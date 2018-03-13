«Мемориал»: памятники от простых до эксклюзивных ® Каждый из нас проходит через горе, когда умирает родной человек. Свои переживания, воспоминания и любовь к ушедшему близкому заказчики салона «Мемориал» воплощают в оригинальных памятниках, отличающихся индивидуальным дизайном.

По традиции спустя год на могилу устанавливают памятник. Одни люди не вкладывают в него особый смысл, для других – важно приобрести такое изделие, которое максимально точно будет отражать образ умершего.

В салоне «Мемориал» два больших выставочных зала, заполненных многочисленными вариантами надгробий. Если среди этого разнообразия вы не найдете подходящего памятника, можно выбрать из фотоальбома или сделать на заказ по индивидуальному проекту.

Нестандартные памятники

Одни клиенты приходят со своими эскизами, другие просят разработать нестандартный дизайн на основании только идеи. В мастерской компании работают профессиональные художники, лауреаты и победители международных и городских архитектурных конкурсов, они имеют огромный опыт в реализации в граните авторских работ.

В «Мемориале» вы можете заказать надгробие стандартных размеров и целый мемориальный комплекс. Мастера создадут из гранита одноцветный памятник или скомбинируют несколько камней, например строгий серый, скорбный черный и трогательный красный.

Профессиональные сотрудники компании вытешут гранитное изделие простой геометрической формы в виде прямоугольника, круга, овала или арки. Либо придадут ему сложную фигуру креста, ангела, тюльпана, розы, голубя, лебедя, огня, сердца и т. д.

При помощи художественной гравировки памятник украшают фотографиями. И тут очень важно, чтобы надгробный портрет был идентичным. Далеко не в каждой ритуальной компании это получается, что полностью лишает смысла дорогое изделие.

А вот художникам мастерской «Мемориал» удается в точности передать черты умершего, поэтому, приходя на могилку, вы будете видеть лицо родного человека, а не просто красивый портрет. Очень гармонично фото смотрится с украинской, военной, религиозной или иной символикой, а также эпитафией.

На обратной стороне памятника заказывают изображение иконы, любимый пейзаж умершего либо что-то, отражающее его профессию или увлечения. В результате каждое изделие получается уникальным символом памяти и скорби по конкретному человеку.

Ассортимент возможностей

Чуткие сотрудники компания «Мемориал» уже 29 лет помогают сумчанам разделять их скорбные заботы. Среди предложений салона широкий выбор памятников от самых дешевых до эксклюзивных гранитных.

В дополнение к надгробию вы можете заказать оградку, плитку и ритуальные аксессуары: венки, корзинки, таблички и вазы.

Кроме того мастера компании благоустраивают могилки. В их услуги входит изготовление, доставка и монтаж памятников и оград, укладка плитки, установка столов и лавочек из гранита, мраморной крошки или дерева.

В мастерской «Мемориал» работают в рассрочку, осуществляют бесплатно хранение памятников и доставку по городу! На сайте memorial-sumy.in.uа сделать заказ, выбрав из каталога образец гранита, модель памятника, аксессуары и эпитафию. Сохраните память о своих близких с салоном «Мемориал»!