам следует задуматься о выборе врача. Уже с 1 апреля семейные врачи, терапевты и педиатры начнут активно регистрировать в eHealth декларации с пациентами. Чем больше пациентов, тем больше финансирования привлечет врач в учреждение, где он практикует. На переходном этапе в 2018 году будут действовать два вида госбюджетного финансирования: по т.н. «зеленому» списку пациентов (заключивших соглашение с врачом) денег положено больше – 370 грн в год за каждого пациента, по «красному» (состоит из остального населения, территориально закрепленного за данным учреждением) – 240 грн на человека.

Действия властей: три этапа

О ближайших шагах городских властей в медицинской сфере рассказал профильный заместитель мэра Максим Галицкий на медицинском форуме 27 фервраля:

- Реформа призвана разрушить старые отношения между пациентом и врачом и перейти на качественно новый уровень предоставления медицинской помощи в Сумах. В соответствии с законодательными требованиями мы определили несколько этапов реформирования, которые будем проходить в Сумах, - отметил чиновник.

На первом этапе – до 1 июля 2018 года - мы должны организовать предоставление первичной медпомощи населению города путем создания коммунальных некоммерческих предприятий центров первичной медико-санитарной помощи.

На втором этапе – на протяжении 2018-20 годов – мы будем изучать и анализировать потребность в расширении сети первичной амбулаторной помощи в соответствии с составленными декларациями между пациентами и врачами.

И на третьем этапе – начиная со второго полугодия 2018 года – перед нами стоит задача оптимизации и реформирования вторичного уровня медпомощи, чтобы подготовиться с 2019 года осуществлять поставленные законодателем требования.

Создание коммунальных некоммерческих предприятий центров первичной медико-санитарной помощи - это законодательное требование для того, чтобы наши учреждения могли финансироваться путем заключения договора с Национальной службой здоровья, а не путем получения медицинской субвенции из госбюджета. Таким способом мы обеспечим финансовое функционирование первичного звена медицины в Сумах.

Поликлиники стали предприятиями

Сумской горсовет 28 февраля проголосовал за создание в Сумах двух центров первичной медико-санитарной помощи, которые, как рекомендует Минздрав, имеют статус коммунальных некоммерческих предприятий. Как некоммерческие предприятия, учреждения не будут плательщиками налога на прибыль и смогут расходовать полученные доходы по своему усмотрению. К примеру, на повышение зарплат врачей (свыше 15 тыс. грн) и медсестер (свыше 10 тыс. грн).

Как рассказала и.о. начальника отдела здравоохранения Сумского горсовета Елена Чумаченко на медицинском форуме 27 февраля, кроме государственных средств, полученных от Национальной службы здоровья, медучреждения должны финансироваться из местного бюджета (коммунальные платежи, содержание и улучшение материально-технической базы), а также могут привлекать другие незапрещенные законодательством источники.

Первый центр первичной медико-санитарной помощи с офис-центром на ул.Ильинская (третья поликлиника) объединит отделения по ул. Анищенко и .20 лет Победы, выделенные из состава первой горбольницы. Из третьей поликлиники туда войдут амбулатории №№ 1, 2, 3 по ул.Ильинская и амбулатория по ул.Котляревского, работа над созданием которой сейчас активно ведется. Из четвертой горбольницы в первый центр выделены отделение по ул.Труда, два отдаления по ул.Ковпака и амбулаторное отделение в Нижнем Песчаном.

Второй центр первичной медико-санитарной помощи создан путем выделения из первой горбольницы отделения по ул. Привокзальная (т.н. вторая поликлиника) и отделения по ул.Доватора. Также из состава пятой горбольницы выделены три отделения семейной медицины по ул.Марко Вовчок и отделение по ул.Ивана Сирко.

- Т.е. первый центр первичной медико-санитарной помощи с офис-центром на ул.Ильинская в своем составе будет иметь расширенную сеть амбулаторий, предоставляющих доступную медпомощь первичного уровня нашему населению путем посещения амбулаторий по улицам Ильинской, Труда, Ковпака, Котляревского, 20 лет Победы, Анищенко и в с. Н.Песчаное. Второй центр первичной медико-санитарной помощи с офис-центром на ул.Привокзальная включит сеть амбулаторий по улицам И.Сирко, Доватора, Парковой, Привокзальной и М.Вовчок, - подытожил М.Галицкий. - Количество населения, обслуживающегося в двух центрах, приблизительно равное – 130-135 тыс. человек. Эти цифры условные, потому что мы сейчас не можем сказать точно, какое количество населения проживает в Сумах, т.к. данные переписи и фактические могут существенно отличаться. Логика – в формировании двух центров с условным разделом по р.Псел: левый берег будет обслуживать первый центр, правый – второй.

Почему два, а не четыре

Как объяснил М.Галицкий, в пакет оплаты услуг каждого пациента, заключившего соглашение с врачом, входит оплата работы самого врача и медсестры, покрытие коммунальных услуг, расходных материалов, частичное покрытие стоимости анализов и оплата работы административно-управленческого и вспомогательного персонала центров.

- При создании двух центров удельный вес средств на содержание управленческого и вспомогательного персонала составляет 6,5 %, четырех центров – 15,5 %.

Мы уменьшаем количество административного персонала и высвобождаем средства непосредственно на зарплату врачам и медсестрам, а также на улучшение качества предоставления медицинских услуг. В среднем было подсчитано: в зависимости от количества населения, зданий, обслуживаемой территории расходы могут колебаться от 2,6 до 3,8 млн грн в год, - объяснил чиновник. - По сути, основной медперсонал амбулаторий (врачи и медсестры) будет на своих плечах нести расходы на содержание административно-управленческого и другого вспомогательного персонала и обеспечивать функционирование и соответствующую работу самого центра.

Что делать пациентам

Пациент получил право выбирать врача первичного звена, независимо от места жительства. Государство обязуется 100-процентно покрывать затраты на первичную медицинскую помощь по принципу «деньги идут за пациентом». Таким образом, рыночный механизм направлен на вытеснение невостребованного врача и повышение доходов востребованного.

На данном этапе Минздрав рекомендует пациентам и врачам первичного звена озаботиться поиском друг друга с целью подписания декларации. Эффективный инструмент поиска семейного врача во всем мире - рекомендации. Спросите у своего окружения, у людей, которым доверяете. Не забывайте: ваш врач - это человек, который будет помогать заботиться о вашем здоровье годами, который будет знать о вас довольно много, поэтому будьте внимательны при выборе. Если не можете найти специалиста по рекомендации, посетите медицинские учреждения рядом, поговорите с врачами. Есть три простых критерия для выбора врача: его должны интересовать ваши проблемы, в его рецептах не может быть никаких торговых марок и он должен учиться. Расскажите ему, что делает вашу жизнь дискомфортной, посмотрите на его рецепты и спросите, чему он учился или какие курсы проходил в последнее время.

Как уверяют в отделе здравоохранения, врачей «первички» в Сумах хватает: есть 130 докторов, в среднем по 2 тыс. пациентов на каждого (министерский норматив - до 2,5 тыс. пациентов на одного врача).

Т.н. «узких» специалистов, практикующих на первичном уровне, как заверила Елена Чумаченко, пока не тронут. «Они будут принимать пациентов по-старому. Сохранится возможность посещения узких специалистов по собственному желанию, а не только по направлению семейного врача», - объяснила она.

По словам М.Галицкого, маршруты направления пациентов на вторичный уровень медпомощи (стационар) тоже пока не изменятся.

- Амбулатории, находящиеся на территории обслуживания первой горбольницы, будут направлять пациентов для получения вторичной медпомощи в первую горбольницу и соответственно так же будут действовать в пятой и четвертой больницах. Если законодатель изменит эти положения в своих дальнейших нормативных актах, мы будем вносить коррективы в нашу работу, - объяснил заместитель мэра.

Что дальше

В дальнейшем чиновники планируют корректировать амбулаторную и стационарную сеть города.

- На втором этапе на протяжении 2018-20 годов мы будем изучать потребность в расширении сети первичной амбулаторной помощи. На основании деклараций, составленных между пациентами и врачами, мы будем видеть, какие микрорайоны города являются труднодоступными и отдаленными от первичной медпомощи. А также увидим сосредоточение количества пациентов на одного врача в том или ином микрорайоне. И сможем вносить определенные коррективы, приближая врача к месту проживания его пациентов. Предварительно просчитав труднодоступные районы, мы предложили (это еще может корректироваться) открыть три амбулатории – на ул.Шишкина для жителей микрорайона Добровольной, в районе Анновки, Тепличного и Веретеновки, для обеспечения потребностей Роменского микрорайона ведется работа по созданию амбулатории на ул.Котляревского и также труднодоступным является микрорайон Тимирязевки. Это касается первого центра первичной медико-санитарной помощи.

По второму центру есть целесообразность в открытии амбулаторий по ул.Прокофьева, на Басах, Василевке и в районе ул.Героев Крут и ул.Интернационалистов.

Также М.Галицкий рассказал о планах городских властей насчет сумских больниц:

- Начиная со второго полугодия 2018 года мы должны задумываться об оптимизации и реформировании второго уровня медпомощи. Ожидаемый нами результат – повышение качества специализированной медпомощи и создание специализированных медицинских центров.

На базе шестой поликлиники предложено создание городского психо-неврологического диспансера, к которому позднее будет присоединена наркологическая служба. Учреждение будет предоставлять уникальный спектр медуслуг.

На базе первой, четвертой и пятой горбольниц будут созданы клинико-диагностические отделения для взрослого населения и клинико-диагностическое отделение для детей на основе Детской горбольницы св.Зинаиды.

Отдельным приоритетом в нашей работе является возобновляемая (реабилитационная) медицина, поскольку задача врачей не только победить саму болезнь, а и ее последствия, чтобы вернуть человека к комфортной жизни в обществе, где он чувствовал бы свою востребованность. Нами предложено создание амбулаторно-реабилитационного отделения на базе поликлиники на ул.Труда (это касается взрослого населения) и создание амбулаторно-реабилитационного отделения для детского населения на ул.Троицкая. Соответствующий проект отработан с главврачом детской горбольницы и высоко оценен немецкими экспертами. Думаю, мы будем прилагать максимальные усилия, чтобы в ближайшее время воплотить его в жизнь. Таким образом мы сможем предоставлять уникальный спектр услуг не только в Сумах, а и в стране, поскольку таких центров в Украине единицы. Пациенты из других городов в случае потребности смогут обращаться за медицинской помощью в Сумы, аккумулируя деньги в нашем городе. Также есть планы создания реабилитационного отделения на базе первой горбольницы.

Дальнейшее реформирование вторичного уровня будет корректироваться в соответствии с изменениями действующего законодательства, - заключил чиновник.